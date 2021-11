Entenda o que é o programa profissionalizante Renova-DF e quem pode participar

Apresentado por

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, cursos de qualificação profissional podem fazer a diferença na hora de encontrar um emprego. Aliando o objetivo de ajudar a população da capital a melhorar sua formação e revitalizar áreas públicas, o Programa Renova-DF, implementado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Secretaria de Trabalho (SETRAB), tem ajudado pessoas a adquirirem formação de “Auxiliar de Manutenção”, com noções de diferentes profissões tais como construção civil. Áreas que o mercado constantemente precisa de profissionais qualificados.

Atualmente mais de 3 mil pessoas estão fazendo o curso. Em ação desde junho deste ano, o projeto já recuperou quase 250 equipamentos públicos e formou alunos como Lucas Eduardo Soneghetti, 28 anos. Ele está entre os mil primeiros alunos convocados pelo programa. “Eu fiquei sabendo do programa de qualificação através de um e-mail da agência do trabalhador. Eu havia me cadastrado nessa lista de ofertas de empregos e propostas na própria agência. Decidi participar porque eu estava parado e queria começar a fazer alguma coisa, testar algo diferente, e sempre achei muito legal esse ramo da construção civil”, conta o morador do Guará.

A meta do programa de capacitação é chegar a 4.500 formados. Segundo a secretaria, “as aulas são ministradas por órgãos ou entidades reconhecidas e de notória experiência na formação e qualificação de mão-de-obra''. Os cursos de qualificação profissional são realizados de segunda a sexta-feira, por quatro horas por dia, com o objetivo de cumprir a duração mínima de 80 (oitenta) horas.

De acordo com Lucas, as aulas são dinâmicas. Após o recebimento de um kit com uniforme, os alunos são divididos em grupos. “Cada turma tem um instrutor que primeiro passa pra gente a teoria. Tivemos noções de matemática, física e até coisas básicas como sustentabilidade. Aprendi a calcular, por exemplo, quantos sacos de areia preciso usar para misturar no cimento e fazer um piso. Depois disso vamos para a parte prática. Ajudei a pintar, revitalizamos alambrados e reformamos quadras na Ceilândia. Foi interessante. Alcancei o meu objetivo de aprender coisas novas”, afirma.

Segundo o governo, os principais pontos de interesse a serem revitalizados pelos aprendizes são “quadras poliesportivas, paradas de ônibus, pontos de encontros comunitários, praças, pistas de skate, calçadas e estacionamentos”. Além disso, também fazem parte dos serviços realizados pelos alunos, a “recuperação de alambrados, pinturas de brinquedos ou aparelhos de ginástica e até construção de calçadas”.



Quem pode participar

A inscrição para participar do Renova-DF pode ser feita por qualquer pessoa maior de 18 anos, desempregada, que more no DF e queira aumentar seus conhecimentos e possibilidades na carreira ou aprender uma nova habilidade.

A abertura das inscrições são divulgadas no portal da Secretaria de Estado de Trabalho. Há menos de seis meses do início do programa, atualmente o projeto já está em sua quarta fase, com aulas programadas para dezembro, e ajudou a recuperar espaços públicos na Ceilândia, Samambaia, São Sebastião, Arniqueira, Itapoã, Guará, Águas Claras e Estrutural.



Auxílio financeiro

Todos os alunos que participarem do programa terão direito a receber auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Os alunos que tiverem frequência igual ou superior a 80% da carga horária e aproveitamento de no mínimo 80% do curso também receberão uma ajuda financeira no valor equivalente a um salário mínimo (R$1.100,00) e o certificado de conclusão do curso.