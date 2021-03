Conheça o pré-vestibular de Medicina que tem a excelência como marca de aprovação

Apresentado por

Entrar em uma faculdade de Medicina não é fácil. Por isso, nada melhor do que recorrer ao curso que mais aprova no País.

Uma das carreiras mais desejadas do País, a graduação em Medicina também é uma das mais difíceis de se ingressar no ensino superior. Com altíssima concorrência, exige dedicação, disciplina e resiliência acima da média. Você, estudante, sabe bem disso: não basta se matricular em um cursinho convencional. Muito além da vocação, para sonhar em ser médico, é necessário contar com as estratégias e ferramentas adequadas para ingressar nas melhores universidades brasileiras.

Fundado em outubro de 2018, o Pré-vestibular Doppler Medicina chegou justamente para mudar este cenário dos cursos preparatórios no Distrito Federal. Seu idealizador, o professor Leonardo Barbosa Cavalli, graduado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pós-graduado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e também pós-graduando pela Universidade de São Paulo (USP), notou que o modelo de preparação de estudantes para os vestibulares não era adequado, pois não favorecia o ingresso, de forma significativa, nas mais importantes universidades do País.

Diante desse cenário, nasceu o Doppler Medicina com a turma "Extensivo Med Integral", um curso personalizado, completo, com aulas aprofundadas, professores de referência e o Sistema de Ensino Poliedro, o que mais aprova nos vestibulares em todo o Brasil. Para quem já concluiu o Ensino Médio, o Doppler Medicina oferece o curso em período integral, com carga horária robusta que permite uma verdadeira imersão no mundo da Medicina. Já os demais podem optar pelo curso em período parcial.

Embora seja um curso voltado para a carreira de Medicina, o Doppler vem, a cada ano, atraindo mais estudantes de diversas outras áreas. Desta forma, mostrando o sucesso e a eficácia da metodologia do curso aprofundado, colocado em prática pelo Doppler.

A estudante de Medicina Isabela Dias Machado sabe bem a diferença que o Doppler fez em sua preparação rumo ao ensino superior. Desde criança sonhando ser médica, ela primeiro encarou as dúvidas e dificuldades de quem escolhe a profissão. “É bem difícil. Chega um ponto em que você olha onde está e onde quer chegar, e vê que é um caminho muito longo e que exige muito esforço”, explica a jovem.

"Essa obrigatoriedade de estar lá dentro e ter uma estrutura com professores e monitores para tirar as dúvidas fez muita diferença pra mim. Indico muito o Doppler" Isabela Machado, aluna de Medicina e ex-aluna Doppler

Lucas Damásio é outro jovem que reconhece a diferença que o Doppler Medicina fez em sua trajetória rumo ao curso de Medicina. “O Doppler foi fundamental no meu processo como estudante de pré-vestibular. O incentivo dado aos estudantes de sempre buscar melhorar, o sistema integrado do Poliedro e a ‘obrigatoriedade’ em ficar lá para estudar no período tarde/noite, mesmo que as aulas fossem no período da manhã, foram cruciais para que eu conseguisse extrair ao máximo o conhecimento necessário até a chegada do Enem”, explica.O estudante detalha ainda os diferenciais que fazem do Doppler Medicina um pré-vestibular único em Brasília.



"Eu diria que a gestão do Leonardo Cavalli é o principal diferencial. O jeito como ele acompanha cada aluno de modo individual, observando as fraquezas e as facilidades, organiza nossos horários, conteúdos e metas, você realmente sente que está preparado para encarar o vestibular." Lucas Damásio, aluno de Medicina e ex-aluno Doppler

Quer saber mais sobre o que faz do Doppler Medicina a melhor opção para você se preparar? Confira:



Centro de Treinamento Intensivo (CTI): compõe a carga horária semanal e consiste em um período no qual o estudante realiza, no mesmo dia das aulas, as tarefas mínimas e complementares de cada aula assistida, conforme as orientações dos professores e também de acordo com o guia de estudo diário, presente nos cadernos de sala.

compõe a carga horária semanal e consiste em um período no qual o estudante realiza, no mesmo dia das aulas, as tarefas mínimas e complementares de cada aula assistida, conforme as orientações dos professores e também de acordo com o guia de estudo diário, presente nos cadernos de sala. SAAP: consiste no Sistema de Acompanhamento de Aprendizagem, exclusivo no País, em que todas as atividades realizadas pelo estudante no CTI são acompanhadas de forma criteriosa e analisadas pela Coordenação Pedagógica, recebendo um acompanhamento exclusivo e individual para melhorar seus resultados a cada dia. O estudante recebe um diagnóstico com todas as suas dificuldades, separadas por competências e habilidades; além de uma orientação de estudos completa, com base nas análises dos resultados, feitas de forma individual e personalizada.

consiste no Sistema de Acompanhamento de Aprendizagem, exclusivo no País, em que todas as atividades realizadas pelo estudante no CTI são acompanhadas de forma criteriosa e analisadas pela Coordenação Pedagógica, recebendo um acompanhamento exclusivo e individual para melhorar seus resultados a cada dia. O estudante recebe um diagnóstico com todas as suas dificuldades, separadas por competências e habilidades; além de uma orientação de estudos completa, com base nas análises dos resultados, feitas de forma individual e personalizada. Workshop MED: os alunos do Doppler Medicina têm a oportunidade de conhecer melhor a carreira de Medicina no Workshop MED, desde a entrada na universidade até a plena atividade profissional e acadêmica. Nesse evento, os estudantes também participam de minicursos e palestras de diversas áreas da Medicina, com profissionais de universidades renomadas, para que recebam orientações sobre as áreas de atuação, os processos seletivos para ingresso nas principais universidades do País, bem como sobre as perspectivas da formação dos futuros médicos no Brasil.

