Alta dos juros incentiva consumidor a pesquisar o consignado mais barato

Apresentado por

(crédito: bxblue)

Uma das novidades de 2021 para o bolso dos consumidores foi a aprovação e sanção da lei que previne o superendividamento (Lei 14.181/2021), que entrou em vigor em julho. Com alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, a legislação buscou criar regras para auxílio aos cerca de 30 milhões de brasileiros que estão superendividados, conforme dados recentes divulgados pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).

Além de criar um procedimento especial para a repactuação de dívidas, a Lei 14.181/21 também incentiva práticas relacionadas à educação financeira. Este ponto é especialmente relevante quando se observa o crédito consignado, modalidade de empréstimo disponível àqueles que têm estabilidade financeira, como beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), servidores públicos e militares das Forças Armadas.

Isso porque, apesar de o Banco Central ter apontado o crescimento da carteira do consignado (com R$ 235 bilhões concedidos em 2020), por outro lado o recente relatório da economia bancária do órgão também destacou o elevado índice de operações de empréstimo consignado com juros acima da média.

A pesquisa do BC revelou que 18,9 milhões de consumidores estão pagando taxas de juros mais elevadas do que poderiam. De acordo com os dados do levantamento do Banco Central, 47% dos tomadores de crédito consignado ativos em dezembro de 2020 estão em operações com taxa de juros acima de 25% ao ano, enquanto a média geral da taxa foi de 19,7% ao ano.

Crédito consciente

É comum que aposentados e pensionistas da Previdência Social e servidores públicos busquem o empréstimo consignado em razão dos juros – menores do que do cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo – e da facilidade na contratação, com desconto automático das parcelas direto na folha de pagamento do salário ou benefício.

Entretanto, em um cenário que inclui ainda a alta da inflação e da taxa Selic, que é parâmetro para os juros de todas as operações do mercado financeiro, a educação financeira para a tomada de crédito consciente ganha relevância.

Se a procura por crédito consignado pode ser, frequentemente, motivada pela necessidade de equilibrar as finanças e pagar dívidas, ainda assim o consumidor precisa fazer uma ampla pesquisa para garantir um custo menor da dívida a longo prazo. Dessa forma, a tomada de empréstimo é feita de forma consciente e como aliada no orçamento familiar.

Apesar de o crédito consignado ser financeiramente mais vantajoso do que o empréstimo pessoal tradicional, cartão de crédito ou cheque especial mesmo com a alta da Selic, as condições variam muito entre as instituições financeiras.

Por isso, na bxblue os servidores públicos federais ativos e inativos e aposentados e pensionistas do INSS encontram na plataforma digital uma forma simples e rápida para contratar o melhor empréstimo consignado para suas necessidades.

Com um simulador online, que pode ser acessado por computador ou celular, é possível comparar ofertas de diversas instituições financeiras, não apenas das taxas de juros, como também valores, prazos e custo total da dívida.

Fazendo a ponte entre os consumidores e os bancos, a bxblue assegura as menores taxas do mercado do consignado ao longo de todo o ano. Mas para a Semana do Cliente, em celebração ao 15 de setembro, a bxblue negociou condições ainda mais especiais para quem busca empréstimo consignado novo.

A partir da quarta-feira, 15, os servidores federais poderão contratar consignado com taxa de 1,05% ao mês na Semana do Cliente. Para efeito de comparação, segundo dados oficiais do Banco Central, o crédito consignado público foi de 1,28% a.m. em julho último.

Já aposentados e pensionistas da Previdência Social terão, pela bxblue, acesso ao consignado com taxa de 1,19% ao mês – quase 25% menor do que a média do mercado em julho, que foi de 1,56%.

Com atuação em todo o país, possibilitando a contratação digital rápida e segura, a bxblue busca dar ao servidor federal e ao beneficiário do INSS a possibilidade de obter crédito mais barato durante a Semana do Cliente com comodidade e transparência.

Não perca a oportunidade – clique aqui para garantir seu empréstimo consignado mais barato.