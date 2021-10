Artigo: Demônios interiores

FB Fernando Brito



Seres obscuros e sinistros vagueiam pela noite e também durante o dia. Com inúmeras habilidades mágicas, disfarçam-se belos e elegantes. Oferecem prazeres viciantes, quase irresistíveis. Mas por que haveria de resistir, se parece tão bom? Um baile ébrio e sensual seduz a juventude, atormenta adultos e anciões e corrompe a inocência da infância. Apenas por milagre escapa-se de tamanha tentação — perniciosos deleites. Presenteiam-nos com brilhantes tesouros, mas nos roubam a alma e todo o amor. Quem se importa com amor nos dias de hoje?

A sensação de um êxtase furioso arrebata e torna insignificante todas as obrigações diárias, como se a vida pudesse fluir meramente por desígnios da paixão. Uma confiança egoísta e a vaidade própria de deuses pagãos embotam a mente, tornando o coração insensível às próprias origens familiares — é a presunção de uma transcendência cósmica, além do bem e do mal. Esvai-se energia e saúde madrugadas adentro, entre edredons de seda, luxúria e narcóticos.

É um mundo perfeito, a despeito da violência revelada pelas manchetes dos jornais. Mais três mulheres foram assassinadas em uma semana; jovens da periferia são torturados pela polícia ou cooptados pelo crime; crianças estupradas dentro de casa ou na sala privativa da igreja; estouram novas rebeliões em presídios superlotados; esquemas de corrupção na Esplanada dos Ministérios e nas prefeituras municipais; inflação e desemprego; crimes ambientais alimentam o aquecimento global; o país está uma zona, mas tudo bem, se a grana ainda faz o rico sorrir.

A consciência, no entanto, insiste em existir — uma força trazida pela sabedoria dos tempos aos sobreviventes. É chegado o momento de redenção, apesar de pecados imperdoáveis do passado. Essa mesma luta foi travada outrora com derrota, mas, agora, não haverá combate nem resistência. O triunfo virá pela inação e paciência ante os apelos de demônios interiores, que se cansarão do desprezo recebido e das orações silenciosas por virtude. Uma transmutação íntima e profunda, que, talvez, fará transbordar luz para vastos desertos de sombras e acalentará esperança de dias de paz.