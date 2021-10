Responsabilidade fiscal em questão

CB Correio Braziliense

Marco da economia nacional, ao lado do Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi instituída em 2002 e representou um enorme avanço contra o vale-tudo até então vigente em todos os níveis da administração pública: da municipal à nacional. Tanto o plano econômico que domou a inflação quanto a legislação que obriga governos a ter transparência e austeridade no orçamento resultaram de esforços levados adiante pelos governos de Itamar Franco e de Fernando Henrique, como forma de garantir equilíbrio e previsibilidade às contas públicas.

Antes do Plano Real e da LRF, era comum presidentes da República, governadores e prefeitos abusarem dos gastos públicos e contribuírem para levar a inflação do país a picos inimagináveis, como os 1.700% ao ano registrados em 1989. Os rombos e desacertos acabavam caindo nas costas dos sucessores. Depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, o desrespeito às contas públicas passou a ser crime e pode culminar na cassação de políticos e torná-los inelegíveis.

Em 2018, o então presidente Michel Temer deu mais um passo para reforçar a austeridade no orçamento, ao propor a PEC do teto de gastos, que passou a valer em 2017 e limita o crescimento das despesas públicas à inflação registrada no ano anterior. Isso explica por que a proposta do Centrão, abraçada pelo governo Bolsonaro, de mudar a forma de correção do teto de gastos, deixando-a mais ampla para permitir a criação do Auxílio Brasil, no valor de R$ 400, provocou tanta turbulência no mercado financeiro na semana passada.

Além disso, outros dois fatores contribuíram para aumentar o mal-estar: a debandada de quatro secretários do Ministério da Economia; e rumores de que o próprio ministro Paulo Guedes teria pedido demissão. Na reação à engenhosa proposta, que se vale da PEC dos Precatórios para alterar o teto de gastos, há um real temor de economistas e, sobretudo, de grandes investidores de que a iniciativa seja apenas a ponta do iceberg que mandará às favas os mecanismos que impedem os governantes de gastarem além do previsto no orçamento. Mas há, igualmente, a grita de uma oposição temerosa de que o novo benefício resgate a popularidade perdida por Bolsonaro e o fortaleça na campanha pela reeleição.

Menina dos olhos do governo Lula, o Bolsa Família paga hoje R$ 189, em média, a 14,6 milhões de famílias. Com o Auxílio Brasil, que substituirá o programa social petista, o Planalto quer aumentar para 17 milhões o número de famílias atendidas, além de unificar em R$ 400 o valor do benefício a ser concedido a cada uma delas. Na última sexta-feira, em gesto raro no governo, Bolsonaro e Guedes convocaram entrevista coletiva para tentar acalmar investidores.

Na ocasião, o ministro não apenas negou ter pedido demissão, como pediu “licença” e “compreensão” para o gasto extra, dizendo que se trata de uma excepcionalidade, para aliviar a fome de famílias drasticamente atingidas pela pandemia. “Não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 na política fiscal e zero em assistência aos mais frágeis”, disse. Guedes prometeu que a âncora fiscal não será abandonada. As explicações parecem ter surtido o efeito que desejava. Mas a desconfiança persiste, porque há o temor de que o Centrão aproveite a brecha para escancarar a porteira e passar uma boiada de gastos muito acima do que defende o ministro.

No caso do barulho da oposição, tudo aponta para mero jogo de cena. Afinal, recentemente, o ex-presidente Lula, pré-candidato do PT ao Planalto, prometeu acabar com o teto de gastos caso seja eleito, e não houve nenhuma gritaria. Entre eles, nenhuma alma sequer ergueu a voz em defesa da responsabilidade fiscal. Ou seja, nesse ponto, o ditado popular segundo o qual “O pau que bate em Chico também bate em Francisco” foi completamente ignorado.

