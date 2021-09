Metodologia Doppler Medicina aprova em qualquer vestibular do Brasil

Apresentado por

A escolha da instituição de ensino superior é um dos passos mais importantes na jornada de construção de carreira. É preciso pensar na qualidade de ensino do curso escolhido, na situação do mercado de trabalho na região, nas especializações oferecidas e nas pesquisas científicas que estão sendo realizadas. Nem sempre a opção mais próxima de casa é a que pode te oferecer o melhor preparo ou as melhores possibilidades de crescimento, então é preciso ampliar o leque de opções e considerar universidades em outros estados.

“Acho que também é uma questão de desafio né, sair da zona de conforto. Brasília é um lugar muito bom, a UnB é um lugar muito bom, mas eu senti uma necessidade de mudança, de fazer algo diferente”, conta Vinícius Oliveira Sampaio, ex-aluno do Doppler, que optou por fazer vestibulares fora da capital, onde morava, e foi aprovado em Medicina na Universidade de São Paulo (USP), na Federal de São Paulo (UNIFESP), na Universidade de Brasília (UnB) e na Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília-SP (FAMEMA).

“Eu escolhi São Paulo principalmente por conta da região. Acho que muita coisa de fora, muita área de inovação está aqui, é um estado que tem essa vantagem, que te proporciona muitas oportunidades. E era um desejo que eu tinha desde o ensino médio, quando eu decidi fazer medicina. Imaginei que a USP seria um lugar muito bom, pela estrutura, pela experiência estudar do lado do Hospital das Clínicas, de todo aquele complexo, o INCOR o ICESP... É uma imersão muito legal”, acrescenta.

Em contato com relatos de estudantes como o Vinicius, o professor Leonardo Barbosa Cavalli, graduado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), pós-graduado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e também pós-graduando pela Universidade de São Paulo (USP), identificou uma necessidade eminente na capital, de um pré-vestibular que preparasse estudantes para realizar provas em qualquer parte do Brasil.



Assim, em 2018 surgiu o Doppler Medicina: pré-vestibular com opções de cursos em período integral e revisões de final de ano; ambos personalizados com aulas aprofundadas, integração digital e tecnológica, simulados, programação de eventos imersivos e o Sistema de Ensino Poliedro, que é referência em aprovação nos vestibulares do Brasil inteiro. Os estudantes podem contar com professores que possuem experiência em várias universidades, apoio psicopedagógico constante e uma infraestrutura completa e confortável.



“Quando escolhi o Doppler como cursinho, já havia tido contato com grande parte da equipe pedagógica e com muitos professores ao longo da minha vida escolar e tinha referências dos professores de outros colégios, sempre muito positivas, cheias de elogios”, revela a ex-aluna do Doppler Nina Vasconcelos Gimenes, que foi aprovada em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e pela Federal de São Paulo (UNIFESP), e também aprovada em Medicina pela Universidade Católica de Brasília (UCB). “Eu sabia que estava entrando em um ambiente que ia ser extremamente positivo no fator de aprendizagem, com uma equipe pedagógica super comprometida e professores que realmente amam o que fazem”, completa.







O foco da preparação é direcionado a estudantes que desejam passar em Medicina, curso mais concorrido e com a maior nota de corte do Enem, mas ela acaba atraindo interessados em várias outras áreas, pois o preparo de excelência combinado com a dedicação exclusiva e as estratégias de estudo garantem um desempenho excepcional, independente da formação escolhida. “Quem está preparado para ser aprovado em medicina, automaticamente está preparado para passar em qualquer curso. Ou seja, quem faz Doppler está apto a passar em qualquer vestibular, para qualquer lugar”, explica a Diretora de Ensino Rívea Fernandes.



Além do Sistema Poliedro, o Doppler conta com um Centro de Treinamento Intensivo (CTI) que compõe a carga horária semanal e indica ao estudante as tarefas mínimas e complementares de cada aula assistida no dia, conforme as orientações dos professores e o guia de estudos diário. Todas as atividades realizadas no CTI são acompanhadas de forma criteriosa pelo Sistema de Acompanhamento de Aprendizagem (SAAP) da Coordenação Pedagógica, que oferece acompanhamento exclusivo e individual para otimização de resultados, a partir de um diagnóstico de dificuldades, separadas por competências e habilidades.



