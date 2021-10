Uma escolha para a vida

Apresentado por

E se você pudesse reviver a Segunda Guerra Mundial? Ou tirar da teoria, tudo o que o professor explica e ver acontecendo ali na sua frente? Parece a escola dos sonhos de qualquer estudante tirar da sala de aula e reviver, ver de perto monumentos e documentos históricos. Ela é real e está aqui em Brasília unindo o melhor ensino e atividades práticas.



Ensinar o aluno a pensar de forma criativa, conquistar seus objetivos acadêmicos e garantir sua vaga nas melhores universidades do país parece um grande desafio diante de toda a tecnologia que temos hoje em nossas mãos, mas não é o bastante para os professores bem preparados conseguirem reter a atenção de crianças e adolescentes com a parte prática.



Quem pode garantir isso é a ex-aluna do Colégio Rafaela Gonçalves Braga, que hoje é estudante de medicina. “Posso dizer com certeza que os melhores professores de Brasília, e até mesmo do Brasil, estão dando aula lá”, afirmou a futura médica que foi aluna do ensino fundamental até o final do ensino médio.

O colégio forma seus alunos com algo muito maior que só o conteúdo programático.

"O mais importante dessa estrutura e metodologia de formação é criar um adolescente que tem sua educação fundamentada na formação e não em sua informação. Ou seja, as experiências histórico-sociais de toda a humanidade do que acontece hoje com a tecnologia até o que aconteceu com a Grécia há mais de dois mil anos" Rodrigo Bernadelli, diretor do Colégio Olimpo.

A prática caminha com a teoria



O Colégio baseia todo o aprendizado de seus alunos em experiências histórico-sociais, tornando o ambiente escolar um grande evento lúdico, porque, segundo o diretor, é ali que o ser humano em formação brinca de viver e experimentar todas as alegrias e reveses da vida. Para tornar tudo mais real, o Olimpo prepara viagens pedagógicas de acordo com o currículo que o professor apresenta.



“Por exemplo o roteiro da Segunda Guerra Mundial o aluno viaja por pontos turísticos e de importância histórica onde consegue amarrar tópicos importantíssimos de disciplinas como história, geografia, arte, sociedade e filosofia. Tudo isso influencia, define uma melhor construção acadêmica para o aluno. As viagens vão de encontro aos temas estudados porque é viver tudo o que aconteceu nos últimos 10 mil anos”, explicou.

"A escola serve para melhorar a sociedade. É um evento lúdico em que a gente treina o indivíduo para a vida que existe fora da escola.”

Rodrigo Bernadelli, diretor do Colégio Olimpo.

Além de toda a dinâmica cultural, os alunos são incentivados a participarem das olimpíadas acadêmicas que exigem conhecimento, claro, mas também habilidades e competências desenvolvidas. De acordo com Rodrigo Bernadelli, é o que fazem os países líderes em educação no mundo como a Finlândia, Dinamarca, Noruega e a Lituânia.

Ele destaca a IYPT - International Young Physicists' Tournament, o Torneio Internacional de Jovens Físicos que “exigem habilidades importantíssimas para o futuro e são desenvolvidas dentro de sala de aula como trabalho em grupo, capacidade de liderança, projeto, organização, estruturação, orçamento. Isso significa a aplicação capacidade direta de conhecimentos que são dados em sala”.

A escola atua na formação até o ensino superior

A escolha da escola é fundamental para o cidadão que a família deseja que o seu filho seja. É lá que as crianças e adolescentes desenvolvem, além do conteúdo curricular, a estrutura mental para que tenham sucesso ao final de um curso superior. O Colégio Olimpo se preocupa em participar do amadurecimento do adulto através do domínio crítico do conhecimento, consciência e responsabilidade social.



Muito além dos livros, equações, números ou fórmulas, a capacidade da criança e do adolescente é desenvolvida também dentro e fora da sala de aula. “Muito do que sei sobre determinação, disciplina, resiliência, honestidade, e muitas outras coisas aprendi no Olimpo. Com certeza ajudou na minha formação como pessoa”, explica Rafaela.



“Vale lembrar que o ensino básico tem a função primordial de sedimentar conhecimento, preparar o embasamento para que o aluno construa sua estrutura mental até a finalização de um curso superior”, diz. Ele ainda completa, “a escola básica tem como objetivo primordial trazer um amadurecimento fundamental e uma capacidade de abstração em conhecimentos de mundo para que o aluno esteja preparado para se aprofundar na parte acadêmica e depois trazer de volta à sociedade resultados”.

















Método de ensino



O Colégio Olimpo adota como método de ensino o sócio-interacionista. Esse é o método indicado para aqueles que têm facilidade de aprender conteúdos trabalhados de maneira lúdica e por meio da interação social com projetos além da sala de aula comum, com envolvimento em interações artísticas, sociais, culturais e ambientais.

Prova de seleção



O Colégio Olimpo está com inscrições abertas para provas de seleção até o dia 28 de outubro, às 12h. O processo acontecerá virtualmente nos dias 29 e 30 de outubro.