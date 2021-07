Emplavi celebra mês histórico de vendas, com 3 lançamentos no Sudoeste

Apresentado por

Celebrando o sucesso da campanha Oportunidades Emplavi 2021, ratificado pelo recorde histórico de vendas atingido em um único mês, a Emplavi promoveu no último Sábado, dia 26 de Junho em sua Central de Vendas e decorados Noroeste, uma ação exclusiva que além de promover experiência únicas com o alto padrão dos seus empreendimentos, marcou oficialmente o início de vendas dos três novos residenciais de alto padrão da empresa: Os residenciais Topázio, Safira e Turmalina, na nova quadra 500 do Sudoeste.

Verdadeiras preciosidades no cenário imobiliário da capital – o nome de cada empreendimento homenageia a raridade e o alto valor agregado das pedras preciosas –, os residenciais contam com projetos arquitetônicos que aliam localização privilegiada, modernidade, sofisticação e a qualidade construtiva Emplavi.



Os novos lançamentos apresentados pela maior Incorporadora Imobiliária do Distrito Federal marcam um novo ciclo de realizações da Emplavi, e devem agregar ainda mais valor à nova e última área residencial do Sudoeste, a quadra 500, localizada próxima ao Eixo Monumental e ao lado do Parque das Sucupiras.

"O momento escolhido pela Emplavi para realizar esses lançamentos não poderia ser mais oportuno. O mercado imobiliário passa por um de seus melhores momentos dos últimos tempos, com muita atratividade e grandes perspectivas também no médio e no longo prazo, tanto para quem pensa em assegurar segurança valorização aos seus investimentos, quanto para os que desejam melhorar sua qualidade de moradia, em empreendimentos novos, modernos e com alto valor agregado. E em sintonia com esse momento, a Emplavi disponibiliza o maior e mais diversificado portfólio de oportunidades em imóveis de alto padrão, nas diversas tipologias, metragens e estágios de obra, trazendo para seus novos lançamentos no Sudoeste a mesma qualidade construtiva já consagrada em seus empreendimentos no Noroeste, ratificando assim, seu posicionamento de liderança no segmento alto padrão e ampliando sua oferta imobiliária na Capital. O sucesso de vendas nesse lançamento já era esperado e só veio confirmar nossas melhores previsões." Alexandre Oliveira, gerente de Marketing da Emplavi

Os novos residenciais contam com infraestrutura de lazer diferenciada, ambientes inovadores e projetos inteligentes, percebidos no conceito escolhido para cada um dos projetos, na concepção de cada uma das plantas, que favorecem a otimização, integração e versatilidade dos espaços, promovendo conforto, bem-estar e socialização para toda a família. De acordo com Oliveira, o bairro é um dos mais nobres de Brasília e os novos empreendimentos levarão ainda mais valorização para a região. “Os três novos residenciais trazem o conceito essencial da preciosidade e da raridade, não apenas pela localização privilegiada, mas pelos detalhes minuciosos em cada metro construído”, completa.

Com 39 anos de história e mais de 29 mil imóveis entregues dentro do prazo, a construtora Emplavi carrega um legado de solidez, segurança e qualidade construtiva que marcam a trajetória de sucesso em Brasília, atuando em toda cadeia produtiva desde o planejamento e a concepção dos projetos, até a entrega, sendo também responsável pela construção e comercialização de seus empreendimentos, garantindo assim, uma entrega final segura, em simetria perfeita com o projeto original.

O evento

Para conhecer os novos residenciais e em busca de condições especiais de negociação, dezenas de clientes marcaram presença durante o sábado (26/6) na Central de Vendas do Noroeste. Os visitantes, previamente agendados, foram recebidos com toda a segurança que o momento exige, com todos os protocolos sanitários adotados, para um encontro especial com experiências diversas na Central de Vendas e decorados Emplavi Noroeste, onde puderam se conectar com o alto padrão Emplavi, visitar as unidades decoradas, o showroom de revestimentos e processos construtivos, as obras em andamento com unidades modelo, e degustar um buffet árabe exclusivo Marzuk acompanhado de espumantes para celebrar a conquista do seu novo Emplavi.

Mais sobre os empreendimentos lançados:



Residencial Turmalina – 4 Suítes

Residencial Turmalina, 4 Suítes na SQSW 500 (foto: EMPLAVI) O projeto do Residencial Turmalina traz espaços inteligentes, luxuosos e únicos. Escolha ideal para quem busca conforto, segurança e modernidade, além de uma vista livre e permanente para o Parque das Sucupiras e para o horizonte de Brasília.



Endereço: SQSW 500, Bloco P



Apartamentos com 238,70 m² a 261,58 m², quatro suítes e quatro vagas na garagem



Coberturas privativas com 472,66 m² a 517,88 m², quatro suítes e cinco vagas na garagem



Residencial Safira – 4 Suítes

Residencial Safira, 4 Suítes na SQSW 500 (foto: EMPLAVI) O Residencial Safira conta com uma arquitetura irreparável, repleta de linhas diferenciadas e um design moderno, além de uma vista livre e permanente para o Parque das Sucupiras e para o horizonte de Brasília.



Endereço: SQSW 500, Bloco Q



Apartamentos com 175,34 m² a 197,60 m², quatro suítes e quatro vagas na garagem



Coberturas privativas com 346,56 m² a 393,20 m², quatro suítes e quatro vagas na garagem



Residencial Topázio – 3 Suítes

Residencial Topázio, 3 Suîtes na SQSW 500 (foto: EMPLAVI) Um dos únicos empreendimentos com três suítes da região, o Residencial Topázio conta com design destacado pelo arrojo, além de possuir ambientes lapidados com acabamentos de primeiríssima linha, detalhes clássicos, estilo moderno, requinte e muita elegância.



Endereço: SQSW 500, Bloco R



Apartamentos com 139,38 m² a 156,70 m², três suítes e três vagas na garagem



Coberturas privativas com 275,44 m² a 311,02 m², três suítes e três vagas na garagem



Quadra 500

Localizada próximo ao Eixo Monumental, entre as áreas verdes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Parque das Sucupiras, a quadra 500 (SQSW 500) é a mais recente e considerada a última com possibilidade residencial do Sudoeste.

Cercada de verde, a região foi planejada para aliar o paisagismo diferenciado, com vegetação nativa do Cerrado, à moderna infraestrutura, que envolvem ciclovias, parques infantis, quadra poliesportivas, praças de convivência, incentivando ainda a conexão dos moradores com a natureza.



Para conhecer mais sobre os empreendimentos Emplavi



