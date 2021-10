Do supermercado à cafeteria, saiba como usar pontos nas suas compras

Apresentado por

(crédito: Mesquita & Pollyana)

Sabe aqueles pontos acumulados que você sempre guarda para fazer uma viagem? Agora eles também podem ser usados para nas suas transações no mundo físico. A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, ampliou sua solução, permitindo a troca de pontos por produtos e serviços em mais de 8 milhões de estabelecimentos comerciais, dos mais mais diversos segmentos, em todo o país.

Farmácias, postos de gasolina, petshops, livrarias, cafeterias, restaurantes, salões de beleza, bancas de jornal, teatros e padarias estão entre os 8 milhões de pontos de venda em todo o Brasil que agora aceitam a troca de pontos Livelo pelo bem ou serviço adquirido. As transações com a tecnologia de QR Code podem ser realizadas nas maquininhas da Cielo, Rede, Getnet, Stone, SafraPay, Acqio, First Data, Bancoob e BMG Granito. É vantagem para os clientes, que têm mais liberdade para usar os pontos como, quando e onde quiserem. É também uma nova opção para os lojistas, que ganham uma nova forma de aumentar suas vendas e fidelizar consumidores

Para garantir toda a segurança e comodidade das transações tanto para clientes como lojistas, a expansão da solução foi desenvolvida em uma parceria com a Elo e a paySmart, fintech com sólida experiência em soluções de meios de pagamento para empresas de diferentes setores.

Aprenda a trocar pontos Livelo



Para usar os pontos em lojas físicas ou deliveries é simples e rápido. Basta ter um celular com câmera. Confira abaixo o passo a passo:





"Queremos estar presentes no dia a dia das pessoas de forma rápida, prática e descomplicada. Muitos relacionam os pontos com viagens e queremos mostrar que hoje existem muitas outras opções de produtos e serviços que podem ser resgatados. Aliás, os pontos podem fazer parte do planejamento financeiro das famílias." Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo

Hey lojista, vem ser Livelo!

Para aceitar pontos Livelo em seu estabelecimento, os lojistas não têm qualquer custo extra ou alteração no fluxo da transação. A opção de pagamento aparece apenas para o cliente e o ponto de venda continua recebendo o valor acordado com a adquirente. Além disso, a transação por meio de QR Code é mais ágil, sem que seja necessário inserir o cartão na maquininha. “Para o estabelecimento comercial, nasce a oportunidade de vendas sem que o cliente precise colocar a mão no bolso”, completa Marcelino.

Para saber como começar a aceitar pontos Livelo nas transações, os lojistas devem clicar aqui.

*Os clientes Livelo podem realizar duas transações por dia, com valor de até R$500.