Instituto revoluciona o mercado da beleza no Distrito Federal

A pandemia do novo coronavírus não impediu o crescimento de umas das áreas que mais avançam no Brasil: o setor da beleza. E um dos responsáveis por impulsionar esse mercado no Distrito Federal é o Face Lab Institute. Com uma estrutura única em Brasília que oferece instalações sofisticadas, consultórios para cada dois alunos com auxiliar técnico e professores exclusivos, centro cirúrgico, centro radiológico, as aulas são ministradas para um grupo limitado de inscritos e promove treinamentos médicos e odontológicos, com técnicas modernas e professores atuantes no mercado.

O Face Lab Institute trouxe para a capital a primeira Boutique School de harmonização facial, treinamentos médicos e odontológicos do país. Consegue unir, em uma única plataforma, grandes nomes do setor para ministrar cursos e, com isso, levar a harmonização facial a novos patamares. Excelência na qualidade do aprendizado, tanto teórico quanto prático, e atenção voltada para o mercado de luxo são dois de seus pilares, seguindo normas e padrões internacionais.

Marcelo Augusto Machado, CEO do Face Lab Institute, explica como surgiu a ideia. “O projeto nasceu da vontade de entrar no mercado da harmonização facial, agregando, acrescentando. Então, nós fomos a fundo pesquisar o que faltava, como poderíamos ajudar. A gente costuma dizer que nós somos a primeira e única Boutique School de treinamento médico e odontológico da América Latina. Conseguimos reunir vários nomes do cenário nacional e internacional em um só lugar”, afirma.

O projeto foi tão bem planejado que recebeu total apoio da Clínica Dimas Dutra, tradicional centro de odontologia do DF, que tem em seu fundador, Dr. Dimas, mais de 30 anos de experiência e um extenso currículo técnico. “Os profissionais envolvidos no Face Lab têm muita qualidade, com um currículo muito interessante. Isso fez com que a Clínica Dimas Dutra fosse parceira e sediasse a iniciativa”, esclarece a diretora da clínica Dimas Dutra, Solange Maria.

Para os professores, a parceria com o Face Lab é perfeita para obter os resultados desejados, tanto de divulgação quanto de estrutura para ministrar os cursos. “A gente traz o profissional que quer dar o curso, oferece o espaço e toda a logística, oferecendo a comunicação e o marketing, inclusive”, aponta Marcelo Machado.

Coordenador do curso Black Diamond Programa de Elite, o doutor Marcelo Germani é o responsável pela parte de conteúdo científico e aplicação de técnicas. No curso Black Diamond, os inscritos terão tempo hábil para conjunturas e exploração de conteúdo para fomentar diagnósticos e aperfeiçoamento de seus planejamentos clínicos e gerenciais. “Baseado na literatura médica e na prática clínica, teremos estudos focados em análises de diversos artigos científicos que dão conta de resultados promissores”, conta.

Para a coordenadora da Mini-residência Diamond de Harmonização Orofacial – que ocorrerá em dezembro –, Fernanda Filippos, o Face Lab é uma maneira de colocar os profissionais dentro de outro patamar no mercado com atualizações necessárias para os atendimentos. “No nosso curso, por exemplo, vamos destrinchar a importância dos resultados da harmonização facial quando o profissional analisa o processo de envelhecimento do paciente para obter respostas sempre positivas ao final dos tratamentos, algo que não é tão comum nesse tipo de procedimento”, conta.

A cirurgiã-dentista Patrícia Lemos elogiou não só o projeto, como também as possibilidades de aprender algo diferente do habitual. “Há muito tempo eu procurava por um curso com excelência. Quando eu procurei o Face Lab para fazer esse curso, percebi que eles ofereciam tudo o que eu precisava. Muito do que eu já tinha visto fora, tem aqui. Em comparação com Estados Unidos, Europa e São Paulo, Brasília não está deixando nada a desejar”, destaca.

O dentista Felipe Dutra, um dos alunos do Face Lab Institute, afirma que o curso tem um embasamento científico-teórico muito completo, acrescentando muito aos profissionais-alunos. “Muitos focam só na prática e esquecem o quanto esse embasamento é fundamental”, afirma.

A biomédica Yara Hamú conta ter ficado encantada com a organização, o espaço e todos os detalhes cuidadosamente trabalhados pela organização. “Traz uma bagagem muito grande tanto de aprendizado, de troca de experiências, quanto de networking”, aponta.

A cirurgiã dentista Erika Sabino dos Santos, de São Paulo, soube do curso pelas redes sociais e se interessou ao ver o conteúdo, os professores e o material que seria fornecido. Acabou levando mais duas amigas para o Face Lab Institute. “É uma didática excelente, todos os professores são ótimos, e toda a atenção que eles dão, a maneira como ensinam, é excepcional. É feito de uma maneira intimista, com pacientes para todos os alunos, então, foi maravilhoso. Eu, que sou professora de atualização, indico demais”, diz.

Para o especialista em setores premium e de luxo, Carlos Ferreirinha, o mercado de luxo exige exclusividade como um dos parâmetros para o sucesso de produtos e serviços. E o ensino com traços de exclusividade, como o oferecido pelo Face Lab Institute, se encaixa perfeitamente. “Educação faz parte da inteligência, da gestão do luxo, que pode ser usado como modelo de inspiração e negócios em qualquer atividade. São muitos e muitos exemplos de inspiração e negócios em qualquer atividade e, também, na educação da linguagem e na atividade de luxo. O elemento exclusividade é um fator determinante”, avalia.

















