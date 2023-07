Artigo: Nando e Cássia

IR Irlam Rocha Lima

(crédito: ArquivoPessoal)

Desde que deixou os Titãs em 2002, Nando Reis fez vários shows em Brasília, nos mais diferentes locais. Em alguns teve a companhia de banda, mas houve também os que esteve sozinho no palco e um com o filho Sebastião. O mais recente, Nando Hits, foi no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Recordo-me do concerto de Nando na década passada pelo projeto Vitrine MPB, promovido pelo Pátio Brasil, na Praça Central do shopping da W3 Sul. Tomado pela emoção, cantou canções que compôs para Cássia Eller, como All Star, Relicário e Segundo Sol. O show lhe permitiu homenagear a amiga, que havia perdido seis meses antes. Depois disso, sempre que se apresenta na cidade, faz referência a ela.

A relação de amizade com Cássia volta a ser ressaltada no Lugar de Sonho, podcast de cinco capítulos, parte da comemoração dos 60 anos do cantor e compositor paulistano. Os dois primeiros capítulos estão disponíveis nas plataformas digitais. A série foi gravada na fazenda da família em Jaú, no interior de São Paulo, durante a pandemia.

Ele entremeou a narração com gravações inéditas, ensaios, shows, jam sessions e as primeiras versões de hits — material do seu arquivo pessoal. "Uma data redonda como os 60 anos é uma oportunidade de reflexões", afirma. "Resolvi remexer meu arquivo de memórias e relembrar passagens e pessoas determinantes em minha vida",acrescenta.

Nando explica que o podcast foi o formato que encontrou "para ir puxando esse novelo de lembranças e contar, de uma maneira íntima e afetiva, o trajeto que me trouxe até aqui, construindo com a música um lugar de sonho". A infância e a descoberta da música são os temas do primeiro capítulo.

O segundo, marcado pela tristeza, traz o relato do artista sobre os atritos com os Titãs e as perdas — no espaço de seis meses — de Marcelo Fromer, integrante da formação original da banda, a quem tinha como melhor amigo — vítima de um atropelamento em São Paulo — e da parceira Cássia Eller.

Como ele deixa claro em seu relato, não há como falar da trajetória de Nando Reis sem mencionar Cássia Eller; nem se ater à carreira de Cássia Eller sem citar Nando Reis. Contemporâneos, eles se conheceram na casa de Marisa Monte, no final dos anos 1990 e logo depois se encontraram no apartamento da roqueira no no bairro de Laranjeiras (Zona Sul do Rio de Janeiro), retratado no clássico All Star.

Esta, aliás, não foi a primeira composição de Nando gravada por Cássia. Anteriormente, houve o registro ECT, no Acústico MTV; e de As coisas tão mais lindas, Infernal, O segundo sol, além de Meu Mundo Ficaria Completo (Com Você) em álbum homônimo.

No podcast, Nando destaca, igualmente, o Acústico MTV, outro disco dos Titãs. O Acústico está no imaginário das pessoas como o apogeu dos Titãs. Ainda que discorde da opinião, o Acústico foi ímpar para o sucesso e ganho de popularidade da banda". Ele relembra como a vida se tornou frenética durante a turnê do álbum, de 200 shows ao ano e a falta de rotina, que acabou por levá-lo a uma vida de excessos, de abuso de drogas, inclusive.

"Vivi a infância e a adolescência aos 30 anos de idade. Faço essa relação. Eu deslumbrei, fiz um monte de bobagem", confessa. Para o artista, muitas das decisões tomadas naquela época pela banda foram equivocadas. "Fomos gananciosos, preferimos o sucesso."

