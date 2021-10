Artigo: Sobre ter uma equipe que orgulha

AD Ana Dubeux

Se há uma fé que comungo, além da minha espiritualidade, é a crença na educação como motor das possibilidades. Em um mundo tão conturbado e ainda repleto de preconceitos, só a educação nos permite sair do lugar e pensar num futuro mais próspero. Hoje, com alegria, publicamos mais um caderno especial Escolha a escola do seu filho. Há mais de duas décadas, o Correio Braziliense se dedica a discutir as questões ligadas ao desenvolvimento pedagógico e às mudanças tecnológicas e conceituais dos estabelecimentos de ensino do DF.

Encaramos como missão ajudar os pais nessa escolha tão relevante. E, para isso, contamos com uma equipe sempre dedicada, que, neste ano, leva um conteúdo ainda mais interativo, além das páginas do impresso. Site, vídeos, lives e uma webserie ajudam a construir um ambiente moderno e favorável para discutir a educação e os temas mais pertinentes da atualidade em todas as plataformas.

Não posso deixar de destacar o empenho e o profissionalismo de minhas colegas de redação que participaram ativamente da construção de um produto que presta esse importante serviço ao leitor. Em especial, Mariana Niederauer, Sibele Negromonte e Carmen Souza, que deram forma, voz, cara e presença ao projeto, embalando um conteúdo de extrema qualidade como um verdadeiro presente.

Três profissionais competentes, com carreira longeva no Correio, que mais uma vez provaram o talento já conhecido. Mais do que isso, é preciso reconhecer que suas diferenças são a riqueza do processo. Profissionais diversas, mas que conservam sempre o espírito rico da aprendizagem e da colaboração em alerta, topando todos os desafios que se apresentam pela frente.

Numa redação, você precisa contar com pessoas que crescem num momento de adversidade, como uma pandemia; que trabalham com o mesmo afinco e acabam mostrando novas habilidades, enriquecendo o trabalho de sempre. Neste momento, em que saudamos todos os profissionais brilhantes que não pararam na pandemia para dar curso ao seu ofício, é uma alegria enorme poder contar com Mariana, Sibele e Carmen na equipe do Correio.