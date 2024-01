Uma carta antiga, mas atual

Penúltima data do ano. Sensação de Juízo Final. Oportunidade para examinarmos nossa consciência antes de virarmos o calendário. Momento apocalíptico. Ah, por falar no último livro da Bíblia, lembrei-me, antes de escrever o derradeiro artigo de 2023, de uma passagem profética, reflexiva e atual. Está no terceiro capítulo da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. O título causa arrepios: Últimos dias. Uma radiografia perfeita do nosso tempo.

O texto começa assim: “Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis”. Pausa para reflexão: o ano foi fácil para você? Para quase ninguém! Sigamos. “Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos”. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Dois mil e vinte e três se vai com uma guerra mal resolvida no Leste Europeu entre Rússia e Ucrânia. Um quebra-pau interminável na Faixa de Gaza entre Israel e o Hezbollah. Cada um pensando em si. Alguém tem que ceder, porém ninguém aceita curvar a cabeça.

A carta de Paulo indica: “Nos últimos dias os homens serão “xingadores, ingratos”. Quantas vezes enchemos a boca para insultar alguém com o pior dos palavrões nesses 364 dias de 2023? Fomos indiferentes com o frentista do posto de gasolina, o caixa do mercado, aquele parente ou amigo que nos ajudou?

O texto diz, ainda, que, “nos últimos dias, os homens serão desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião”. Basta deslizar os dedos na tela do celular em uma rede social para testemunharmos a falta de honra às mamães e aos papais por parte de crianças, adolescentes, jovens e veteranos. Vivemos tempos de intolerância a pessoas que proferem uma fé diferente da nossa.

Em outro trecho, Paulo emenda sobre os últimos dias: “Os homens não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores”. Isso lembra postagens e comentários nas redes sociais? “Incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem”. Aqui me restrinjo ao triste número de casos de feminicídios registrados pelo Correio em 364 dias: trinta e três!

A segunda carta de Paulo a Timóteo continua: “Nos últimos dias, os homens serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os próprios prazeres do que a Deus”. Talvez, você tenha sido vítima ou protagonista de falsidade, hipocrisia, levado rasteira de alguém ou sofrido com atos inacreditavelmente petulantes de golpistas de toda espécie.

A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita entre 64 e 65 d.C. Contamos as horas para 2024 e o texto se mantém moderno, à frente do tempo, senhor da razão. Que o acesso ao novo ciclo sirva para colocarmos a mão na consciência e lutarmos por um mundo menos doente. Desejo um ano abençoado a você e o convido a recitar em primeira pessoa o lindo trecho de Salmos 23: “(...) Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão a minha vida durante todos os dias”. Que assim seja nos próximos 366, amigo leitor! Sim, é ano bissexto.