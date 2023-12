Artigo: Correio e Brasília, sempre

O que fazemos aqui, nesta redação do Correio, não tem outra definição nem objetivo que não seja a defesa inconteste de Brasília. É assim desde sempre. E foi com imenso orgulho que recebemos, no último dia 12, a homenagem do Prêmio Engenho de Comunicação, que completou 18 anos de existência, prestigiando a produção de conteúdo de Brasília, reunindo talentos da cidade.



O júri, composto neste ano por maioria feminina, concedeu três prêmios ao Correio — dos cinco aos quais o jornal concorria. Eixo Capital, que tem no comando a jornalista Ana Maria Campos, foi eleita como a melhor coluna. O Correio também recebeu o prêmio de melhor cobertura de Brasília e de melhor veículo impresso e on-line. Sem falar na linda homenagem à Dad Squarisi, nossa eterna professora, editora de Opinião que nos deixou este ano.



O que ganhamos na verdade foi o reconhecimento de nosso trabalho coletivo pela defesa da capital, que nasceu junto com as páginas deste jornal. Só para citar algumas das bandeiras defendidas pelo Correio: o trânsito, a faixa de pedestres, a violência contra a mulher, o patrimônio. São campanhas permanentes, que traduzem o que entendemos da cidade, Patrimônio Cultural da Humanidade, referência para a civilização brasileira.



Além disso, destaco neste ano nossa cobertura pela manutenção do Fundo Constitucional. Usamos de todos os meios e instrumentos para mostrar a importância deste dispositivo para a economia e a autonomia política da capital da República, patrimônio de todos os brasileiros. Foram muitas reportagens, entrevistas, artigos, charges, editoriais.



Também fizemos 20 eventos aqui no nosso auditório-estúdio, com temas diversos, reunindo especialistas para discutir os temas mais importantes do nosso tempo. Para fechar com chave de ouro, nesta terça-feira, o jornal capital vai promover mais um Correio Debate Desafios para discutir o futuro do Brasil.

Por trás de toda essa dedicação, temos pessoas, jornalistas brilhantes e experientes, que apuram, escrevem, editam. À frente da editoria de Cidades, está José Carlos Vieira, nosso Zé, que tem o Correio como asa há décadas, preservando nossa essência, a cobertura local. No site, Mariana Niederauer, que nasceu como jornalista aqui, nessas páginas, segue fazendo um trabalho primoroso.



Assim como eles, repórteres e demais editores, artistas gráficos e ilustradores colaboram para manter o jornalismo vivo e vibrante no impresso, na web, nas redes, em podcasts.



Não posso deixar de agradecer ao Prêmio Engenho e à jornalista Kátia Cubel, que mantém esse prêmio tão importante para a cidade e o jornalismo local. Também celebro as conquistas de uma Redação diversa, compostas de gerações diferentes de jornalistas, que seguem fazendo um trabalho ímpar pela nossa cidade — este é e sempre será o motivo maior da nossa existência e resistência.