Novas gerações podem nem saber disso, mas foram o Real e a LRF que resgataram a credibilidade do Brasil perante o mundo e os investidores externos. Daí por que sempre ocorrem essas turbulentas reações no mercado financeiro, com bolsa em queda e dólar em alta, quando economistas e organismos internacionais, de forma geral, avaliam que ações de políticos e outros agentes públicos ameaçam a responsabilidade fiscal, o que pode levar a descontrole das contas públicas e aumentar o risco de calote no país.



Aruc, jovem sexagenária

Com poucos recursos, tem sido árdua a luta da Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro para manter-se em atividade. E isso se acentuou com o advento da pandemia e a proibição de funcionamento depois das 22h, imposta pela Justiça, que, por pouco, a impediram de comemorar os 60 anos de fundação. O esforço da atual diretoria, presidida pelo jovem professor de história Rafael Fernandes, possibilitou que a campeoníssima escola de samba brasiliense pudesse celebrar a data com dignidade.

Fatos que marcaram a trajetória da Aruc, ícone da cultura popular da capital federal, foram destacados por alguns dirigentes, em solenidade no dia 21 último, que reuniu representantes de várias gerações da agremiação do Cruzeiro Velho, no espaço cultural Nilton Sabino. Os relatos foram ouvidos, com atenção, por políticos de diferentes matizes ideológicas, como o vice-governador Paco Brito, a deputada federal Érica Kokay, os deputados distritais Chico Vigilante e Reginaldo Sardinha e o administrador regional Luiz Eduardo — democraticamente lado a lado —, em clima de confraternização.

Gerou expectativa a promessa feita por Paco Brito de retornar à Aruc em janeiro próximo para compartilhar com a comunidade cruzeirense a implementação da Lei 6.888. aprovada por unanimidade pela Câmara Legislativa e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha, em 7 de julho deste ano, que criou a política pública de regularização fundiária de terrenos ocupados por clubes esportivos, templos religiosos e entidades sem fins lucrativos. De acordo com a lei, essas instituições poderão assinar com a Terracap contrato e concessão de direito real de uso —, sem opção de compra — uma espécie de escritura pública de terreno, registrada no cartório imobiliário. Essa lei garante a ocupação do local pelo prazo de 30 anos, prorrogável por igual período.

A comemoração das seis décadas de existência da Aruc prosseguiu no final da tarde de sábado, com o desfile pela área central do Cruzeiro Velho, partindo da concentração na Quadra 3, onde a agremiação nasceu. Cento e cinquenta integrantes da escola — incluindo a bateria, mestre sala sala e porta-bandeira, passistas e destaques — participaram do cortejo, embalados pelo samba-enredo Quem mora no Cruzeiro é maneiro. Eles foram aplaudidos por fundadores remanescentes que, emocionados, assistiram à passagem da escola.

Arborização

De carro, por esses dias, em busca de uma loja comercial na Asa Sul, passei por várias quadras e percebi como a arborização estava verdejante. Duvido que os mais antiecológicos não se renderiam àquele visual viçoso. O céu limpo compunha o quadro da estética urbana de prédios baixos obedecendo a escala patrimonial tombada. Imaginei que era isso que o urbanista Lúcio Costa realmente queria. Poucos dias antes fui, via EPIA, a Taguatinga, onde morei por muitos anos. Antes de chegar, visualizamos os arranha-céus de Águas Claras. Lá, o muro violentou o verde. Há plantação de espigões, e não de árvores. Um mundo de concreto assalta nossa visão. Mas não era para ser tudo igual ao Plano Piloto, na escala e na arborização? O próprio nome define. O Plano Piloto seria o plano piloto para Brasília como um todo. Mas aí entra o empresariado do ramo imobiliário com a política dos conchavos com os políticos de plantão, burlando tudo, a escala e a arborização. O caos urbano de cada dia que se dane. A questão é complexa? Por que é complexa apenas para fora do Plano Piloto? Que, mesmo assim, tem seus problemas com chuva. Esse empresariado e cúmplices, ao viajar pela Europa, ficam encantados com o urbanismo ecológico, lá, mas aqui defendem sistematicamente a aglomeração vertical para se tornarem argentários em nome do progresso. Em termos comparativos, é o mesmo retrato da elite do agronegócio. E o país vai se dilapidando cada vez mais.

