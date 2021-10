Novos rumos em 2022

Apresentado por

Aos 13 anos, o futuro profissional de Agatha Amaral tem boas opções pela frente e um objetivo bastante significativo: conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade americana. Para encarar esse desafio, a estudante do oitavo ano do ensino fundamental está matriculada no colégio Leonardo Da Vinci, um dos mais tradicionais do Distrito Federal. “A escolha da escola certa é fundamental, pois ela precisa estar preparada para este desafio”, conta a mãe de Agatha, a servidora pública Adriana Amaral.

“O Leonardo é o colégio certo pela estrutura física e também pela classificação no resultado do Enem no DF, além do apoio e respeito à individualidade de cada aluno. Acredito que o estudante não pode só aprender matérias rígidas, pois é importante um conhecimento amplo de outras áreas. Campanhas como a antibullying, por exemplo, ajudam a deixar os adolescentes mais humanos. É super importante nesta fase”, explica Adriana.

Agora, o Leonardo Da Vinci está de olho no ano letivo de 2022. Uma das maiores novidades para esta nova fase é o programa Da Vinci Integral, já vigente em Taguatinga desde fevereiro para alunos do primeiro ao quinto ano. O êxito da iniciativa foi tão grande, que a escola passará a oferecer o projeto nas outras duas unidades, nas asas Sul e Norte.

O novo currículo do Ensino Médio é diferencial, com a inclusão dos chamados itinerários formativos e das matérias eletivas que irão permitir aos alunos a vivência de novas experiências de aprendizagem, somadas a excelente formação acadêmica que já é marca da Escola. O programa DaVinci + também chega, trazendo aos estudantes a oportunidade da prática de atividades esportivas, culturais e artísticas.

No Leonardo Da Vinci a atenção aos estudantes é uma diretriz básica, bem como ensiná-los com viés humanista, sempre pautado na ética. A escola vira um local onde os jovens se sentem bem, potencializam suas competências e valorizam suas identidades. O objetivo final perpassa a felicidade e o sucesso dos estudantes, partes fundamentais de um processo de constante desenvolvimento do senso crítico e do conhecimento.

Em termos de rotinas, as fases são distintas em cada etapa da vida. Segundo as diretrizes da escola, funciona assim: no ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, pais, crianças e professores estabelecem uma parceria indispensável para o desenvolvimento do aluno, que investiga, descobre e desenvolve sua autonomia, liderança, investigação e disciplina.







Na próxima fase, do sexto ao oitavo ano, são tratados temas como a amabilidade, a abertura ao novo, o engajamento com os outros estudantes e a resiliência emocional. No nono ano do fundamental, o último dessa fase, assuntos como o exercício da cidadania, do diálogo e do respeito ao próximo ficam cada vez mais presentes, antecipando a próxima etapa.

Já no último pilar antes da faculdade, o Ensino Médio, o Leonardo Da Vinci projeta para 2022 uma abordagem essencial, conceituando que os estudantes podem aprender de diversas formas, valorizando suas habilidades, diferentes interesses e tipos variados de inteligência.

Dois outros itens também chamam bastante atenção no currículo da escola. O primeiro, são as atividades diferenciadas, por exemplo música, cultivo de horta, além de campanhas anticorrupção, antibullying e de sustentabilidade. O segundo é a essencial instrução de línguas estrangeiras, hoje cada vez mais em alta em um mundo tão globalizado por causa da internet. O quão importante é o programa bilíngue? Para o Leonardo Da Vinci, muito. De modo lúdico, com bastante dinamismo e aulas diárias, o ensino de inglês contribui para a formação dos alunos em termos profissionais e rumo a um lugar definitivo: o futuro.

