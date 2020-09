Startup brasiliense ajuda a contratar a melhor opção de consignado

Apresentado por

(crédito: divulgação)

Quem antes precisava ir de banco em banco para avaliar opções de crédito pessoal pode contar agora com mais um grande aliado: a tecnologia. Solicitar um empréstimo ainda demanda tempo e muita pesquisa e quem está em busca de dinheiro, muitas vezes não quer ou não pode esperar.

E na hora de contratar um empréstimo consignado, em meio a tantas ofertas, ainda surge sempre aquela dúvida: qual é a melhor opção? Para ajudar a resolver de vez esse problema, nasceu a bxblue.

Foi em abril de 2017 que o fundadores da startup, vindos de outras empresas, analisaram o mercado financeiro e chegaram à conclusão de que haviam dois fatores a serem considerados. De um lado, os bancos já ofereciam um ótimo produto. Do outro, uma demanda crescente de clientes estava em busca dessa opção de crédito.

O problema? Entre essas duas pontas, ainda existia uma cadeia complexa, com vários atores e processos morosos. É aí que entra a bxblue, uma plataforma totalmente digital que atua como correspondente bancário para facilitar o processo de contratação de empréstimos.



O trio de fundadores da bxblue tem uma longa história no empreendedorismo e na tecnologia. (foto: bxblue/divulgação)

Uma palavra pode defini-los com precisão: eles são inovadores. Fabrício Buzeto (a direita na foto) fundou sua primeira empresa aos 21 anos. Depois de alguns experimentos, aventurou-se na sua startup QualCanal.tv, vencedora de diversos prêmios e acelerada pela #500Startups no Vale do Silício, na Califórnia (EUA). Também é forte atuante nas comunidades de desenvolvedores e empreendedores, além de co-fundador do grupo de pesquisa UnBiquitous.org da Universidade de Brasília (UnB), onde recebeu o título de doutor. De vez em quando, compartilha suas ideias malucas no Twitter, blogs e conferências.

Gustavo Gorenstein (ao centro) é especialista em Lean Startup e cursou mestrado em empreendedorismo na University College of London (UCL), na Inglaterra. Começou a carreira na gigante Coca-Cola e, antes da bxblue, fundou o Poup, plataforma de cashback vendida para o banco CBSS.

Também co-fundador da bxblue, Roberto Braga (a esquerda) é engenheiro de formação e chefia o time de marketing da startup. Facilitador do Startup Weekend, ele liderou a organização de eventos de empreendedorismo no Brasil e exterior. Antes da bxblue, Roberto fundou a IPe, consultoria de segurança da informação.

A melhor opção de empréstimo consignado (foto: bxblue)

O que é a bxblue e como a inovação criada ajuda os usuários?

A bxblue é um marketplace de empréstimo consignado para aproximar bancos e tomadores de crédito. Para os bancos, a solução se apresenta como uma ponte para o consignado digital. E, para os clientes, representa liberdade de comparação e escolha ao dar a possibilidade de contratar pela internet, com comodidade, transparência e segurança. A visão da empresa é que contratar um empréstimo deve ser tão simples quanto comprar uma passagem aérea.

A bxblue possui abrangência nacional e atende servidores públicos federais (servidores dos ministérios, universidades federais, agências reguladoras etc) e aposentados e pensionistas do INSS.

O Banco do Brasil, Financeira BRB, Daycoval, Olé, Cetelem, Banco Pan, Banrisul, Bradesco e Banco BMG estão entre os bancos parceiros da fintech.

Quais são as vantagens de utilizar o site da bxblue?

Uma das principais vantagens de utilizar a plataforma da bxblue é que os aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos conseguem contratar o crédito consignado sem sair de casa e comparar várias ofertas de uma vez só, tendo acesso, portanto, a juros mais baixos, além de obter o dinheiro de forma mais rápida e segura.



“Nossos usuários podem comparar as ofertas de vários bancos de forma muito simples e escolher a de sua preferência. Damos opções para que decidam qual a melhor proposta na hora de contratar o empréstimo consignado.” (Roberto Braga)

Todo processo ocorre online e pode ser acompanhado, a qualquer momento, pelos canais digitais.

Como solicitar o empréstimo consignado pela bxblue?

Na bxblue, os aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos podem:

- Simular empréstimo e cartão de crédito consignado online, pelo computador ou celular;

- Comparar ofertas de vários bancos parceiros, escolhendo a melhor proposta com base no valor e prazo de interesse;

- Contratar online em processo 100% digital, garantindo as melhores taxas de juros e condições.



Com a bxblue, o cliente tem a certeza do melhor negócio. Afinal, como um comparador de empréstimos, a plataforma sempre consegue garantir as melhores taxas para os convênios atendidos. Durante o período de 17 a 31 de setembro, servidores públicos federais vão poder contratar novo empréstimo consignado com taxa promocional de 0,99% ao mês.

Reconhecimento

A fintech especializada em consignados, já participou dos programas ahead Visa do Startup Farm, Y Combinator (YC) e do BoostLab iniciativa do Banco BTG Pactual. Também foi reconhecida em 2019 no ranking 100 Startups to Watch e como uma das ganhadoras do Prêmio Idei@ABBC, organizado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

O Net Promoter Score - NPS da bxblue é 93 (a do setor bancário é 62), os reviews no perfil da empresa no Google tem nota 4,9 de 5 - o que demonstra a satisfação dos clientes com os serviços prestados.

Confira alguns depoimentos de clientes:



Depoimentos de Clientes (foto: bxblue)

Depoimentos de Clientes (foto: bxblue)

Depoimentos de Clientes (foto: bxblue)

Depoimentos de Clientes (foto: bxblue)

Depoimentos de Clientes (foto: bxblue)

Depoimentos de Clientes (foto: bxblue)

Depoimentos de Clientes (foto: bxblue)

Saiba + sobre a bxblue:

Site: www.bxblue.com.br

Blog: www.bxblue.com.br/aprenda

E-mail: ola@bxblue.com.br