Quer comprar um imóvel? Conheça o Crédito Digital da Poupex

Apesar da crise econômica, o mercado imobiliário se aqueceu no país. A oferta de imóveis cresceu em meio às incertezas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Então, se você quer aproveitar o momento de preços mais baixos para adquirir uma casa, apartamento ou mesmo um terreno, a POUPEX pode te ajudar. Com o Crédito Imobiliário Digital, o cliente encontra mais celeridade na contratação e na liberação dos recursos, com juros baixos.

Um dos motivos para optar pelo Crédito Imobiliário Digital POUPEX é a oferta de contratos atrelados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “Hoje, oferecemos juros baixíssimos para facilitar a compra da casa própria, o que tem atraído interessados de diversas partes do país”, destaca o Diretor de Crédito Imobiliário da POUPEX, Ricardo Viana. As taxas são a partir de 3,95% ao ano + IPCA. Para militares das Forças Armadas, os juros são ainda menores: a partir de 2,60% a.a. + IPCA.

Outra vantagem é que, nos novos financiamentos atrelados ao IPCA, o mutuário da POUPEX tem até 30 meses para mudar de ideia e alterar o indexador para a Taxa Referencial (TR), índice tradicional, ou para o prefixado.



Mais digital

Com mais de 134 mil financiamentos imobiliários concedidos em 39 anos de atuação, a POUPEX implementou melhorias no processo de concessão do crédito imobiliário que garantem mais agilidade na contratação e na liberação do dinheiro. “As etapas da operação estão mais digitais, proporcionando ao cliente uma experiência melhor e mais rápida”, explica Ricardo Viana. A previsão é que o tempo médio do processo seja reduzido em cerca de 30%.



Com o Crédito Imobiliário Digital, a eficiência operacional da POUPEX se ampliou. Agora, o único contato pessoal necessário com o cliente é na assinatura do contrato. E, futuramente, até mesmo essa etapa será realizada por meio digital.



Quer fazer uma simulação? Basta acessar o simulador e Credito Imobiliario POUPEX. Para solicitar o financiamento, você precisa ter uma conta de Poupança POUPEX, que pode ser ativada nos canais de relacionamento do Banco do Brasil. Em caso de dúvida, ligue 0800 61 3040.



Acesse: www.poupex.com.br e saiba mais sobre o Crédito Imobiliário Digital