Eduardo Pereira, Jardim Botânico



Contra a vida

São criminosas as inverdades divulgadas pelo presidente Bolsonaro contra as vacinas contra a covid-19. Ligar os imunizantes a Aids revela não só a sua ignorância, mas ressalta a sua índole perversa, psicopatia e alinhamento radical em favor do morticínio de brasileiros. Propagar fake news é crime, e ele deveria ser punido com o rigor máximo da lei. Tanto o YouTube quanto o Facebook retiraram a ridícula live do presidente às quintas-feiras, um espaço de reverberação de mentiras. Percebe-se o regozijo do presidente com o elevado número de óbitos, uma mente doentia. Este presidente precisa ser parado, pois cada vez afunda o país num obscurantismo sem precedentes desde a redemocratização do país. É vergonhoso ver uma nação, como o Brasil, trilhar o que há de mais lúgubre, devido às escolhas de um incapaz para conduzir o país. Ele é o avesso da luz, do bem, mas um semeador de miséria e desgraças. Bolsonaro

Leonora Lima, Núcleo Bandeirante



Congresso

Quando conceberam Brasília, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer sonhavam com a proeminência do Congresso perante os outros poderes. Daí o desenho da Esplanada dos Ministérios desembocar nos imponentes prédios da Câmara e do Senado, e não no Palácio do Planalto. Na visão do urbanista e do arquiteto, o Poder Legislativo, “o poder do povo”, deveria ser o mais relevante, o de maior destaque. Contudo, pela falta de qualidade dos eleitos, com interesses obtusos, e também pelas características do nosso presidencialismo, poucas vezes saíram daquelas casas políticas públicas decisões que pudessem, de fato, mudar o destino da nação. A exceção foi talvez a Constituição de 1988. Pode-se discordar de diversas tomadas de decisão da Carta promulgada pelo então presidente da Câmara, Ulysses Guimarães, mas não é possível ignorar seus efeitos na vida brasileira. Houve, evidentemente, outros momentos importantes em que o parlamento desempenhou papel decisivo na história recente do Brasil, a exemplo dos dois impeachments contra presidentes eleitos, ecoando assim a vontade da maioria da sociedade. Foram atuações cruciais, mas não exatamente com o intuito de construir, e, sim, de interromper práticas comprovadamente ilegais ou que estavam levando o país ao caos. Na maior parte do tempo, mesmo no período democrático, o parlamento serviu como anexo de luxo do Palácio do Planalto, sempre a reboque dos seus projetos, pautas e objetivos. Não será isso o que ocorre nos dias atuais? Não raro, foi protagonista de escândalos que hoje cobram alto preço: a falta de credibilidade da classe política. Em um país polarizado, em que impera a dissonância sem reflexão, é fundamental que o parlamento, na figura dos presidentes da Câmara e Senado, sejam construtores de consensos. Afinal, o Brasil precisa se desenvolver de maneira equilibrada, sem rompantes nem rupturas institucionais.

Renato Mendes Prestes, Águas Claras

Desabafo Pode até não mudar a situação, mas altera sua disposição

Concordo com a coluna de humor Fala, Zé (24/10), “Como é triste a vida de um homem que late”.

Vicente Limongi Netto — Lago Norte



China e EUA acirram disputa pela influência no Pacífico em nova Guerra Fria. Briga de gigantes. Fria até quando?

José Matias-Pereira — Lago Sul



Quando o ministro astronauta fará os esperados grandes voos pela ciência?

