No dia 15 de novembro, o Caderno Cidades, do Correio, apresentou a matéria "A Força dos Baobás", evidenciando a importância dos Baobás como referência na educação antirracista. O professor André Lúcio Bento, coordenador do Projeto Baobá Brasil, é um dos parceiros do Projeto Cidade Cor: Educação Antirracista em Taguatinga. O referido projeto busca construir coletivamente com os profissionais da educação da Regional de Ensino de Taguatinga um ambiente escolar que garanta o direito à transmissão e preservação das tradições da cultura africana. A reportagem é um convite ao conhecimento histórico, cultural, geográfico e político da cultura negra. Os membros do Projeto Cidade Cor, professora Janaína Almeida (idealizadora e coordenadora) e os professores Adeir Ferreira, Aldeora Macedo e Elna Dias (corpo técnico-pedagógico do projeto) agradecem o espaço proporcionado pelo Correio na construção de uma educação antirracista.

Janaína Almeida,

Coordenadora do Projeto Cidade Cor

Bob Dylan

Antes da Academia Sueca premiar o músico Bob Dylan em 2016 com o Nobel de Literatura, fugindo da tradição estrita a escritores, a Academia Brasileira de Letras já fizera com o cinema, com o cineasta Nelson Pereira dos Santos, em 2006. Depois veio Cacá Diegues, também pelo cinema, em 2018. E, agora, temos Fernanda Montenegro pelo teatro e Gilberto Gil pela música. Nossa ABL está mais adiantada do que a Academia sueca. Ambas estão entendendo, graças a Deus, o espírito da evolução moderna de cultura. A globalização vai incorporando o entendimento de completude da formação cultural, como conceito evoluído de paideia, da construção do homem grego, da Grécia antiga. Vai se distanciando da concepção estrita de elite livresca. Nessa sua caminhada plural, a ABL pode até ser apelidada carinhosamente de ABLMPB, ou seja, Academia Brasileira de Letras de Música Popular Brasileira, ou ABLTB, do Teatro Brasileiro, ou ABLCN, do Cinema Nacional. O importante é a absorção da imagem cultural do país, já que estamos prestes às homenagens da Semana de Arte Moderna de 1922, no próximo ano, comungando nossa identidade na diversidade. Alguém irá criticar a ABL por ter eleito até general em idos da ditadura militar, mas é preciso compreender que não somos estáticos, e novos ares, positivamente, surgem como processo natural. Regredir, jamais.

Eduardo Pereira,

Jardim Botânico

Empresários

Nunca me iludi com o falso altruísmo dos empresários (há raras exceções) quando se arvoram em irretocáveis patriotas, humanistas, responsáveis pela sobrevivência do povo, por gerarem empregos, anjos-bons contra a miséria. Só não falam que, apesar de chantagearem o governo, aquecendo as algibeiras com bilhões doados (sim, porque nunca pagarão os empréstimos), arrancam o couro dos empregados, ameaçando-os com demissão, tratando-os como seres inferiores, respaldados em advogados vulperinos que os pressiona sem remorso. São sugadores insaciáveis das tetas governamentais, que, em interesse próprio, avalizam as ganâncias espúrias. A gota d'água para mim foi o cartaz de um açougue que vi na TV dizendo: "Osso não é para ser doado, custa quatro reais o quilo!" Chegamos ao charco da dignidade humana!

Renato Vivacqua,

Asa Norte

"Prosoema"

Há quem fale que "prosoema" é a junção de poema e prosa; há quem afirme que o poema anda distante da prosa. Ora, ora... tanto no verso quanto na prosa, podemos encontrar o desfile do lirismo, do belo, da arte poética ou não. Por exemplo: o escritor italiano Giovanni Boccaccio (clássico em suas teses poéticas com estilo erótico) afirmou que "a inveja só não existe em cima da miséria!" Pode ser um verso; de outro lado, pode ser considerado dentro da prosa. A afirmativa é tão intensa e certeira com alvo nos invejosos de plantão! Afirmo que sou desprovido desse sentimento péssimo e autodestruidor de quem o possui. Há autores que desenvolvem suas teses poéticas ou não, e, em alguns casos, podem sentir dificuldades em comprová-las. Não ser invejoso dispensa quaisquer autocomprovações; no dia a dia, vai sendo percebido pela família, parentes ou amigos (as). Pelo contrário, fico feliz e sempre parabenizo o sucesso do amigo ou da amiga em suas belas jornadas. Creio que Boccaccio tenha feito um desabafo à sociedade de sua época, uma vez que se destacou no mundo da literatura, dentre outras aptidões na vida. Portanto, são assim mistérios no conjunto dos relacionamentos sociais. Podemos admitir que o grande poeta tenha lançado, inconscientemente, a discussão entre verso versus prosa? Ou suas existências, na arte poética, ao mesmo tempo? Ficam para nossas reflexões. Desejo uma feliz semana à equipe do Correio, aos familiares e amigos (as)!

Antônio Carlos Sampaio Machado,

Águas Claras