Reage Brasília oferece dois meses de mentoria online para empresários

Apresentado por

Projeto Reage Brasília oferece consultoria online para micro e pequenas empresas - (crédito: Reage Brasília)

Estamos vivendo um momento muito desafiador na economia não só do Distrito Federal, mas do mundo inteiro. Milhares de empregos foram perdidos e a luta pela sobrevivência é diária. Além disso, a forma de pensar e agir dos consumidores mudou muito. Entre os aprendizados decorrentes do novo coronavírus, está a necessidade urgente de transformação dos negócios. Mais do que nunca, os empresários precisam ficar atentos às mudanças, se atualizarem e se adaptarem com rapidez. Quem não for ágil nesse processo, vai ficar para trás.

Sabemos que superar esses desafios não é uma tarefa fácil. E, sozinho, tudo fica mais complicado. Unir-se a pessoas que estão enfrentando a mesma situação que você pode ser a luz no fim do túnel, além de buscar novos conhecimentos e desenvolver habilidades diferentes que o mercado exige.

É para você que surgiu o projeto Reage Brasília. Não importa o segmento (varejo, setor imobiliário, saúde, educação, cultura, gastronomia, automotivo): essa experiência é para todos que têm um micro ou pequeno negócio no DF.

Muito mais do que um curso online, essa consultoria que vai te ajudar a repensar seu negócio e alcançar melhores resultados. As inscrições estão abertas até 17 de setembro e devem ser feitas pelo site www.reagebrasilia.com.br

A iniciativa é da Fundação Assis Chateaubriand, com a Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal (AJE-DF), conta com o apoio do Sebrae no DF e a parceria do Correio Braziliense, Sindivarejista DF, Líderes do Brasil, Via Permuta Brasília e Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas do DF (Famicro).

Como funciona?

Você sabe que toda mudança precisa de um tempo para aprendizado e execução. Não é da noite para o dia que serão resolvidos todos os desafios do seu negócio. É por isso que organizamos essa jornada de mentoria com duração de dois meses: de 22 de setembro a 27 de novembro de 2020.

Para que a correria do dia a dia não seja uma desculpa para você mergulhar nessa trilha, preparamos conteúdos totalmente online, liberados semanalmente, para assistir no melhor horário para você.

A curadoria de conteúdos do Reage Brasília inclui temas super necessários, como: tecnologia, indústria 4.0, disrupção, marketing digital, soft skills, persona de produtos e serviços, comunicação na era digital, inovação aberta, negócios digitais e muito mais.

A consultoria inclui ainda muita interação com nossa equipe, atividades para você resolver, algumas lives pré-agendadas e suporte individual de mentores com muita experiência no mercado.

O que mais você vai aprender

PLANEJAMENTO É TUDO: Saiba como diagnosticar melhor os problemas da sua empresa com foco em novas soluções para sair da crise, além de se planejar de forma assertiva, prevenindo catástrofes futuras.

O QUE SEU CLIENTE DESEJA? Aprenda a aplicar o design thinking para que seu negócio atenda às necessidades dos clientes e seja humanamente desejável.

COMO AUMENTAR AS VENDAS: Revise seu processo de vendas, descubra maneiras de performar melhor no mundo digital e como utilizar gatilhos mentais para aumentar seu lucro.

AMPLIAR O LEQUE DE CLIENTES: Entenda como atrair clientes de nichos diferentes, valorizando a diversidade.

PARA SUA EMPRESA CRESCER: Aprenda como organizar as finanças, repensar sua logística, ganhar escala e gerar mais impacto com a sua empresa, aplicando o conceito lean para tornar sua empresa enxuta.

SEJA UM LÍDER DE SUCESSO: Desenvolva as 10 características de comportamento empreendedor de sucesso e prepare-se para liderar com agilidade, focando nos resultados e valores da sua equipe.

CONSTRUIR NOVOS RELACIONAMENTOS: Descubra como desenvolver melhor seu networking e gerar parcerias promissoras.



Palavra de quem entende

Por que o Reage Brasília é uma solução importante para os empresários da cidade?

Projeto Reage Brasília (foto: divulgação)

“A gente vive um momento bem desafiador. A forma de pensar e agir dos consumidores mudou. Os empresários precisam, mais do que nunca, ficar atentos às mudanças. É muito importante estar conectado com novas pessoas e aprender novas ferramentas, buscar conhecimentos, entender de gente, usar a tecnologia a seu favor e oferecer uma experiência extraordinária para quem quer usar seu serviço. Quando você tem um grupo de mentores e outros empresários para conversar sobre isso, você aprende muito e pode ter novas ideias.” Beto Pinheiro, presidente da Abrasel DF

Projeto Reage Brasília (foto: divulgação)

"Numa cidade hoje com mais de 300 mil pessoas desempregadas, o Reage Brasília é uma iniciativa altamente positiva e histórica, mostrando a sensibilidade da Fundação Assis Chateaubriand e da Associação dos Jovens Empresários do DF. O Sindivarejista se associa a essa manifestação em defesa do desenvolvimento da economia e da geração de empregos e renda". Edson de Castro, presidente do Sindivarejista DF

“Estamos muito preocupados com o impacto da crise. Desde o início da pandemia, temos procurado ajudar os empresários e a sociedade de forma geral. Acredito que essa iniciativa do Reage Brasília se junta a esses esforços e é muito importante na medida em que também oferece consultorias e treinamentos. Juntos, vamos enfrentar esse momento. Esse apoio é fundamental para superar os desafios.” Francisco Maia, presidente do Sistema Fecomércio DF



“Essa pandemia está exigindo uma reinvenção dos negócios. É preciso coragem para mudar negócios existentes ou sonhos de negócios. O Reage é a grande oportunidade de ajuda para os empreendedores saírem de sua zona de conforto e se reinventarem. Nós acreditamos nisso e, por isso, estamos juntos, chamando nossos empreendedores com o grito Reage, Brasília!” Valdir Oliveira, diretor superintendente do Sebrae no DF



Inscreva-se!

A decisão de mudar os rumos do seu negócio está em suas mãos. Não perca tempo e garanta sua vaga agora mesmo!

Para participar da experiência Reage Brasília, basta se inscrever no site www.reagebrasilia.com.br e realizar o pagamento. Os valores foram reduzidos para ampliar o acesso a mais empresários da cidade. Vagas limitadas.

Condições especiais para parceiros

Parceiros, assinantes e anunciantes do Correio Braziliense têm um desconto promocional de mais de 70% no valor do curso. Inscreva-se pelo link: http://bit.ly/inscricoes-reage-cb

Ficou com alguma dúvida? Mande um WhatsApp para (61) 3214-1059.