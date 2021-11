Proteção e comodidade em dobro: conheça o Auto Lar

Apresentado por

Já pensou estar em home office ou relaxando com a família em casa e precisar do serviço de um encanador ou eletricista? Ou ter que sair às pressas para uma emergência e o carro estar com a bateria arriada? Pensando na proteção desses patrimônios e na tranquilidade da família em situações como essas, a Bradesco Seguros lançou o Seguro Auto Lar.

O novo produto une a proteção da casa e do carro, com muita praticidade. Para desenvolvê-lo, a Bradesco Seguros buscou atender às mais diversas necessidades dos segurados.

Para quem se refugiou no campo com o trabalho remoto, por exemplo, a cobertura residencial abrange inclusive incêndios decorrentes de queimadas em áreas rurais. Outra evolução são as coberturas personalizadas, que tornam o produto mais flexível ao que cada cliente precisa. Para a casa, a cobertura para moradia temporária e a de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) com danos morais estão entre as novidades. Já para o veículo, o segurado pode adicionar coberturas como as de despesas extraordinárias e de indenização pelo valor de novo.

"Investimos em inovação para oferecer produtos cada vez mais atrativos, com foco em maximizar a experiência do cliente." Saint’Clair Lima, diretor da Bradesco Auto/RE.

Outro atrativo do Bradesco Seguro Auto Lar está nas suas assistências. O produto oferece mão de obra especializada em uma série de serviços que garantem a tranquilidade da família. Diante de imprevistos simples e rotineiros em casa, é possível acionar o suporte de profissionais como encanador, vidraceiro, eletricista ou chaveiro. No caso do automóvel, acontecimentos inesperados também podem contar com a assistência dia e noite, que auxilia rapidamente com chaveiro, reboque em caso de pane seca, elétrica e mecânica, além de táxi.

Esse conjunto de fatores – destacado na campanha de lançamento do novo seguro – torna o Bradesco Seguro Auto Lar um produto diferenciado no mercado. “Para os corretores, é uma possibilidade de ofertar um produto mais amplo, que pode ajudar a incrementar as vendas”, continua Saint´Clair Lima.

Veja o que garantir com a dupla cobertura

Como funciona:



Com o Bradesco Seguro Auto Lar, o cliente conta com a proteção para a casa e para o carro em um único produto, com diferentes coberturas.

Vantagens:



Proteção dupla com cobrança unificada em carnê ou por meio de débito em conta. E o cliente ainda concorre a sorteios mensais de R$ 50 mil.



Para o seu carro

Coberturas básicas:

- Colisão, incêndio, roubo/furto;

- Danos materiais e/ou corporais causados a terceiros.

Coberturas adicionais:

- Acidentes pessoais de passageiros;

- Danos morais;

- Despesas extraordinárias;

- Indenização pelo valor de novo.

E ainda:

Assistência Dia e Noite: A equipe especializada chega rápido, em qualquer hora e lugar, e oferece serviços de chaveiro, reboque em caso de pane seca, elétrica e mecânica, táxi, entre outros.



Para a sua casa

Coberturas básicas:

- Incêndio (inclusive decorrente de queimadas em zonas rurais);

- Tumultos, greves e lockout;

- Fumaça;

- Queda de raio;

- Explosão ou implosão;

- Impacto de veículos;

- Queda de aeronaves;

- Recomposição de documentos

Coberturas adicionais:

- Moradia temporária;

- Responsabilidade civil – Familiar + Danos Morais;

- Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, neve e geada

E você ainda pode contar com diversos serviços como: encanador, vidraceiro, chaveiro e eletricista.