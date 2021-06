Otimismo no mercado imobiliário se destaca com empreendimentos luxuosos

Apresentado por

O mercado imobiliário vive um ano de grande otimismo com aumento da demanda por imóveis, fato que se dá principalmente em virtude dos índices atuais da Selic, que hoje está em 3,5%, atraindo investidores em busca de rentabilizar melhor o seu capital por meio de ativos imobiliários e um público cada vez mais interessado em melhorar seu padrão de moradia, com ampliação de espaços, conforto e segurança, com mais qualidade de vida para toda a família.

Para aqueles que pretendem investir em um imóvel novo de alto padrão em Brasília, o momento não poderia ser mais propício, com novos lançamentos sendo anunciados pelas incorporadoras na cidade, onde é possível planejar com mais facilidade sua aquisição, flexibilizando as condições de pagamento, o que aumenta o poder de compra de muitos compradores, na procura pelo imóvel ideal, acelerando ainda mais a procura e, por consequência, a valorização imobiliária no Distrito Federal.



Atenta aos movimentos do mercado imobiliário, a Emplavi, maior incorporadora imobiliária de Brasília, com 39 anos de mercado e mais de 29.000 imóveis entregues no prazo, eleva suas expectativas, anunciando a ampliação de sua oferta imobiliária nas melhores localizações de Brasília, com novos lançamentos no Setor Sudoeste, Noroeste, Águas Claras e Guará, oferecendo o maior e mais diversificado portfólio de empreendimentos de 2, 3 e 4 quartos do Distrito Federal.

No Setor Noroeste, onde a incorporadora está presente desde 2009, com diversos empreendimentos construídos e entregues, a empresa oferece novos empreendimentos de 2, 3 e 4 Suítes, nas melhores quadras, com obras adiantadas e metragens que atendem às mais diversas necessidades.

Em Águas Claras, a Emplavi celebra o sucesso do Montana Residencial, localizado na QS 05 de Águas Claras. Um residencial completo, que marca o retorno da incorporadora ao mercado de Águas Claras, onde atua desde 2004 e ratifica o momento de ampliação da oferta imobiliária da empresa, com condições especiais de negociação e uma nova Central de Vendas na cidade, com unidade decorada, maquete, showroom de materiais e revestimentos e experiência com tour virtuais pelo empreendimento, acompanhado de um atendimento personalizado de profissionais especializados.

Mas a grande novidade do mês, fica por conta do Setor Sudoeste, considerado um dos endereços mais nobre de Brasília, a Emplavi anunciou o lançamento simultâneo de 3 novos empreendimentos de alto padrão, os residenciais Topázio, Safira e Turmalina, 3 e 4 suítes, que marcam um novo ciclo de realizações da incorporadora , agregando segurança, solidez e qualidade construtiva à na nova quadra 500 do Sudoeste, um lugar com localização privilegiada, ao lado do Eixo Monumental e do Parque das Sucupiras e concepção urbanística alinhada aos conceitos do tombamento de Brasília, cercada de verde e desenhada para conectar a rotina dinâmica da cidade com um estilo de vida mais tranquilo.

Aqueles que visitam a Quadra 500 no Sudoeste já percebem a atuação da construtora na área – as obras dos três residenciais já foram iniciadas e o local também recebeu um ponto de vendas, onde é possível receber atendimento por corretores credenciados e especialistas no bairro e nos empreendimentos Emplavi.

Residencial Topázio: 3 Suítes

Um dos únicos empreendimentos com tipologia 3 Suítes em uma quadra onde a maioria dos prédios será de 4 Suítes, o residencial conta com espaços grandiosos e ambientes cuidadosamente lapidados com acabamentos de primeiríssima linha, detalhes clássicos, estilo moderno, muito requinte e elegância.

Residencial Topázio, 3 Suîtes na SQSW 500 (foto: EMPLAVI)

Sugestão de Decoração da Cobertura com Churrasqueira Gourmet do Residencial Topázio (foto: EMPLAVI)

O Residencial Topázio será na SQSW 500, Bloco R do Sudoeste com apartamentos de 139,38m² a 156,70m² com até 3 vagas na garagem e coberturas privativas de 275,44m² a 311,02m² e 4 vagas na garagem.



Residencial Safira: 4 Suítes

Com localização privilegiada e vista livre e permanente para o Parque das Sucupiras e para o horizonte de Brasília, o Residencial Safira harmoniza uma arquitetura imponente de linhas arrojadas e design contemporâneo, convergindo modernidade e requinte, com inovações tecnológicas de última geração e um projeto diferenciado e de alto padrão, que reflete a evolução contínua dos empreendimentos Emplavi e traduz um estilo de vida único, dinâmico e de muita personalidade em cada detalhe. O Residencial Safira é um lugar meticulosamente concebido para encantar, inspirar e promover uma experiência valiosa e incalculável de exclusividade.

Residencial Safira, 4 Suítes na SQSW 500 (foto: EMPLAVI)

Lounge da Piscina do Residencial Safira (foto: EMPLAVI)

O Residencial Safira será na SQSW 500, Bloco Q do Sudoeste com apartamentos de 175,34m² a 197,60m² com 4 Vagas na garagem e coberturas privativas de 346,56 a 393,26m² com 4 vagas na garagem.

Residencial Turmalina: 4 Suítes

O Residencial Turmalina é a tradução mais fiel da evolução do conceito de morar e viver em Brasília, convergindo a solidez, a segurança marcante e a qualidade construtiva Emplavi, com a arte em lapidar as melhores ideias e conceitos, transformando-os em projetos diferenciados, espaços inteligentes, luxuosos e repletos de sofisticação e requinte, concebidos para superar expectativas e oferecer a você e à sua família uma nova experiência de viver com conforto, segurança e exclusividade.

Residencial Turmalina, 4 Suítes na SQSW 500 (foto: EMPLAVI)

Espaço Gourmet do Residencial Turmalina (foto: EMPLAVI)

O Residencial Turmalina será na SQSW 500, Bloco P do Sudoeste com apartamentos de 238,70m² a 261,58m² com 4 vagas na garagem e coberturas privativas de 472,66m² a 517,88m² e 5 vagas na garagem.

Mês de Oportunidades Emplavi 2021

Os lançamentos dos Residenciais Topázio, Safira e Turmalina, preciosidades na Quadra 500 do Sudoeste, vem para abrir, com chave de ouro, um novo ciclo de realizações que promete muitas novidades para 2021.

Para marcar este momento e apresentar ao mercado as três preciosidades do Setor Sudoeste, além de todas as oportunidades de investimento em novos empreendimentos no Setor Noroeste e em Águas Claras, em condições especiais de negociação, a Emplavi promove a campanha Mês de Oportunidades Emplavi 2021.

Em sua quarta edição, a campanha visa convergir todo um cenário propício para investimentos em imóveis, com as oportunidades que a Emplavi possui em seu diversificado portfólio de produtos, atraindo novamente os clientes para mesa de negociações. Um mês inteiro conectando clientes e corretores na busca pelo imóvel ideal.



