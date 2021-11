CB Correio Braziliense

Diferentemente do publicado na capa de ontem (20/11/2021), sob o título "Reação imediata", a absolvição foi de acusado de matar duas pessoas brancas que participavam de protesto antirracista nos EUA.

Ao contrário do que saiu na coluna Favas Contadas (19/11/2021), sob o título Quem vem do mar, e na chamada da primeira página, Direto da Praia, na edição de sexta-feira, 19 de novembro, o nome da grife pernambucana que aportará no Shopping ID é Camarada Camarão com capacidade para 600 pessoas.