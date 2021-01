Com um novo mundo, nasce uma nova educação

Apresentado por

Tradição e inovação podem parecer caminhos diferentes, mas, quando essas duas palavras se unem em perfeita harmonia, você tem o melhor dos dois mundos. Com 204 anos de história e atenta aos novos desafios, a Rede Marista proporciona uma educação cada vez mais integral, sensível, múltipla e inspiradora. Assim, prepara os jovens de hoje para o que eles enfrentarão na vida adulta, desenvolvendo competências e habilidades indispensáveis para o profissional do futuro.

Segundo o estudo Projetando 2030: uma visão dividida do futuro, encomendado pela Dell Technologies ao Institute For The Future (IFTF), 85% das atividades profissionais que estarão disponíveis no mercado daqui a nove anos ainda inexistem. Serão trabalhos impulsionados, sobretudo, pelo empreendedorismo, a criatividade e o pensamento crítico.

Atento a essa realidade, o Colégio Marista João Paulo II desenvolve, nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), metodologias aliadas a práticas que incentivam o protagonismo do estudante. A ação pedagógica é fundamentada nas Matrizes Curriculares e nas Sequências Didáticas. Isso possibilita aos estudantes relacionar saberes, aplicando o conhecimento no seu cotidiano e, futuramente, na vida profissional.

A Sequência Didática é uma estratégia que favorece a interdisciplinaridade, pois os objetos de estudo estabelecem interfaces com os diversos contextos, situações e componentes curriculares. Ela permite levar em conta, ao mesmo tempo, os conteúdos de ensino, os objetivos de aprendizagem e a necessidade de variar os suportes, as atividades, os exercícios e as dominantes das aulas.



Nesta metodologia, o estudante é incentivado a resolver situações-problema que visam ao desenvolvimento de competências e habilidades, empregando os conteúdos de forma interdisciplinar a partir de uma sequência de atividades. Dessa forma, os estudantes participam ativamente do processo, propondo soluções para problemas reais, por meio de estudo, debates e pesquisas, resultando em produções coletivas e individuais.

Mostra do Conhecimento

O jeito marista de educar tem, entre seus pressupostos, o questionamento, a reflexão e a reconstrução de saberes. No Colégio Marista João Paulo II, os projetos e atividades proporcionam a investigação e a produção de conhecimento, instigando os estudantes a conhecerem as etapas da pesquisa científica, de forma interdisciplinar. Entre os projetos da instituição, está a Mostra do Conhecimento, com abordagens diferenciadas de acordo com o segmento de ensino.

Durante a Mostra, que dura todo o ano letivo, os estudantes fazem descobertas relacionadas aos seus interesses e curiosidades, com uma perspectiva acadêmica, apresentando análise de dados, resultados, sistematização de ideias e referencial teórico.

Os projetos apresentados são os mais diversos. Em um deles, os estudantes tiveram que criar um aplicativo de celular que proporcionasse retorno financeiro e social. Em outro, fundaram uma empresa e trabalharam toda a administração dela, incluindo as planilhas para a organização orçamentária.

Os estudantes também já atuaram até mesmo como deputados distritais na apreciação de projetos de lei, durante a simulação de uma sessão no plenário da Câmara Legislativa do DF. Na ocasião, eles apresentaram, apreciaram e votaram os Projetos de Lei elaborados ao longo do ano letivo.

Cuidados na pandemia

O Colégio Marista João Paulo II elaborou um protocolo de atuação com medidas preventivas e de cuidado à vida, em sintonia com profissionais da área de saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.

Para a volta às aulas, todos os educadores fizeram a testagem de covid-19. Além disso, tiveram treinamento específico para receber os estudantes com o máximo de segurança e cuidado.

Ao chegarem à escola, todos terão a temperatura aferida e deverão usar máscaras. Nas recepções, haverá tapetes sanitizantes para a limpeza das solas dos sapatos e totem com álcool em gel para as mãos.

Nas salas de aulas, as cadeiras estarão dispostas com 1,5m de distância. Janelas e portas ficarão sempre abertas para favorecer a ventilação.

Todos os espaços passarão diariamente por desinfecção com quaternário de amônio. Nas áreas comuns, a limpeza das superfícies de contato, como torneiras e interruptores, será feita regularmente, e sempre após o início da aula e do intervalo. Esses ambientes, inclusive a cantina, serão usados somente por estudantes e educadores, em momentos diferentes e de acordo com a capacidade máxima e o distanciamento.

Referência em educação

Fundado em 1997, o Colégio Marista João Paulo II é uma instituição de referência na cidade. Atualmente, conta com mais de 1,6 mil estudantes, entre Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Localizado na Asa Norte, conta com uma equipe de mais de 300 educadores e uma área de 15 mil metros quadrados.

A pré-matrícula para o ingresso na instituição em 2021 está aberta. Basta preencher o formulário no site, seguindo cada uma das etapas. Ao finalizar o processo, você poderá imprimir o comprovante de inscrição. Em pouco tempo, a Central de Relacionamento entrará em contato para confirmar o agendamento das etapas da jornada para conhecer o colégio.

