Casa de festas Bedrock Garden lança campanha Green Friday

Apresentado por

- (crédito: Acervo Bedrock Garden)

A casa de festas Bedrock Garden, localizada na quadra 212 da Asa Sul, é o local ideal para qualquer celebração! Festas animadas, divertidas, modernas e respeitando os protocolos de segurança, são oferecidas neste local, que alia modernidade e refinamento. A Casa está lançando a campanha anual promocional Green Friday, oportunidade imperdível para quem está planejando celebrar, ter momentos inesquecíveis e ainda ganhar um desconto.

Durante o período da Green Friday, de 26 a 30 de novembro, a casa de festas está oferecendo aos clientes uma oportunidade única de fechar seus pacotes de eventos com 11% de desconto para qualquer festa futura. “Tem muita gente que fica esperando essa promoção para fechar festas até para o ano que vem. Estas pessoas se planejam e usam o tempo a seu favor, esperam o ano todo para contratar os nossos serviços durante a Green Friday”, conta Ricardo, um dos sócios do empreendimento.

Além da oportunidade de receber o excelente serviço por um valor menor, a possibilidade de dividir o pagamento em até 3 vezes até o dia da comemoração é um atrativo a mais para os clientes que estão com saudades de reunir os amigos. "Após o início da vacinação cada vez mais pessoas voltaram a marcar suas festas conosco. Muitos clientes antigos estão retornando e todas as nossas vagas para este ano já estão preenchidas, o que evidencia a retomada forte dos eventos. Mas para o ano que vem estamos com nossa agenda aberta", explica o empresário.

















O espaço é planejado para atender todas as necessidades dos clientes e faz questão de oferecer o serviço de buffet gourmet, sob a supervisão de uma nutricionista especializada.

"A gente se importa muito com as celebrações. Acho que a vida é feita de momentos. São as lembranças que ficam. Cuidamos de cada festa como se fosse da nossa família e os clientes notam a diferença." Marília Montenegro, a proprietária do Bedrock Garden.

No espaço de festas, os protocolos de segurança permanecem, apesar de sua não obrigatoriedade. Assim, álcool em gel está a disposição em todos os ambientes e mesas de convidados. O uso de máscaras na entrada continua obrigatório. Tapete sanitizante, distanciamento entre as mesas, intensificação da limpeza em todos os ambientes, utilização de copos descartáveis biodegradáveis, esterilizador de ar e ambiente bastante arejado continuam em vigor.







Além do espaço privilegiado, um dos grandes motivos de referência da casa se deve também ao cuidado com o buffet. Alimentos selecionados e preparados com cuidado fazem da casa modelo de padrão de qualidade. “Nosso buffet é referência, sempre recebemos elogios. Desde a escolha dos melhores ingredientes ao cuidado no preparo de cada prato, servimos a excelência em forma de comida. Nosso cardápio é feito para agradar crianças e adultos. Quem prova se apaixona!”, garante Marília.

Pensado cuidadosamente, o Bedrock Garden possui uma estrutura completa, ambiente arejado e climatizado, salão de festas espaçoso, espaço para pais, salão de jogos, camarim, ateliê, banheiros masculino, feminino/infantil e adaptado para portadores de necessidades especiais, além de um lindo fraldário.

Escolhidos para agradar a todos os gostos e idades, o espaço de festas ganha destaque com as brincadeiras desenvolvidas pela parceria com o Trio Bagunça, além do chamado brinquedão, formado por 80 m² de pura diversão, super seguro, com escorregador, caracol, pontes suspensas, piscina de bolinhas e vários obstáculos que interligam os andares da casa; montanha russa de realidade virtual, para quem gosta de emoção, um lindo carrossel, air game, carro simulador de Kart, multi jogos e Play Table.

Interessados em saber mais informações sobre o local podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (61)3297-9869, site do bedrockgarden.