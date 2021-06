Compras nas lojas do Fort Atacadista podem render carros zero km e vales-compras de R$ 500,00

Apresentado por

Fazer suas compras no supermercado pode render um carro zero km, ou vales-compras de R$ 500,00. A iniciativa é do atacarejo Fort Atacadista, bandeira do Grupo Pereira, que lançou a campanha “Meu Fort dá Sorte” em todas as 44 lojas da rede nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Esta é a maior campanha promocional já realizada pelo Fort, com o sorteio de 22 automóveis e ainda sorteios diários de vales-compras de R$ 500,00 para clientes do cartão Vuon Card. Serão sorteados 2 Hyundai Creta e 20 Hyundai HB20. A promoção é válida para compras realizadas até o dia 31 de agosto.

De acordo com o gerente nacional de marketing do Fort Atacadista, Gustavo Custódio Petry, esta é apenas a primeira ação do calendário alusivo às comemorações pelo aniversário de 22 anos da rede. "O aniversário é em outubro, mas desde já iniciamos as comemorações presenteando os clientes com prêmios diários, em uma ação junto às maiores e melhores marcas nacionais", ressalta Gustavo.

Como participar

A cada R$ 100,00 em compras de qualquer produto nas lojas Fort, o cliente ganha 1 (um) cupom para concorrer aos automóveis. Se o pagamento for efetuado com o cartão Vuon Card, o cliente ganha 2 (dois) cupons extras como bônus; e se as compras incluírem produtos de marcas parceiras (consultar lista completa das marcas nas entradas das lojas ou no hotsite da campanha), o consumidor acumula outro cupom extra por marca participante, ampliando suas chances de ganhar. Além dos carros, clientes que efetuarem o pagamento de compras acima de R$ 100,00 com o Vuon Card ainda concorrem aos vales-compras no valor de R$ 500 todos os dias.



Para garantir a participação é necessário acessar o site https://www.fortatacadista.com.br/meufortdasorte e cadastrar o "pincode" que aparece em todos os cupons fiscais de compras realizadas dentro do valor mínimo e durante o período da campanha "Meu Fort dá sorte". Podem participar pessoas físicas e jurídicas. “É importante lembrar de não descartar seus cupons fiscais e fazer o cadastro no site, para não desperdiçar a chance de concorrer aos prêmios”, lembra o gerente.

Os 22 carros serão sorteados no mesmo dia, após o término do período da campanha, no dia 18 de setembro. Além das 44 unidades da rede já abertas no Brasil, as demais lojas que devem ser inauguradas no período da campanha - como em Indaial (SC) e Cuiabá (MT) - também participam da ação.

Mais informações sobre o regulamento e para conhecer as marcas aceleradoras, acesse: https://www.fortatacadista.com.br/meufortdasorte



Confira abaixo a campanha "Meu Fort dá Sorte":

