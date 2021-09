Sob o conceito de casas suspensas, Intter Incorporadora lança empreendimento de alto padrão: o Haus Noroeste

Apresentado por

Sofisticação, espaço, conforto e garantia de qualidade são características procuradas por quem está em busca de adquirir um novo imóvel. Empreendimentos com grandes espaços são cada vez mais valorizados pelos brasilienses, principalmente após mais de um ano de pandemia, em que muitos tiveram o regime de trabalho alterado e passaram a ficar mais tempo em casa, no estilo do chamado “Home Office”. Esta nova realidade trouxe um novo conceito de busca para moradia, que demanda cada vez mais aliar conforto, lazer, segurança e tecnologia. Pensando nisso, a Intter Incorporadora, há 32 anos no mercado brasiliense de construção civil, está lançando seu mais novo empreendimento imobiliário de alto padrão, o Haus Noroeste, no ponto mais alto do Setor Noroeste.

Haus, em alemão, significa casa. E é desta forma que o novo lançamento enquadra seu conceito: o de oferecer a seus clientes verdadeiras casas suspensas. Uma nova concepção de lar, que visa elevar a experiência das pessoas quando o assunto é morar bem. São imóveis que buscam unificar os benefícios de morar em uma casa, com todas as vantagens e experiências de um prédio de alto padrão. A máxima expressão da sofisticação e qualidade.

O novo lançamento faz parte do sonho de Luiz Cunha, 69 anos, mineiro radicado em Brasília desde os 14 anos, fundador e diretor-presidente da Intter Incorporadora, de transformar a vida das pessoas por meio da moradia. Formado em Engenharia pela Universidade de Brasília (UnB) em 1975, entrou no ramo imobiliário comprando lotes e inicialmente construindo casas no Lago Sul. Aos poucos, a empresa familiar que nasceu como Inttermedium foi crescendo e, após 18 anos no mercado construindo casas, passaram também a construir prédios. Prezando sempre pela qualidade de acabamento e construção, valores inatos do fundador da empresa, que sempre estiveram presentes nas entregas da Inttermedium, hoje Intter.

A construtora, que já possui prédios na Asa Norte, Sudoeste e em Águas Claras, agora oferece a seus clientes a oportunidade de investir no Setor Noroeste, em um empreendimento totalmente pensado para surpreender e inovar, com requinte e modernidade, aliados a um padrão de excelência de quem trabalha de forma segura e experiente. Adaptando contemporaneidade à tradição.

O Noroeste é o último setor habitacional a ser construído na região administrativa de Brasília que compõe o Plano Piloto, juntamente com a Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste/Octogonal e Cruzeiro. O bairro possui uma das maiores rendas per capita do Distrito Federal junto com o Lago Norte e Lago Sul. O diferencial do Setor Noroeste começa no seu próprio conceito: ele foi projetado para ser o primeiro bairro ecológico do Brasil.

De acordo com pesquisas realizadas pelo setor imobiliário da capital, o Noroeste tem disputado o primeiro lugar em vendas do DF.

"Ano passado foi a Região Administrativa que mais vendeu e este ano só está perdendo para Águas Claras no volume de unidades vendidas. Tem sido um dos bairros mais procurados pelos moradores de Brasília." Afirma Eduardo Almeida, presidente da Associação de Empresas de Mercado Imobiliário do DF (ADEMI-DF)

O Haus Noroeste

Localizado no ponto mais alto do bairro, na quadra SQNW 106, em posição privilegiada na capital federal, o prédio surpreende já em sua fachada e área extensa de jardim que busca se integrar a proposta de harmonizar o cotidiano de uma grande cidade com um estilo de vida mais tranquilo, equilibrando os aspectos de bem-estar e natureza. Com previsão de entrega para junho de 2022, a fachada revestida em Granitos Preto Brasil Bruto e Branco Quartzo Bruto estruturados em inserts metálicos garantem as linhas finas e delicadas que, em conjunto com o dinamismo dos brises, trouxeram ao projeto, assinado pelo renomado escritório Crosara Arquitetura, um design único e sofisticado. “Todos os prédios que construímos até hoje são totalmente revestidos. Isso é um cuidado e atenção que temos com a durabilidade e estética. Nenhum é com pintura, que representa um diferencial de qualidade muito grande”, afirma o engenheiro civil Lucas Zamboni, 27 anos, diretor executivo da construtora.

