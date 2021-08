Tem imóvel no Distrito Federal? Fique atento: é hora de pagar a última parcela do IPTU 2021

Apresentado por

Se você é dono de um ou mais imóveis no Distrito Federal, é hora de estar atento ao pagamento da quarta e última parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP).

Quando você paga em dia, a sua contribuição dá autonomia ao GDF para continuar realizando melhorias que beneficiam toda a população.

As datas de vencimento variam entre os dias 23 e 27 de agosto, de acordo com o número final da inscrição do imóvel no cadastro imobiliário do DF (CI/DF).

Algumas categorias do setor produtivo tiveram prorrogação no prazo de pagamento que se iniciará em dezembro.

Sem o boleto em mãos? Sem problemas.

Faça a emissão pelo aplicativo ou site da Secretaria de Economia. Para facilitar, o pagamento pode ser realizado em vários locais: Banco de Brasília (BRB), Banco do Brasil, Santander, Banco Inter, Banco Original, Bradesco, Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal, incluindo guichês, terminais de autoatendimento, internet banking e casas lotéricas.

Como funciona o IPTU no DF?



O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado, como o próprio nome indica, de quem possui imóveis urbanos, como uma casa, um apartamento, uma sala comercial ou qualquer outro tipo de propriedade em região urbanizada.

No Distrito Federal, o valor arrecadado através do IPTU se soma ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e ao Imposto Sobre Serviço (ISS), por exemplo, para financiar as melhorias dos serviços ofertados à população.

As arrecadações são usadas pelo GDF para pagar contas administrativas, prestações de serviços como limpeza da cidade e asfaltamento de ruas, manutenção de parques e praças, transporte público, pagamento de salários de servidores, demandas de saúde, necessidades do sistema educacional e obras necessárias para o bom funcionamento das nossas cidades. Para acompanhar a destinação desses valores, acesse o Portal da Transparência do Distrito Federal.

Como descubro minha inscrição no CI/DF?

Existem duas maneiras para consultar o número de inscrição no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CI/DF). A primeira é através do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT). Ao acessar o site, é possível criar um cadastro com o seu CPF ou CNPJ e, em seguida, estarão disponíveis diversos serviços como solicitação de matrícula online, validação de certidão, notificação eletrônica, entre outros. A outra forma é comparecendo a um Cartório de Registro de Imóveis com documentos pessoais e endereço completo.

Apoio ao Setor Produtivo através do Pró-Economia

Como parte do programa Pró-Economia, um conjunto de medidas de fomento à economia no DF, os setores econômicos que foram mais afetados pela pandemia de Covid-19 terão mais uma ajuda do GDF para recuperar o fôlego financeiro: a Secretaria de Economia vai conceder remissão, anistia e isenção de IPTU e IPVA, além de redução da alíquota de ISS a 16 categorias ligadas às áreas de eventos, cultura e beleza. Confira, aqui, os grupos contemplados. Além disso, as 16 categorias também ficam isentas de pagamento de IPTU e IPVA de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2024 nas mesmas condições da anistia – ou seja, a utilização do imóvel e do veículo no exercício da atividade profissional.

As empresas devem requerer o benefício junto à Subsecretaria da Receita, da Secretaria de Economia, no atendimento virtual do Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal.