Marcos Gomes Figueira — Águas Claras

A visita do colombiano

Os principais jornais do país não deram a menor bola para a visita do presidente da Colômbia, semana passada, ao presidente Jair Bolsonaro. O representante do país vizinho conversou com empresários em São Paulo antes de desembarcar em Brasília para o encontro pessoal, tipo olho no olho, com o brasileiro. Depois, junto com assessores, assinaram documentos. Brasília, no entanto, viveu dias estonteantes por causa do rompimento do teto de despesas, queda vertiginosa da Bolsa de Valores e elevação do preço do dólar. Além disso, ocorreu o relatório da CPI da Covid e a rejeição da PEC 05/21, que buscava criar maior controle sobre os procuradores. Ou seja, pretendia que Lava-Jato, nunca mais.

A coincidência de eventos desmanchou a relevância do encontro. A visita de Iván Duque não se tratou de um gesto protocolar, porque a Colômbia é um país sul-americano muito especial. É o único na região que integra a Organização do Tratado para o Atlântico Norte (Otan). Recebe tratamento especial dos Estados Unidos. Washington investiu muito dinheiro na erradicação dos plantios de coca, planta que se transforma em cocaína. O projeto não foi bem-sucedido.

A Colômbia é a maior produtora de cocaína no mundo (estimadas 1.379 toneladas em 2017). Abastece os principais mercados nos Estados Unidos e na Europa. Exporta muito para o Brasil. Além disso, floresceu, dentro de suas fronteiras, o maior e mais expressivo grupo guerrilheiro da região: as temidas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que atuam em vários pontos do país e na fronteira com o Brasil. Os cartéis que produzem a droga continuam a operar a plena carga. Eles chegaram a construir pequenos submarinos para levar o valioso produto até a costa oeste dos Estados Unidos.

O Brasil é consumidor e corredor de passagem. Existem campos clandestinos no norte do país que auxiliam o voo de pequenas aeronaves até a África e de lá para Europa. Recentemente, foi descoberto pela Polícia Federal pequeno aeroporto na cidade de Calçoene, Amapá, apontado como sendo ponto de apoio a esta longa travessia. A elevação dos índices de violência urbana no Brasil se deve à produção colombiana. Os tiroteios nos morros cariocas têm a remota origem nos cartéis de Medellín e Cali.

A Colômbia tem longa fronteira com o Brasil na Região Amazônica. Aliás, na área conhecida como Cabeça do Cachorro, no período do governo Fernando Henrique, ocorreu pesado enfrentamento. Colunas das Farc invadiram posto de fronteira em território brasileiro. E mataram um soldado. Tempos depois, um comando brasileiro, composto por paraquedistas, invadiu a tiros o território colombiano e negociou diretamente com o comando das Farc. Ficou estabelecido que a guerrilha era assunto da Colômbia. Os brasileiros não se envolveriam no assunto. Mas, em contrapartida, os guerrilheiros colombianos não poderiam entrar no território nacional. O acordo é respeitado até hoje.

O presidente Jair Bolsonaro não recebe muitos visitantes estrangeiros. Ele não costuma dar atenção às relações internacionais. A visita do presidente da Colômbia, Iván Duque, foi, portanto, uma das raras aparições de estrangeiros no gabinete do terceiro andar do Palácio do Planalto. Duque veio ao país para firmar acordos de segurança na fronteira e anunciar que estará junto com o brasileiro na preservação da Amazônia durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP-26 de Glasgow, que se iniciará no próximo dia 31. Os dois são políticos do campo da direita.

O intercâmbio comercial entre os dois países foi de US$ 3,6 bilhões no ano passado. “Estamos no ponto mais alto de nossas relações”, disse Duque. Na entrevista conjunta com a imprensa, o presidente colombiano se mostrou entusiasmado na defesa da Amazônia. Bolsonaro pronunciou apenas 23 palavras sobre o assunto em seu breve discurso. A Colômbia foi considerada pelo segundo ano consecutivo o país mais perigoso para ambientalistas: 227 foram assassinados no país no ano passado. Segundo dados oficiais, houve crescimento de 8% no desmatamento da Amazônia colombiana em 2020, em comparação com o ano anterior. No Brasil, a elevação foi de 30%.

