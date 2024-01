Pausa precisa de vida

Dos clichês que carrego comigo, um sempre me arrebatou: “A vida precisa de pausas”. Mas, nos últimos dias, flertando com o mar, entendi que é a pausa que precisa de vida. Parar simplesmente, com um celular no bolso e wi-fi que pega em todos os cômodos, é uma pausa pouco estratégica para a saúde mental. Na verdade, quando paramos, o que queremos? Que tipo de vida imaginamos quando tiramos uns dias de pausa, às vezes tão programada e pouco aproveitada?

Vida é desligar o automático e buscar a essência do eu. Uma praia diferente, uma família inusual, crianças, adultos, jogos não eletrônicos, areia branca, caminhadas, mar de água morna como há muito não sentia, detox de celular, de mensagens, de trabalho, de crises fabricadas, de paranoias do dia a dia.

Tirei sete dias para reaprender, para realimentar a alma, aguçar os sentidos… Virei do avesso comendo inhame raiz, cuscuz todo dia, tapioca, bolo de rolo, café no coador, o cheiro invadindo a casa logo cedo, cozido feito o da avó, meninos jogando futevôlei, jogo de tabuleiro. Casa cheia, vidas diversas, comida típica boa e farta, risos...

Havia também gente que escuta de verdade, 30 pessoas de todas as idades, perspectivas de mundo diversas e a mesma vontade de curtir a vida, resgatar as origens, mesmo estando em um ambiente que não é o seu. Fui acolhida, esqueci do celular, resgatei na memória as missas na igreja na praça; as inigualáveis músicas do Rei Reginaldo Rossi, do querido José Augusto… E os velhos carnavais com a tradicional brincadeira La Ursa, de Pernambuco. Estive ali pertinho, no Rio Grande do Norte. Sempre meu Nordeste a me curar.

É possível estar só em qualquer lugar, mesmo com muita gente ao redor. Essa solitude, necessária para quem deseja um reencontro consigo mesmo, combina perfeitamente com um bonde de gente do bem, que te ajuda a resgatar o passado e se desligar do presente que ficou logo ali e para o qual você sabe que precisará voltar. A energia de uma pausa verdadeira e cheia de vida te rende uns bons anos a mais e lembranças para todo o sempre.