Lucas está à frente dos negócios junto com o pai, Luiz Cunha, e garante a solidez construtiva e preocupação com detalhes que apenas uma incorporadora, em que os próprios donos gerenciam cada empreendimento, com alto padrão de exigência em construção e acabamento, é capaz de entregar. “Eu não faço nada que eu não gostaria de morar, acompanho a obra de perto todos os dias, então tudo feito aqui tem a maior e melhor qualidade”, afirma.

O prédio é formado por 36 apartamentos espaçosos, sendo seis por andar e foi pensado em cada detalhe na busca constante por modernidade e exclusividade. Com o objetivo de ser o primeiro lançamento de alto padrão no Noroeste da Intter, o diretor executivo explica o motivo da escolha de investir neste segmento: “Fomos para o Noroeste pois vimos uma oportunidade muito boa de participar do crescimento do bairro mais novo de Brasília, além de nos estabelecermos nesse mercado em constante expansão. A chance de comprar um lote abriu as portas para migrar para esse tipo de empreendimento mais exigente. Agora que posso ajudar meu pai com os negócios, decidimos enfrentar esse desafio de fazer uma obra com tudo da melhor qualidade, acabamento mais refinado, com controle à risca de tudo que está sendo feito. Estamos colocando todas as nossas fichas no Haus”, conta.

Segurança, harmonia e tecnologia

Os apartamentos variam entre 200 a 429 m², todos com 4 suítes, oferecendo espaço e aconchego de uma casa. Cada unidade possui 4 vagas na garagem, sendo uma delas já com infraestrutura para carregar carros elétricos. O diferencial da sala são as janelas de piso ao teto, de correr, com guarda-corpo em alumínio e vidro, possibilitando amplitude e vista total. O banho da suíte do casal é todo no Mármore Crema Marfil trazido da Espanha (bancada, revestimento de parede e piso), e banheira de imersão na suíte máster dos apartamentos de canto. A cozinha e a área de serviço contam com ventilação natural com amplas janelas e a área de serviço com bancada total, separada da cozinha. Os terraços das unidades duplex, que consideramos verdadeiras casas suspensas, possuem piscinas privativas.





























































Por característica, as residências suspensas, como o nome sugere, dão ao morador a sensação de estar em uma casa nas alturas, incluindo os parâmetros sonoros. Desta forma, o padrão acústico seguido no Haus proporciona conforto e bem estar, com desempenho intermediário. “Nós estamos com nível elevado, de acordo com os requisitos da NBR referente ao padrão de desempenho acústico. Pouquíssimos prédios no Noroeste atendem a este requisito, a grande maioria atende apenas ao mínimo. Isso faz uma grande diferença”, garante Lucas.

Os apartamentos possuem fechadura eletrônica digital com abertura por senha na porta da entrada social. Todos os acabamentos são em porcelanato, sendo a menor peça 90 x 90 cm. Usando a melhor linha de metais da Deca. Além disso, um projeto foi feito para entregar os apartamentos com a iluminação adequada e infraestrutura para automação. Tudo pensado para garantir e superar o altíssimo padrão das normas de qualidade

“O objetivo é que os compradores não precisem trocar nada em suas residências, as unidades serão entregues com acabamento fino e de bom gosto, totalmente prontas para se mudarem. As únicas coisas que terão que fazer é mobiliar e instalar armários”, afirma Lucas, que ainda completa, “tem uma frase que nos representa bem: o olho do dono que engorda o gado. O nosso maior diferencial é este olhar do dono, pois estamos cuidando da obra nos detalhes, todos os dias, zelando pelo capricho e pela atenção que eu sei que fazem a diferença”.





Lançamento do decorado

No próximo dia 25 de setembro, a partir das 9h, a Intter promove o evento de inauguração oficial do apartamento decorado, assinado pela renomada arquiteta Walléria Teixeira, que também projetou as áreas de lazer, inspiradas na contemporaneidade em cada ambiente. Na cobertura social são 430 m² de espaço com churrasqueira, terraço, sauna, espaço gourmet, academia, varanda, piscina e deck. No pilotis, temos o belíssimo salão de festas e a encantadora brinquedoteca, com monitoramento via tablete ou celular.