A reunião de Glasgow promete ser muito divertida do ponto de vista dos pretensos defensores da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro negou ao vice-presidente, Hamilton Mourão, atual presidente da Comissão da Amazônia, a presença no encontro internacional. A delegação brasileira será chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, sucessor do insuperável Ricardo Salles, acusado de intermediar contrabando de madeira da Amazônia para os Estados Unidos.

Novo Ensino Médio pode expulsar o jovem pobre da escola

ONovo Ensino Médio, trazido pela Lei 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é realidade em alguns estados e a experiência mostrou, até agora, que a aplicação prática é diferente do que se imaginava. A nova carga horária, que é de sete horas, impede que o jovem tenha uma atividade profissional no contraturno escolar, em programas de aprendizagem.

E o impacto negativo, observado por organizações que trabalham com profissionalização de jovens e os próprios envolvidos, apontam para a falta de um estudo mais aprofundado e participação de entidades que se dedicam à formação da juventude pelo trabalho, por meio da lei da aprendizagem e estágio, que tem permitido e colaborado para que o jovem permaneça na escola.

A trilha formativa de profissionalização não está pronta nem aplicável para o jovem do ensino médio, e a nova carga horária o impede de cumprir, como aprendiz ou estagiário, um período de profissionalização. Com isso, nos estados que implantaram o novo ensino médio, observou-se aumento na evasão escolar e descontinuidade nos estudos básicos.

Hoje, o que se percebe é que o jovem que desiste da escola, principalmente no ensino médio, o faz porque precisa gerar renda e não encontra oferta de vagas no período noturno. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) também trouxe essa visão. E acreditamos que isso acaba prejudicando o jovem mais pobre na sua jornada de aprendizado, que não pode iniciar sua qualificação enquanto estuda e auxilia financeiramente a família.

O Estado, se valendo da nova legislação, está respaldado em construir sua forma de atuação. Mas nós entendemos que essa discussão tem de ser bem mais ampla, com a participação de organizações formadoras para a educação, para a juventude e, inclusive, das empresas que contratam os jovens, com pensamentos para além do ensino por si só, especialmente na rede pública.

Sabemos que o papel de pensar, de implementar o novo ensino médio, a partir dessa nova visão, é do Estado, no entanto ele ainda não encontrou dispositivos que possam vir de encontro com os anseios da sociedade, sobretudo com a necessidade do jovem em gerar renda. Isso significa que a lei do Novo Ensino Médio vem patrolando uma outra legislação que tem seus frutos comprovados.

E é preciso levantar uma discussão: a escola forma para o trabalho ou pelo trabalho? Porque se forma pelo trabalho, há que se agregar aquilo que existe e tem dado resultados em relação ao processo de formação de jovens para o mercado de trabalho e a permanência dele na escola. Mas não dá para acreditar que essa formação, apenas escolar, será adequada.

A Lei 10.097/2000 determina que o empregador se comprometa a assegurar, ao maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Ou seja, o empregador, ou o mercado profissional, também são responsáveis pela formação.

E o trabalho ainda contribui para que o jovem permaneça e conclua o ensino médio, melhore sua vida e ingresse no mercado de trabalho formal. E aí está uma grande diferença, porque na formação pelo trabalho tanto o Estado quanto a iniciativa privada estão participando. Na formação para o trabalho, essa função está atribuída apenas ao Estado, nem sempre preparado para exercê-la.

Sendo assim, a formação para o trabalho acaba se dando intramuros, dentro da escola, com pouca ou nenhuma participação da sociedade empresarial. E é preciso, urgentemente, que os governos brasileiros promovam a expansão da aprendizagem no ensino médio, por meio da articulação público-privada, como exemplos bem-sucedidos já observados em unidades da federação.

E para que isso ocorra, basta que toda essa situação seja colocada na mesa e rediscutida entre todos os que cuidam da educação brasileira, a fim de que uma legislação não prejudique aquilo que já demonstrou bons resultados, nem exclua ainda mais um jovem que vive marginalizado socialmente e pode perder a chance de se reerguer no futuro. O Brasil não tem mais tempo para reinventar a roda.

