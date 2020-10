Que tal uma bolsa de estudos no Colégio Olimpo?

Apresentado por

(crédito: Colégio Olimpo | Divulgação)

Em um ano atípico como 2020, em que a pandemia do novo coronavírus mudou os planos de todo o mundo, a educação foi um dos campos fortemente afetados pelo distanciamento social. Por isso, escolher a escola certa para os nossos filhos em 2021 é ainda mais desafiador. Será fundamental optar por uma instituição que potencialize o ensino a fim de recuperar os possíveis déficits gerados neste período de aulas virtuais.

Referência em ensino de qualidade e aprovação nas instituições de ensino superior mais exigentes do País, o Colégio Olimpo é uma escolha mais do que acertada. E, para melhorar, a Escola abriu as inscrições do Exame de Seleção e de Descontos para as turmas de 6º ano do ensino fundamental e 1º e 3º anos do ensino médio, na Unidade Águas Claras e na Unidade Asa Sul.

A prova será aplicada, virtualmente, nos dias 16 e 17 de outubro, e as inscrições e a escolha do horário de realização do Exame devem ser realizadas até o dia 15, no site www.olimpodf.com.br.

Confira alguns motivos para estudar no Olimpo (foto: Colégio Olimpo | Divulgação)

Por que estudar no Olimpo?

A Equipe Pedagógica estimula nos alunos o domínio crítico do conhecimento, a produção criativa e multicultural, a consciência política e a responsabilidade social.

Para o Olimpo, a participação familiar é essencial na formação dos alunos, priorizando um atendimento individual e personalizado.



O Colégio Olimpo tem monitoramento por câmeras, equipe treinada e um rigoroso controle de circulação de visitantes. O ambiente é tranquilo, seguro e adequado a uma rotina acadêmica saudável.

A alimentação dos estudantes também é prioridade no Olimpo. A cantina e o restaurante são espaços confortáveis, e o cardápio tem acompanhamento de nutricionistas, priorizando a alimentação saudável.

No Ensino Fundamental, as turmas são reduzidas para proporcionar maior interação entre alunos e professores.Do 6º ao 9º ano, os estudantes já realizam simulados bimestrais do tipo Enem. Assim, o estudante começa a desenvolver as competências e habilidades exigidas nessa prova.

O Olimpo tem uma proposta pedagógica que foge ao senso comum, pois prioriza o desenvolvimento do conhecimento crítico do aluno, formando estudantes autônomos e apaixonados pelo conhecimento. Assim, prontos para superar qualquer desafio.

O último ano do Ensino Médio é dedicado principalmente à revisão de conteúdos cobrados nos principais Vestibulares do país. Os simulados realizados durante o ano, elaborados no formato Enem, PAS, Fuvest, Unicamp e UFU, garantem mais segurança aos alunos na realização de processos seletivos.

O Colégio oferece uma turma específica para os vestibulares ITA e IME, trabalhando as habilidades necessárias exigidas nesses exames tão exigentes e concorridos.

No Olimpo, os alunos têm acesso diário ao Apoio Pedagógico no contraturno, o que lhes possibilita esclarecer dúvidas com professores e monitores de cada área do conhecimento, de maneira individualizada.

O Colégio Olimpo oferece aulas específicas para as Olimpíadas Científicas que ocorrem ao longo do ano.

A aprendizagem dos alunos não é limitada à sala de aula: viagens para São Paulo, para Europa e para os Estados Unidos, por exemplo, acompanhadas por professores e guias, lhes são proporcionadas.

A parceria com a Cultura Inglesa assegura aos alunos tecnologia de ponta e interação com outros falantes do idioma. Possibilita ainda a obtenção do Duo diploma (Brasileiro e Americano) e proporciona vaga em diversas universidades americanas do programa Cultura High School.

Anualmente, o Colégio Olimpo realiza seus Jogos Olímpicos com o objetivo de integrar a comunidade acadêmica; socializar alunos, pais, professores e colaboradores da escola; desenvolver práticas desportivas que favoreçam a cooperação no ambiente escolar; e estimular o trabalho em equipe.

Entre as modalidades dos Jogos Olímpicos, está o xadrez, desenvolvido no Colégio Olimpo, ao longo do ano, como forma de os alunos ampliarem habilidades e competências cognitivas.

Nos laboratórios de robótica e de física, os estudantes desenvolvem experiências e absorvem conceitos. Muitos projetos, inclusive, são inscritos na Olimpíada Brasileira de Robótica.









Para mais informações sobre o concurso de bolsas do Olimpo, basta acessar: www.olimpodf.com.br/exame_selecao. Neste link é possível fazer o download do edital de seleção de alunos bolsistas.

Passo a passo para inscrição



Preencher o cadastro inicial com os dados do candidato (todos os campos são obrigatórios).



Clicar em “Não sou um robô”.



Clicar em “Fazer Inscrição”.



Ao concluir o cadastro, o candidato receberá no e-mail indicado uma mensagem de confirmação, com o login, senha e o link de acesso para entrar no portal no dia da prova.