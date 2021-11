Consignado e a alta da Selic: as menores taxas estão na Black Friday

Apresentado por

(crédito: Agência/Canva)

A Black Friday 2021 promete movimentar a economia mesmo com a alta dos preços dos últimos meses. Desde que chegou ao país, em 2010, a data se firmou no calendário nacional e agora contempla os mais diversos serviços, incluindo os bancários.

Não seria diferente no mercado de crédito consignado, no qual a fintech bxblue atua oferecendo aos servidores públicos a oportunidade de encontrarem as melhores ofertas de consignado, com facilidade e rapidez.

Com o simulador online gratuito da bxblue, servidores públicos SIAPE de todo o país podem, com apenas alguns cliques, conhecer e comparar propostas de diferentes bancos, avaliando condições como quantia disponível para empréstimo, valor estimado das parcelas, prazo para pagamento e taxa de juros.

A taxa de juros, aliás, é um dos itens que mais pesa no Custo Efetivo Total dos produtos de crédito, apesar de as regras gerais do consignado público serem as mesmas para todas as instituições financeiras. É o que explica um dos fundadores da bxblue:

(foto: Acervo bxblue)

Por exemplo: para um empréstimo de R$ 10 mil por 24 meses, com juros de 1,85% ao mês, o servidor público vai desembolsar R$ 2,4 mil em juros. Por outro lado, o mesmo empréstimo com taxa de 1,41% ao mês totaliza R$ 1,8 mil de juros – uma diferença de R$ 600 reais. Essas foram taxas reais divulgadas pelo Banco Central, de dois bancos distintos, referentes a outubro.

Para pesar ainda mais no bolso, com o salto da Selic, considerada “taxa-mãe” pois afeta todas as outras taxas do mercado, a tendência nos próximos meses é de aumento ainda maior dos juros do crédito pessoal, incluindo o consignado.

É neste cenário que a bxblue promove a Black Friday dos Consignados, ao negociar com os bancos parceiros as taxas e condições mais vantajosas para os servidores federais.

Até 30 de novembro de 2021, funcionários públicos federais de todo o país, estejam em exercício ou aposentados, além de pensionistas SIAPE, poderão contratar online empréstimo consignado novo a 1,16% ao mês, com pagamento em até 24 horas.

Por ser um marketplace que permite a contratação direto pela plataforma virtual, a bxblue é o lugar ideal para quem precisa de crédito consignado rápido e barato, pois não exige que o contratante seja correntista do banco escolhido.

“Nossa missão é facilitar a pesquisa e comparação de ofertas de consignado, tão importante para os consumidores, tornando este processo simples e seguro, pela internet. Só assim a pessoa terá a certeza de que está optando por aquela que melhor atende às suas necessidades, ao menor custo possível”, enfatiza Braga.

Seja para realizar sonhos, como viajar, fazer um curso, reformar a casa ou trocar de carro; seja para pagar outras dívidas e terminar 2021 com as contas em dia, a bxblue sempre tem a oferta de consignado que cabe no bolso do servidor público SIAPE. Com a Black Friday dos Consignados, é a oportunidade de garantir o crédito ainda em 2021 com o menor custo.

Veja como é fácil simular e contratar consignado online com a bxblue:

(foto: Acervo bxblue)

A bxblue é um marketplace de empréstimo consignado que aproxima bancos e tomadores de crédito, por meio de uma plataforma virtual que permite a beneficiários INSS e servidores públicos federais contratarem online, com comodidade e segurança. Mais de 1 milhão de pessoas já simularam no site.