Sem mudança na política de refino da Petrobras, preços dos combustíveis não caem

Nos últimos cinco anos, a política de refino da gestão da Petrobras, cujo bastião são os preços de paridade de importação (PPI), tem colocado a estatal no centro do debate econômico e político nacional. Desde 2016, na esteira da decisão de que a petrolífera brasileira deveria ser reduzida a uma empresa de exploração e produção no pré-sal, a carga média de suas refinarias diminuiu, a dependência da importação de derivados aumentou e os instrumentos estatais para a atuação nos segmentos de distribuição, transporte e revenda encolheram.

Com efeito, os preços dos combustíveis foram internacionalizados e dolarizados, passando a ficar atrelados às variações do preço internacional do barril de petróleo e da taxa de câmbio. Os reajustes sistemáticos de preços têm criado um cenário de forte volatilidade para os setores que utilizam combustíveis como insumo e um ambiente de inflação de combustíveis para os consumidores.

Do ponto de vista regulatório, com a menor participação da Petrobras, há uma crescente dificuldade para coordenar a atuação e os interesses dos diversos atores econômicos envolvidos no abastecimento. Do ponto de vista político, por conta da PPI, já houve a queda de dois presidentes da companhia, tensões no conselho de administração e disputas entre os acionistas majoritários e minoritários. Do ponto de vista econômico, com a atual política de refino da gestão da estatal, num cenário de altas frequentes do barril do petróleo e de desvalorização cambial, os aumentos nos combustíveis se tornaram frequentes, reabrindo a possibilidade de novas greves dos caminhoneiros.

O governo, entretanto, pressionado pelo mercado financeiro e pelos acionistas que têm recebido dividendos crescentes, prefere não enfrentar o problema e apresenta apenas soluções paliativas e ineficientes, tais como: redução de tributos federais sobre o diesel e o gás de cozinha, mudanças na cobrança do imposto estadual ICMS, além de propostas como o vale-gás e o auxílio-diesel. Nada disso resolverá o problema.

A causa da alta dos preços dos combustíveis é a política de refino da atual gestão da Petrobras, pois é ela quem cria um canal de contágio direto entre o mercado internacional e a bomba do posto de combustíveis e, de quebra, nos torna mais dependentes de importações. Sendo assim, enfrentar a inflação de combustíveis sem confrontar esse problema equivale a tratar pandemia com cloroquina.

É necessário reconhecer que essa política não tem sido adequada para o país e precisa ser alterada, pois inviabiliza a concepção de empresa integrada e de investimentos públicos defendida por economistas heterodoxos, mas também coloca em xeque a boa governança e o bom funcionamento do mercado defendido por economistas ortodoxos. Entre a âncora do congelamento e as asas da flutuação com menor uso das refinarias, há que se encontrar caminhos alternativos, e eles existem.

No que cabe à Petrobras, embora o barril do petróleo seja um componente dos custos da empresa, há outras variáveis que formam o custo de extração e refino da petrolífera brasileira que não podem ser desconsideradas. Além disso, principalmente no mercado de diesel (cujo fator de utilização do refino gira em torno de 80%), há um espaço para reduzir a dependência de importados. Mas para que esse debate possa avançar precisa ser desinterditado de posições ideológicas e dogmáticas.

Os mercados de abastecimento de combustíveis, pela sua natureza, operam de maneira integrada. É inexequível imaginar que o encolhimento da Petrobras seria capaz de gerar concorrência e menores preços em uma cadeia produtiva em que a produção e a logística devem ser interligadas e no qual a distribuição e a revenda são oligopolizadas.

No entanto, a Petrobras avança em desinvestimentos, vendendo refinarias como a RLAM, distribuidoras como a Gaspetro e a BR, e desconsidera qualquer expansão de seu parque de refino. Assim, reduz a coordenação estatal e impede que o país diminua sua dependência de importados, o que nos leva a essa situação de encarecimento dos preços. Recusar esse flagrante diagnóstico é incorrer em negacionismo energético.