Revisão Mensal Progressiva (RMP): ocorre uma vez por mês e tem como objetivo desenvolver aulas de revisão dos conteúdos de Biologia, Física, Química e Matemática, que apresentam maior peso nas provas da maioria dos processos seletivos.

ocorre uma vez por mês e tem como objetivo desenvolver aulas de revisão dos conteúdos de Biologia, Física, Química e Matemática, que apresentam maior peso nas provas da maioria dos processos seletivos. Simulados exclusivos: o estudante faz, mensalmente, simulados de alto nível elaborados pelos professores do Poliedro de São Paulo. Com os testes, os alunos vivenciam a prova exatamente como ela é, gerenciando o tempo e aprendendo a lidar com a pressão. Eles recebem um relatório de desempenho completo de cada simulado feito. A correção é realizada pelo Poliedro Sistema de Ensino (São Paulo) e o desempenho, apresentado individualmente ao aluno, que pode consultar um relatório completo na plataforma do P+ aluno.

o estudante faz, mensalmente, simulados de alto nível elaborados pelos professores do Poliedro de São Paulo. Com os testes, os alunos vivenciam a prova exatamente como ela é, gerenciando o tempo e aprendendo a lidar com a pressão. Eles recebem um relatório de desempenho completo de cada simulado feito. A correção é realizada pelo Poliedro Sistema de Ensino (São Paulo) e o desempenho, apresentado individualmente ao aluno, que pode consultar um relatório completo na plataforma do P+ aluno. Estratégia de Prova Medicina (EPMED): O Doppler Medicina acredita que, para formar estudantes bem preparados para enfrentar os vestibulares mais concorridos, é preciso orientá-los não só quanto à estrutura de prova, mas também quanto aos modelos de avaliação utilizados pelas bancas examinadoras. Por meio de encontros mensais, os estudantes terão aulas específicas sobre os principais vestibulares de Medicina, com foco nas estratégias de estudos e nas estruturas de provas para cada um deles.

O Doppler Medicina acredita que, para formar estudantes bem preparados para enfrentar os vestibulares mais concorridos, é preciso orientá-los não só quanto à estrutura de prova, mas também quanto aos modelos de avaliação utilizados pelas bancas examinadoras. Por meio de encontros mensais, os estudantes terão aulas específicas sobre os principais vestibulares de Medicina, com foco nas estratégias de estudos e nas estruturas de provas para cada um deles. Plantão de Dúvidas: Além do Plantão on-line, o Doppler Medicina tem o plantão presencial de todas as disciplinas. A equipe de assistentes é responsável por organizar os atendimentos, por meio de senhas, de forma que o estudante não precise aguardar em filas, otimizando, dessa forma, um melhor aproveitamento do horário de estudo individualizado.

Além do Plantão on-line, o Doppler Medicina tem o plantão presencial de todas as disciplinas. A equipe de assistentes é responsável por organizar os atendimentos, por meio de senhas, de forma que o estudante não precise aguardar em filas, otimizando, dessa forma, um melhor aproveitamento do horário de estudo individualizado. Laboratório e Plataforma de Redação: Para conquistar as notas necessárias nos vestibulares mais importantes do País, o Doppler Medicina conta com uma plataforma de correção com mais de 350 professores selecionados e treinados, além de uma esquipe de especialistas em Redação e Língua Portuguesa.

Para conquistar as notas necessárias nos vestibulares mais importantes do País, o Doppler Medicina conta com uma plataforma de correção com mais de 350 professores selecionados e treinados, além de uma esquipe de especialistas em Redação e Língua Portuguesa. P+aluno: trata-se de um aplicativo educacional multiplataforma que utiliza conceitos de aprendizagem adaptativa para ajudar os alunos no processo de ensino e aprendizagem. Tanto os alunos quanto os pais podem acessá-lo por meio de um PC conectado à internet ou baixar o aplicativo em celulares ou tablets.

Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional: as equipes de coordenação e orientação educacional detalham, por meio de palestras e atendimentos individuais, as melhores metodologias de estudo focadas em vestibulares, as características das principais faculdades públicas e particulares do País e as estatísticas e estratégias para melhorar o seu desempenho nas provas. O Doppler Medicina também promove dinâmicas de relaxamento e oferece atendimento com profissionais especializados para tratar questões socioemocionais.

as equipes de coordenação e orientação educacional detalham, por meio de palestras e atendimentos individuais, as melhores metodologias de estudo focadas em vestibulares, as características das principais faculdades públicas e particulares do País e as estatísticas e estratégias para melhorar o seu desempenho nas provas. O Doppler Medicina também promove dinâmicas de relaxamento e oferece atendimento com profissionais especializados para tratar questões socioemocionais. Estrutura planejada e localização privilegiada

Tudo no Doppler Medicina foi pensado para atender plenamente às necessidades dos estudantes, desde o sistema de ensino à estrutura física. Situado na SEPS 702/902, em local de fácil acesso, conta com estacionamento conveniado no qual o aluno para uma única taxa por mês.

Todas as salas possuem ambientes climatizados, com sistema central de ar-condicionado; os móveis são confortáveis, com mesas que comportam todos os materiais do estudante e cadeiras estofadas. Também conta com sala de descanso para as bem-vindas pausas nos estudos, restaurante com acompanhamento de nutricionista e refeitório com cozinha totalmente equipada para uso dos alunos.

O sistema de segurança tem monitoramento eletrônico 24h, e seguranças e brigadistas estão à disposição para assegurar a tranquilidade dos estudantes.



Em abril, o Doppler Medicina iniciará uma nova turma, destinada aos estudantes que não conseguiram entrar na turma de março. Agende sua entrevista e ingresse no melhor curso pré-vestibular de Brasília.