Mensalmente, o estudante também realiza uma série de simulados elaborados pelos professores do Poliedro de São Paulo, que permitem a vivência de um vestibular exatamente como ele é, aprendendo a lidar com a pressão e com a necessidade de gerenciamento do tempo. Cada prova oferece um relatório de desempenho completo, que é apresentado individualmente ao aluno através do aplicativo P+aluno. Essa plataforma multimídia complementar utiliza conceitos de aprendizagem adaptativa para auxiliar no processo de ensino, como áudio-comentários dos professores sobre as questões e dicas de como estudar cada conteúdo.



Uma vez por mês, ocorre a Revisão Mensal Progressiva (RPM), com o objetivo de fortalecer o aprendizado nas matérias de maior peso nos processos seletivos: biologia, física, química e matemática. A parte de redação também recebe uma atenção especial: uma plataforma de correção com mais de 350 professores selecionados e treinados e uma equipe de especialistas em redação e língua portuguesa. Além disso, o estudante possui o amparo de um laboratório de redação, em que ele pode receber orientação personalizada para melhorar os quesitos apontados nas correções.



Aos sábados, também são realizados eventos complementares para a melhor imersão e preparo do estudante. O Workshop MED recebe profissionais de universidades renomadas para oferecer palestras e minicursos sobre as áreas de atuação da medicina, processos seletivos para ingresso nas principais universidades do país e sobre as perspectivas de carreira dos futuros médicos no Brasil. Já a Estratégia de Prova Medicina (EPMED) é uma aula com foco nas estratégias de estudo, nas estruturas de prova e nos modelos de avaliação utilizados pelas bancas examinadoras dos principais vestibulares de Medicina.



E por fim, toda essa experiência imersiva é acompanhada de perto por uma Coordenação Psicopedagógica e uma Orientação Educacional, que oferecem atendimento individual ao estudante, direcionando técnicas de estudo adaptadas para o seu perfil de aprendizado, promovendo dinâmicas de relaxamento e auxiliando no controle da ansiedade e outros fatores emocionais. “Eu aprendi minhas próprias técnicas de estudo, de concentração, de foco, a ter o melhor rendimento possível e a tirar o máximo proveito de uma aula”, revela Nina Vasconcelos.



A estudante cursou o Doppler em 2020 e, além de ter que lidar com as inseguranças relacionadas ao futuro e a pressão dessa fase de pré-vestibular, teve que manter a disciplina e o foco nos estudos em meio à pandemia. “Entendi que muitas vezes essas realidades adversas vão se fazer presentes e temos que aprender a lidar com elas, não só no profissional, mas na nossa vida, sempre. Eu tinha uma rotina de quase 14h e ela me dava muita satisfação, um sentimento de produtividade que me deixava muito orgulhosa de mim mesma. E isso definitivamente foi um diferencial na minha aprovação”, conclui.



A infraestrutura também é completa e oferece todo o conforto necessário para se passar o dia imerso na experiência de aprendizagem. Todas as salas possuem ambiente climatizado, mesas grandes que comportam todo o material de estudos e cadeiras executivas estofada. Também há salas de descanso, salas de estudo individual, restaurante com cardápios montados com o acompanhamento de nutricionista e copa totalmente equipada para uso dos estudantes. O prédio corporativo em que o Doppler está localizado oferece vaga na garagem mediante valores mensais e o sistema de segurança tem monitoramento eletrônico 24h.



As matrículas para o período letivo de 2022 começam em outubro, juntamente com as matrículas para a Revisão Final, que irá ministrar os conteúdos deste ano de maneira mais condensada entre 16 de novembro e 18 de dezembro. Essas aulas ocorrerão de segunda à sexta, das 13h55 às 20h10, e aos sábados, das 7h30 às 12h25. Entre em contato para mais informações e siga as redes Doppler para acompanhar todas as novidades:



