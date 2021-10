Um novo Ensino Médio no Ideal

Apresentado por

Muita coisa mudou no panorama da educação em vinte anos. Se pegarmos apenas os dois últimos como exemplo: quem diria que os estudantes aprenderiam em casa, por causa de uma circunstância excepcional como a pandemia, em modo virtual? Mas essa é apenas uma das transformações. Desde que surgiu em 2001, ainda como um pré-vestibular, a escola vem crescendo sem deixar de lado suas raízes.

A principal novidade para o próximo ano letivo, que praticamente bate à nossa porta, é a implementação do novo Ensino Médio, devido a uma alteração na Lei de Diretrizes da Educação Nacional. A partir do primeiro ano do ensino médio o estudante terá uma organização curricular que contemple uma formação comum: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso significa a oferta de diferentes possibilidades de escolha, os itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.

"Queremos que o novo ensino médio traga um pouco de protagonismo e autonomia para o aluno. Em sala de aula, sempre escutamos ‘por que tenho que estudar essa matéria se não vou trabalhar com isso?’. Claro que a gente precisa dar a formação completa, mas o estudante vai poder escolher, à parte, o que ele quer estudar. E quando ele escolhe o que gosta, o que quer, ele se engaja muito mais" Rani Cocenza, coordenadora do fundamental anos finais, do ensino médio do Colégio Ideal e professora de biologia.

Os objetivos dessa mudança são garantir a oferta de educação de qualidade a todos e aproximar as escolas da realidade das novas demandas e complexidades do mundo de trabalho e da vida em sociedade. “É como se a gente trouxesse um pouco do gostinho do futuro para mais cedo na escola. O novo ensino médio permite a vivência, estudar matérias diferentes do que estava acostumado na grade e experimentar”, completa Rani.

Aluno do nono ano do ensino fundamental, Arthur Vieira, de 14 anos, tem boas expectativas para a mudança. “Vai ser muito bom poder se aprofundar nas áreas que a gente não tem muito contato, como investigação criminal, educação financeira e empreendedorismo. Os itinerários vão ajudar a decidir qual pode ser minha profissão”, avalia.

Além dessa novidade, o aluno do Ideal continuará com uma preparação exclusiva para as provas desta fase, com foco no ENEM e do PAS, bem como no vestibular da Universidade de Brasília (UnB). Destacando-se as monitorias, os simulados, os plantões de dúvidas e aulas com objetivo de fixar os conteúdos estudados.

A experiência fica completa com a participação em projetos socioculturais com foco no senso crítico, na solidariedade, na amizade e em valores muito importantes aos adolescentes, como propõe o Laboratório Inteligência de Vida, uma aula semanal para aprender habilidades socioemocionais.

Por falar em atividades extracurriculares que complementam o que é aprendido em sala de aula, o Colégio Ideal tem um cardápio recheado. São pelo menos 30 iniciativas diferentes. Por exemplo, o projeto de voluntariado Na Real, a Liga do Esporte, clube de xadrez, ciclo de palestras e muito mais.

O Ideal contava com sete unidades no Distrito Federal e, este ano, abriu uma nova unidade na Asa Norte. As matrículas para 2022 já estão abertas. Maiores informações no site oficial e nas redes sociais.

Colégio Ideal

Site: https://idealbsb.com.br/



Endereços e números para contato:

Águas Claras - Araribá

Rua Araribá, lote 01

(61) 3973-3003

Águas Claras – Jequitibá

Av. Jequitibá, lote 325

(61) 3968-9424

Águas Claras – Manacá

Rua Manacá, lote 2, bloco 2

(61) 3547-7341

Asa Norte

SGAN 916

(61) 9 9698-5387

Jardim Botânico

Av. do Sol, quadra 9, lote A.E 5, Res. Jardins do Lago

(61) 3254-5760

Taguatinga – QNG 09

QNG 9, lote 1 e QNG 11, lote 2

(61) 3965-5005

Taguatinga – QNG 26

A.E Nº 26 - Setor G Norte

(61) 3041-6047

Taguatinga – QNG 31

A.E Nº 31 - Setor G Norte

(61) 3771-2650