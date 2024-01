Acervo valioso

Em quase 60 anos de carreira e mais de 40 discos lançados, Gilberto Gil, um dos gigantes da música popular brasileira, empilhou incontáveis sucessos. São muitas as canções clássicas da importância de A paz, Andar com fé, Aquele abraço, Domingo no parque, Drão, Palco, Refazenda, Se eu quiser falar com Deus e Sítio do Pica-pau Amarelo.

Do processo criativo dele, além das melodias, destacam-se as letras, que se caracterizam pelo alto nível de sofisticação. Mais de 200 delas foram reunidas por Carlos Renó no livro Gilberto Gil todas as letras, lançado em 2003, pela editora Companhia das Letras. A obra traz ainda um dossiê fonográfico, cronologia da vida pessoal do cantor e compositor baiano, além de ensaios escritos por José Miguel Wisnik e Arnaldo Antunes.

Pois bem, todo esse acervo,que inclui caderno de composições, letras, fotos e até trajes do sexagenário afoxé Filhos de Gandhy — atração do carnaval de Salvador, do qual Gil é um ilustre componente — passará a ter a Academia Brasileira de Letras (ABL) como guardiã. O conjunto de documentos artísticos até há pouco tempo estava depositado no Instituto Antônio Carlos Jobim, no Jardim Botânico.

O registro do material da vida artística de Gil foi reunido e catalogado por ele e a mulher, Flora. No entendimento do eterno tropicalista, a ABL, na qual ocupa a cadeira nº 20, desde fevereiro de 2022, é um abrigo seguro para o acervo. Ele a vê como a casa da palavra, da língua portuguesa, com alto grau de acolhimento e ligação direta no ponto de vista do seu trabalho.

Para a realização desse projeto, desenvolvido pela jornalista Chris Fuscaldo, autora do livro sobre o disco Refazenda, muita coisa foi digitalizada, mas a ideia não era deixar tudo disponível para o público, mas, sim, produzir recortes temáticos e exposições num site.

Esperemos, pois, o desdobramento dessa relevante e elogiável iniciativa, de uma das figuras mais icônicas e representativas da cultura brasileira, o imortal Gilberto Passos Gil Moreira. A expectativa é de que, logo, o público possa ter acesso e usufruir do valioso acervo, que acrescentará excelência ao legado da instituição, orgulho dos brasileiros.