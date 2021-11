» Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Homenagem

O vencedor do GP São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos no próximo domingo, dia 14, receberá a bandeirada de uma grande estrela do esporte brasileiro: Rebeca Andrade, medalhista olímpica e mundial da Ginástica Artística, única esportista do país a receber duas medalhas em uma Olimpíada. Merece todo reconhecimento. Nosso orgulho recente e, agora, para sempre! Nos orgulhou muito em Tóquio e será uma grande esperança para Paris. Rebeca foi convidada pela nova organização da prova, homenagem mais do que justa para uma atleta vencedora, espero que, em breve, eles deem essa oportunidade a personalidades que foram importantes para o automobilismo brasileiro, como pilotos e repórteres.

José Ribamar

Pinheiro Filho

Asa Norte

Autoritarismo

A pandemia revelou muitas vocações autoritárias de governantes eleitos em regimes democráticos, que se transformaram em ditadores perversos. Eles estão impondo, em seus países regimes escravizantes, mistos de nazismo e comunismo chinês, em nome da segurança sanitária. A Austrália e a Nova Zelândia já vivem o IV Reich. O recurso para a implantação desses regimes orwellianos é a injeção compulsória de produtos de manipulação genética, que, conforme especialistas dos próprios fabricantes, não impedem os vacinados de desenvolver a doença nem de morrer nem de transmitir o vírus para os não vacinados, mas que devem ser aplicados a todos sob pena de isolamento social. Por trás dessa coação, está a agressiva indústria farmacêutica, cujo modo de atuação foi descrito pela Dra. Marcia Angell, ex-editora-chefe do New England Journal of Medicine, no livro A Verdade Sobre Os Laboratórios Farmacêuticos. Suborno, chantagem e intimidação foi a receita que tirou do armário ditadores antes travestidos de governantes democratas.

Roberto Doglia

Azambuja,

Asa Sul

Amadores

O Brasil realmente não é um país para amadores. Parte da população acreditou que Jair Bolsonaro era a pessoa ideal para acabar com a corrupção no governo. Pois não é que o capitão reformado, que bradou que acabaria com a velha política, vai se filiar ao PL, o partido do notório Valdemar Costa Neto. Certamente, a família Bolsonaro e seus seguidores estão de olho num grande butim. Resta saber se Costa Neto vai querer dividir o bolo.

Sandra Conforti,

Taguatinga

Recuperação

É alvissareiro ver o setor de eventos voltando com tudo, graças à vacinação contra a covid-19. Fico pensando sobre o porquê de o governo ter demorado tanto para comprar os imunizantes, a fim de proteger a população. Não fosse essa demora inexplicável, a economia como um todo teria voltado muito mais rápido, o desemprego diminuiria e não veríamos tanta miséria. Será que o presidente Jair Bolsonaro não se deu conta de que, se tivesse feito tudo certo, estaria reeleito no primeiro turno das eleições? Agora, será, com toda justiça, defenestrado do poder pelo povo.

Pedro Carvalho,

Lago Norte