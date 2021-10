Facilidade para proprietários de Brasília: agora é possível adiantar até um ano de aluguel

Apresentado por

(crédito: iStock)

Em tempos de pandemia e crise econômica, é preciso ficar muito atento ao planejamento financeiro e à administração de orçamentos, para não contrair dívidas que podem vir a dificultar a realização dos objetivos pessoais almejados. O relatório trimestral do Banco Central, que saiu na última quinta-feira (30), projetou uma inflação de 8,5% para 2021 e uma alta de 2,1% para o PIB de 2022, menos da metade da prevista para este ano (4,6%). Contudo, uma nova modalidade de contrato de aluguéis facilita a vida dos moradores da capital que são proprietários de imóveis pessoa física.

Trata-se de um acordo da imobiliária com uma financeira especializada em cessão onerosa dos créditos recebíveis provenientes do contrato de locação. Em outras palavras, a empresa que administra a propriedade pode comprar do dono o direito de receber os aluguéis futuros. Dessa forma, ela custeia, à vista, o valor de até 12 meses de contrato, assume o risco de o locatário não pagar o aluguel e se responsabiliza pela cobrança. Este último não sofre nenhum tipo de dano, uma vez que continua se comprometendo apenas com os valores mensais nas datas de vencimento acordadas.





Dessa forma, quem conta com a rentabilidade do aluguel para fechar as contas não precisa mais esperar o ano inteiro para juntar o dinheiro e reaplicar. Agora, ficou muito mais fácil realizar as reformas necessárias no imóvel sempre que necessário, quitar o condomínio no início do ano, trocar de carro aproveitando o melhor período do mercado e realizar investimentos variados sem a necessidade de fazer empréstimos e nem ceder o imóvel como garantia. Além disso, o formato da operação gera um benefício na hora de pagar os impostos, pois conta com isenção de Imposto de Renda para valores de até R$ 35 mil ao mês.

Mas atenção: é preciso ter cautela para não correr o risco de cometer sonegação fiscal e cair na malha fina da Receita Federal. Por isso, os contratos devem ser elaborados por agentes especializados, de forma correta e específica. Muitas empresas do ramo estão sendo denunciadas por simular contratos de empréstimo, estes também isentos de Imposto de Renda, utilizando o crédito do aluguel como pagamento. Dessa forma, o Código Civil Brasileiro, no Artigo 167, considera o contrato nulo, ou ilícito, por apresentar uma declaração de intenções distinta da real: afirmar ser um empréstimo, quando na verdade é um adiantamento.

O ideal é buscar uma imobiliária de confiança, para garantir a segurança fiscal do acordo. A Dall’Oca Imóveis foi a primeira de Brasília a oferecer adiantamento de aluguel. Com mais de 30 anos de mercado, 3.800 imóveis alugados no Distrito Federal e clientes que permanecem desde sua fundação; a empresa preza pela honestidade e pela qualidade dos serviços oferecidos.

"Nós tratamos os nossos clientes e funcionários como uma família. Tenho contratos que perduram por gerações, o imóvel passa de pai para filho e continua conosco. E da mesma forma, tenho funcionários que estão comigo há mais de vinte anos, por isso minha equipe é muito unida e coesa." Esmeraldo Dall’Oca, dono e fundador

A empresa se destaca pelo atendimento de excelência aos clientes e parceiros, pelo vasto conhecimento e experiência na capital federal e pela seleção criteriosa de locatários, o que garante a adimplência e o bom relacionamento com todos os envolvidos. “Em 32 anos, eu nunca atrasei um aluguel. E posso me orgulhar de nunca ter tido um ano menor que o outro em toda essa trajetória. nossa curva de crescimento é um movimento contínuo, uniforme e ascendente, mesmo em tempos de pandemia”, completa o Sr. Dall’Oca.

O adiantamento de aluguéis da imobiliária é oferecido em parceria com a Bold Finance, desenvolvedora de soluções financeiras inovadoras. Os contratos são 100% digitais, com todas as medidas de segurança necessárias, e o dinheiro cai na conta corrente em até dois dias úteis. Para se beneficiar do serviço, basta ser cliente e solicitar uma proposta através do site oficial. Entre em contato para mais informações.

https://aluguelantecipado.dalloca.com.br/

ATENDIMENTO

dalloca@dalloca.com.br

(61) 3245-9200

(61) 9 8354-0007

CLS 111, Bloco A, Loja 8 - Asa Sul

Brasília/DF - CEP 70.374-510