» Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Nada do quebra-mola

Minha mãe já enviou dez cartas ao Detran sugerindo que instale um quebra-mola entre a QL 11 e a QL 15 do Lago Norte, entre o colégio Coc e a Igreja do Pai Nosso… E nada.

Os vizinhos dela enviaram abaixo-assinado de moradores e ao diretor do Detran, mas ele ignora.

É estranho porque entre as quadras QL 1 e QL 5 existem pelo menos oito quebra-molas, o que chega a ser um exagero. Já entre as quadras QL 11/15 não existem um único sequer. Tem coisa aí, não tem?

João Paulo Souto

Asa Sul

APP pra inglês ver

Comprei quatro vinhos no aplicativo do Pão de Açúcar, mas errei na hora de digitar e acabou vindo unidades de vinho do Porto.

No dia seguinte, fui aqui no Pão de Açúcar do Lago Norte, uma gerente me atendeu, mas disse que, como eu comprara pelo aplicativo, ela não poderia fazer a troca.

Me orientou no sentido de fazer a troca pelo aplicativo, no WhatsApp da empresa.

Assim fiz, fui atendido mecanicamente, me pediram o CPF, a nota fiscal e o nome completo.

Mandei as informações e me mandaram um protocolo, o de número 2235659. Isso foi no dia 7 de novembro e até agora não recebi qualquer retorno, nem pra troca nem para a não troca.

Portanto, sugiro: não comprem pelo aplicativo do Pão de Açúcar.

Paulo Cézar Coelho

Lago Norte

Empatia zero

O político finge que nos ama. E o eleitor finge que acredita. Daqui a alguns meses, veremos dezenas deles ressurgirem nas ruas fazendo promessas e contando lorota. Aqui em Brasília, raros são aqueles que vão a feiras, hospitais e visitam a comunidade. E se o fazem é para garantir foto para as redes sociais ou para jornal do dia seguinte. Quero vê-los tomar uma sova nas urnas.

Renato Silva

Samambaia

Recados da Petrobras

Desde a semana passada, a Petrobras colocou no ar uma publicidade que contém alguns recados para a sociedade, governadores e mesmo para o presidente da República.

Didática, a peça publicitária informa que a maior estatal do Brasil só fica com R$ 2,33 do preço cobrado nos postos de gasolina do país.

A propaganda termina com um slogan: "Para a Petrobras, a transparência é fundamental". Como se os demais agentes políticos e econômicos não fossem — uma indireta para a Presidência da República, que não é transparente em seus atos.

Carlos Alberto Vieira

Sobradinho