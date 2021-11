» Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Cretinos digitais

Um dos gigantes da literatura russa, Liev Tolstói (1828-1910), fez refletir, em Guerra e Paz (1867), antes de os jovens generais russos e austríacos jogarem-se na derrota de Austerlitz: "A gente muito moça gosta de fugir às notas batidas, prefere exprimir seus sentimentos de maneira própria e que não lembre as coisas convencionadas, e por vezes hipócritas, da gente mais velha". Tese deixada de lado pelo presente momento: os jovens de hoje são a primeira geração da história com um QI (Quociente de Inteligência) mais baixo do que a última. Em A Fábrica de Cretinos Digitais (2021), o neurocientista francês Michel Desmurget, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, apresenta, com dados concretos e de forma conclusiva, como os dispositivos digitais estão afetando seriamente — e para o mal — o desenvolvimento neural de crianças e jovens. Porém há outras causas para o apagão cognitivo, como o sedentarismo, a ausência de interações familiares e a diminuição do tempo dedicado a atividades que envolvam leitura, música e lição de casa. Todas essas ausências levam a distúrbios de concentração e aprendizagem, o que impede o desenvolvimento das novas gerações.

Marcos F. Lopes da Silva,

Asa Norte

Sergio Moro

Muito satisfeito com a filiação de Sergio Moro, disponibilizando-se a uma candidatura. O país nunca precisou tanto de pessoas probas e firmes nos seus propósitos, e Moro, com certeza, preenche esses requisitos, muito embora autoridades extremamente invejosas, tentam a todo momento macular sua reputação. Sei das dificuldades, porém gostaria de ver nomes como da senadora Simone Tebet, do senador Alessandro, do ex-ministro Mandeta, nesse mesmo time, formando uma terceira via de muito respeito. Todo dia alguém escreve ou fala sobre a união na terceira via, e não é possível que não apareça um time de negociadores para fazer essa junção, é hora de pensar no país, e não em projetos pessoais. A candidatura de muitos nomes como terceira via vai beneficiar um candidato condenado por corrupção ou a reeleição do pior presidente que o país já teve. Muda, Brasil.

Valter Eleutério da Silva,

Taguatinga

» Ainda é cedo para análises proféticas sobre o pré-candidato Sergio Moro, o mesmo que nunca escondeu que não nutria nenhum apreço pela classe política. Agora, declara juras de amor por ela. Assim caminha a humanidade. Surgiu como Dom Quixote, cavalgando pureza e isenção, no auditório Ulisses Guimarães. Entrou na extensa fila dos franciscanos e abnegados cidadãos interessados em salvar o Brasil das impurezas sociais e políticas. O calouro Moro não disse nenhuma novidade no discurso de estreia. Não mudou o tom professoral arrogante de dono da verdade. Choveu no molhado. Exortou promessas que todos os candidatos estão fartos de repetir. Se Moro veio para tirar a política da mesmice, da hipocrisia e do oportunismo, ficou devendo. Na prática, a teoria é outra. Prepare o couro, porque o jogo é para profissionais.

Vicente LImongi Netto,

Lago Norte

Iris Rezende

Lá se foi Iris Rezende, o grande político de Goiás, homem que ganhou a confiança dos goianos quando ainda era um jovem rapaz. Mais de 60 anos de vida pública, pensava na qualidade de vida do cidadão, fazia muito em pouco tempo, no sistema de mutirão. Vereador, deputado estadual, governador por duas vezes, senador, quatro mandatos de prefeito, ministro da Justiça, ministro da Agricultura. Ah! Iris Rezende, a parte boa da política brasileira sofreu grande ruptura. Homem destemido, capaz. O senhor trabalhou muito, descanse em paz.

Jeovah Ferreira

Taquari

Manipulação

Esse nosso Congresso a cada dia se supera. Sempre uma novidade, um incentivo, "pros mesmos." A desta semana, com ênfase na mídia, é uma tal de emendas do relator. Fazem parte de um orçamento secreto, sem transparência, sem órgãos de controle com relação a destinação e aplicação dessas verbas. Sim, dinheiro suado pago a duras penas pelos contribuintes a serem manipulados pelas "distintas excelências" vai saber como e para mais o quê! Mais um campo fértil para desvio de dinheiro público.

Vilmar Oliva de Salles,

Taguatinga