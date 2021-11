» Sr. Redator

CB Correio Braziliense

Valor literário

Reportagem no Correio Braziliense, com o título Maravilhas de Brasília, de Dad Squarisi (27/11)", demonstra a elegância literária nesse novo livro. O sofrimento por que passou abriu seu coração, tão frágil. Durante alguns anos, propus alguns artigos para publicação nessa coluna. Esses foram elegantemente reprovados, e com razão. Dad Squarisi, mulher forte, daquelas que não medem esforços para bem servir. Elegante, ágil, servil, bem como outras qualidades a fizeram uma grande escritora. Ela bem poderia passar a fazer parte da Academia Brasileira de Letras (ABL). Seu livro ficará na memória.

Enedino Corrêa da Silva,

Asa Sul

Terceira via

Na mesma página da edição de domingo (28/11), o CB traz duas reportagens que abordam pontos convergentes da política brasileira. O competente jornalista Luiz Carlos Azedo foca no fenômeno do Cisne Negro, que chocou a ciência no mundo e metaforicamente, com maestria, o transporta para a política brasileira. Antes, a jornalista Cristiane Norberto transcreve as palavras de um candidato paulista, tucano, que diz: "... o Brasil se transformou no Brasil da discórdia, da desunião, do conflito, da briga entre familiares e amigos, da arrogância política, dos ataques à imprensa e jornalistas". Já Luiz Carlos Azedo disse sobre o cisne negro da política brasileira: "A eleição de Bolsonaro mudou o comportamento das pessoas. Em todo lugar nos surpreendemos com o ativismo político de gente que, até então, não queria saber de política. É assim na família, entre colegas de trabalho e nos mais diversos ambientes sociais". Uma pena essa situação de discórdia, desunião até entre familiares, a começar pela negação do uso de máscaras e vacinas, não se incomodando com o morticínio dos brasileiros. A transgressão da ordem vem de cima para baixo, diz Azedo. Traição terrível perpetrada contra os eleitores que acreditaram na promessa de nova política sem o toma lá dá cá. Ficou pior com o Centrão e o orçamento secreto para suas Excelências gastarem a bel-prazer, sem que nós, os pagantes, tenhamos sequer o direito de saber quem e como gastou. Verdadeiro estelionato eleitoral. Uma lástima. Resta-nos torcer para que um dos quatro outros postulantes da terceira via, Moro, Doria, Pacheco, Simone Tebet, seja eleito e nos livremos desse pesadelo de quase 20 anos.

Paulo Roberto da Silva,

Brasília

Combustível

Ao ver a propaganda da Petrobras tentando explicar sobre o preço da gasolina, fiquei em dúvida: a apresentadora é brasileira ou estrangeira? Pois o sotaque, quando do início da fala, é de alguém estrangeiro. Aí, eu pergunto: para fazer uma propaganda da Petrobras, tentando defender o governo federal, e culpando os estaduais, principalmente no tocante ao ICMS, não seria mais coerente acabar com as distribuidoras, que na realidade são apenas atravessadores dos combustíveis, e vender diretamente aos postos? Com a palavr,a o governo do boçal de Jair Bolsonaro.

Joanir Serafim Weirich,

Asa Sul

Absurdo

Eu não quero acreditar que o Partido dos Trabalhadores irá novamente governar o Brasil. Arrepio-me quando ouço analistas políticos afirmarem que isso poderá acontecer. Será o cúmulo do absurdo o eleitorado brasileiro repetir a dose. Caso aconteça esse desastre, poderemos gritar o nome do culpado para os quatro cantos do mundo ouvir. Como vai ser triste ver o nosso país infestado de bandeiras vermelhas. Ah, tomara que isso não aconteça. Nós eleitores teremos chance de encostar os nocivos e escolher aqueles que visam ao bem da população brasileira. Encaremos com seriedade as eleições de 2022. Optemos pelos melhores. Tenhamos muito cuidado. Chega de entregar o poder aos piores.

Jeovah Ferreira,

Taquari

Pandemia

No último domingo, Alemanha, Reino Unido, Rússia, França, Holanda, Turquia, Estados Unidos e Itália registraram 240 mil novos casos de coronavírus. A pandemia está avançando sem controle pelo mundo afora. Daqui a pouco, o Brasil terá uma nova onda de casos e mortes também. A vacinação foi eficaz temporariamente, mas as novas variantes do vírus estão surpreendendo. O distanciamento, a higiene e as máscaras continuarão sendo as nossas melhores opções, por enquanto. Os cientistas estão trabalhando incansavelmente para descobrirem vacinas e outros tipos de medicamentos para auxiliarem no combate à pandemia. Estádios de futebol lotados, festas e carnaval e outros eventos propícios para a rápida disseminação do vírus. A alegria momentânea vale a pena diante da possibilidade da morte?

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte (MG)