Campanha de imunização contra covid-19 continua e GDF alerta sobre importância da D2 e D3

(crédito: Arquivo pessoal)

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, o Governo do Distrito Federal (GDF) já aplicou mais de 4,7 milhões de doses do imunizante que combate o coronavírus. No entanto, o alerta a respeito da pandemia continua, pois o número de pessoas que não foram aos postos de saúde para se vacinar ainda é alto. De acordo com o último balanço divulgado a respeito das internações e óbitos devidos à doença, os não vacinados representam quase 80% dos ocupantes dos hospitais de campanha do DF. Desta forma, no dia 20 de novembro, a Secretaria de Saúde vai promover o Dia D da Campanha de Vacinação contra a covid-19, com objetivo de aumentar a cobertura vacinal e alcançar as pessoas que não iniciaram o ciclo de imunização, ampliar os índices da segunda dose e da dose de reforço.

A vacinação está disponível para todos acima dos 12 anos de idade e é necessário ficar atento às datas para completar a imunização no tempo certo. A data de retorno para a segunda dose é indicada pelos profissionais de saúde no cartão de vacinação após tomar a D1. “O objetivo principal da vacinação é o de reduzir casos graves e óbitos pela covid-19, sendo por isso fundamental o alcance de altas e homogêneas coberturas vacinais”, enfatiza a pasta da saúde.

Atualmente, na capital também estão sendo oferecidas as doses de reforço (D3) para idosos e profissionais da área da saúde que tenham completado o ciclo vacinal há pelo menos seis meses. A psicóloga Esthéfane Moraes, 30 anos, fez questão de ir ao posto de saúde tomar a terceira dose do imunizante. Ela comemorou mais esta etapa concluída nos cuidados com a sua saúde e consequentemente com a saúde dos que estão à sua volta.

Esthefane Moraes, 30, psicóloga. (foto: Arquivo pessoal)

Em nota publicada nesta terça-feira (16/11), a respeito da aplicação das doses de reforço para a população acima dos 18 anos divulgada pelo Ministério da Saúde, a pasta do DF informou que “aguarda o recebimento de um ofício com diretrizes e orientações do órgão federal para iniciar a aplicação da dose de reforço na população com 18 anos ou mais que tomou a segunda dose ou dose única há pelo menos 5 meses”. A Secretaria informará com antecedência a data de início da nova estratégia de vacinação para dose de reforço.

Segundo a Secretaria de Saúde, nesta segunda-feira (15/11) o DF alcançou a marca de 70,94% da população vacinada com as duas doses ou a dose única da vacina contra a covid-19. Ao todo, 1.770.774 pessoas receberam duas doses e 58.363, a dose única. Os dados são divulgados diariamente na página do Vacinômetro.

Dia D da Campanha de Vacinação

A campanha de mobilização do dia 20 de novembro contará com equipes da saúde que farão uma busca ativa em nove feiras populares e na Estação Central do Metrô, localizada na Rodoviária do Plano Piloto por pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina que combate o coronavírus. Além disso, a operação também busca ampliar índices da segunda dose e da dose de reforço. A previsão é a de que as equipes passem por locais públicos no Gama, Planaltina, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Guará, Taguatinga, SIA, Samambaia e Santa Maria.