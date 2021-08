Confira cinco motivos imperdíveis para você participar do Congresso Abrasel

Apresentado por

Entre os dias 11 e 13 de agosto acontecerá o Congresso Nacional Abrasel, o mais importante encontro de conhecimento do setor de alimentação fora do lar no país. Repetindo o sucesso do último ano, o evento será totalmente online e gratuito. O tema deste ano é: “Impactos socioeconômicos, o imenso alcance positivo do setor na vida dos brasileiros”. Acesse o link e faça já sua inscrição: https://congressoabrasel.com.br/

Grandes nomes da gastronomia, como os chefs Leo Paixão e Kátia Barbosa, jurados do reality Mestre do Sabor, e renomados empresários, como o CEO do iFood, Fabricio Bloisi, e Luis Felipe Avellar, presidente da Operação Sul da Coca-Cola já estão confirmados no evento.

O objetivo é levar aos participantes, informação e inteligência para apoiar empreendedores e negócios a crescer. Você ainda está com dúvidas se deve ou não se inscrever no Congresso Abrasel? Separamos então cinco motivos irresistíveis para não perder esse evento!

• Sem custos para você!

Com o sucesso do ano passado, o evento será totalmente gratuito. Ou seja: não será preciso gastar nenhum real para ter acesso ao conteúdo exclusivo do 33° Congresso Nacional Abrasel. É só aproveitar o evento, pois toda programação é gratuita para você!

• Conhecimento ao seu alcance

Todos os conteúdos do Congresso Abrasel de forma online, em uma plataforma otimizada, gratuita e exclusiva para você não perder nada! É possível assistir pelo seu computador, tablet ou smartphone toda a programação do evento.

• Timaço de palestrantes!

Os maiores nomes do empreendedorismo e gastronomia estarão na 33ª edição do Congresso. De forma digital e gratuita, o participante que se inscrever no evento, terá a apenas um clique de distância a oportunidade de imersão de três dias junto aos principais líderes empresariais e da gastronomia no Brasil, a fim de gerar informação e inteligência para apoiar a simplificação do empreender. Os temas são diversos e todos têm como norte a simplificação do empreender no Brasil. Pix, mercado pós-pandemia, jornada do cliente, planejamento de negócios, tendências do cardápio, futuro da alimentação fora do lar, regras trabalhistas, economia circular e mercado cervejeiro serão alguns dos temas abordados.

• Oportunidades de negócios!

A feira de negócios, um dos sucessos da última edição, está de volta. Nela, além de toda uma programação paralela de conteúdo, você terá acesso à novidades, produtos e ofertas exclusivas de nossos patrocinadores. Durante a feira virtual, será possível conferir as vantajosas propostas de valor dos parceiros, além de participar das programações exclusivas como lives e outras atrações de cada estande. Venha conferir, conhecer e bater um papo via chat com expositores de diversos ramos de atividades.

• Mesa ao Vivo com super chefs!

Aulas-show e workshops com grandes chefs do Distrito Federal e de todo Brasil. Vão ensinar, de forma simples e rápida, técnicas e receitas deliciosas, para que os profissionais de bares e restaurantes consigam inovar nas criações e aperfeiçoar a produtividade e rendimento e dividir com você suas histórias de sucesso. Ah! E claro, tudo isso no conforto da sua casa!

O 33º Congresso Nacional Abrasel é uma realização da Abrasel e Prazeres da Mesa, com parceria do Instituto IDHEIAS e apoio da ESBRE, Escolha Veg, Secretária de Turismo do Distrito Federal (SETUR-DF), Galpão Cucina, Rational e Totvs e Três Corações. Patrocínio ouro da Alelo, Ambev, Banco do Brasil, Coca-Cola, Diageo, Grupo Petrópolis, Heineken, iFood, Sebrae, Sodexo, Stone, Ticket, patrocínio de prata PMI e patrocínio bronze do Banco do Nordeste, JBS, Mondelez, Reserva 51, Seara e Teknisa.

Parceria de Mídia: Bares & Restaurantes, Correio Braziliense e Prazeres da Mesa





Serviço

33º Congresso Nacional Abrasel | Mesa ao Vivo Brasília

Dias 11, 12 e 13 de agosto

Mais informações: congressoabrasel.com.br