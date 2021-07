Geap é premiada pelo GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar

Apresentado por

(crédito: GEAP)

Referência nacional no segmento de saúde suplementar, a Geap Autogestão em Saúde figura o ranking das 10 melhores empresas para se trabalhar na Região Centro-Oeste do Brasil, segundo o Instituto Great Place To Work (GPTW). O anúncio foi feito em solenidade que aconteceu na última quarta-feira (30).

A classificação levou em consideração uma pesquisa anual, que é realizada pelo GPTW, com base na avaliação do nível de confiança dos funcionários, em cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

"Esse é o resultado do grande trabalho de recuperação da situação em que a Fundação se encontrava. Com o apoio das equipes espalhadas por todo o país, estamos posicionando a Geap no lugar que ela merece, por tudo que representa para seus milhares de beneficiários" Ricardo Figueiredo, Diretor-presidente da Geap

Certificação GPTW



Em 2020, a Autogestão recebeu o reconhecimento de “excelente empresa para se trabalhar” após participação no programa de certificação GPTW, que contou com uma pesquisa de diagnóstico do ambiente de trabalho respondida pelos funcionários de todo o Brasil. A Fundação recebeu o selo por ter conquistado uma nota satisfatória.