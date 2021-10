Mais de 29 mil novos beneficiários do cartão Prato Cheio recebem crédito esta semana

Apresentado por

As dificuldades enfrentadas por muitas famílias para alcançar o sustento após o início da pandemia de covid-19 fez com que o Governo do Distrito Federal (GDF) buscasse soluções para atender esta parcela da população em vulnerabilidade social. Desta forma, uma das ações foi a criação do Programa Prato Cheio, em que concede a estas famílias um cartão com crédito no valor de R$250,00 mensais para aquisição de itens alimentícios. A partir desta quarta-feira (27/10), mais 29.346 famílias estão sendo convocadas para receber o cartão e retirar o benefício.

“O objetivo desse programa é seguir, cada vez mais, abrangendo pessoas em situação de vulnerabilidade. Aos poucos, estamos cumprindo esse propósito”

Mayara Noronha Rocha, secretária de Desenvolvimento Social

Ter acesso a alimentos de qualidade, nutritivos e em quantidade suficiente é o que define a segurança alimentar. Em maio deste ano, o auxílio com o objetivo de superar a situação de insegurança alimentar e nutricional foi ampliado de três para até seis meses. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), ao todo, de maio de 2020 a setembro de 2021, foi investido um recurso total pago às famílias de R$ 130.693.500,00.

Em meio às dificuldades impostas pela pandemia e até mesmo o agravamento de algumas delas, a babá Milena Silva, 33 anos, se cadastrou e é uma das beneficiárias do programa. A moradora do Recanto das Emas ficou sabendo sobre o Prato Cheio por uma amiga e conta sobre o alívio ao ser contemplada. “Ainda não consegui um emprego fixo desde o início da pandemia e trabalho com o que aparece de oportunidade, ainda está bem complicado pra mim então o auxílio realmente me ajudou muito”.

Neste novo ciclo de seis meses do programa, outras famílias como a de Milena também terão a oportunidade de receber o auxílio do GDF. No total, 29.346 beneficiários serão contemplados. Desse total, 20.959 são novos beneficiários e 8.387 famílias estão retornando ao programa após terem passado por uma nova avaliação em um dos 29 Centros de Atendimentos de Assistência Social (Cras) do DF. “Tenho uma filha e primeiro recebi o benefício durante três meses. Isso me ajudou muito pois complementou o dinheiro para fazermos as compras do mês. Quando parei de receber as dificuldades para comprar a alimentação pioraram, mas depois eles aumentaram o tempo do benefício por mais 3 meses e fiquei um pouco mais aliviada”, complementa Milena.

A meta da secretaria é chegar a 40 mil beneficiários simultâneos no fim do ano, cada um por um período de seis meses. Esta semana, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Banco de Brasília (BRB), a entrega dos cartões vai obedecer a ordem alfabética, com base no nome do responsável da família que fez a solicitação do benefício:

Quarta-feira (27/10) – Iniciais do nome: A a D

Quinta-feira (28/10) – Iniciais do nome: E a I

Sexta-feira (29/10) – Iniciais do nome: J a L

Segunda-feira (1º/11) – Iniciais do nome: M a P

Quarta-feira (3/11) – Iniciais do nome: Q a Z

Os contemplados devem consultar o site GDF Social para saber exatamente onde e quando devem retirar o cartão, além de ser possível conferir se os valores estão liberados. O cartão não está habilitado para a função saque, e só pode ser utilizado nos comércios de produtos alimentícios.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter direito a receber a assistência do Programa Prato Cheio é necessário possuir renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo per capita, declarar-se em situação de insegurança alimentar, residir no DF e estar inscrito no Cadastro Único ou no Sistema de Informação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Prioridades

O programa ainda prevê critérios de prioridades para atender famílias monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos; famílias com crianças de 0 a 6 anos; famílias com pessoas com deficiência e famílias com pessoas idosas.

Como fazer o cadastro

A inclusão da família no programa é feita após atendimento pelo site da Sedes ou pelo número 156.

Sarah Paes