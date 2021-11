Sebrae Inova Digital, evento online e gratuito, apresenta ideias para um novo mundo

Apresentado por

Sem pedir licença, o futuro chega e cada vez mais rápido se insere em nossas rotinas. A pandemia de covid-19 parece ter antecipado vários processos nesse meio do caminho. Um dos meios em que essa percepção fica mais evidente é no empreendedorismo. A partir da próxima terça (23/11), o público pode ter uma saudável e interessante discussão sobre estes temas, e muitos outros mais, no Sebrae Inova Digital, evento totalmente online.

As inscrições ainda estão abertas na página da iniciativa. Em três dias, sempre com início às 19h, grandes personalidades têm encontro marcado com os participantes em apresentações virtuais, sempre apresentadas por Edson Mackeenzy, diretor de investimentos da The Venture City.

No primeiro dia, com o tema Hiperconectividade, um dos bate-papos será sobre “Protagonismo digital: como algumas pessoas engajam, influenciam e conquistam milhões”. A atração principal fica por conta de Jeremy Heimans, que apresentará “O novo poder: Como disseminar ideias, engajar pessoas e estar sempre à frente em um mundo hiperconectado”. Heimans é autor do livro de mesmo título, em parceria com Henry Timms, e tem currículo de peso. Começou a atrair notoriedade ainda pequeno, na Austrália, onde nasceu, como ativista de direitos da criança. Mais tarde, co-fundou a empresa de impacto social Purpose, onde atua como diretor executivo.

Para Valdir Oliveira, diretor superintendente do Sebrae DF, o evento oferece uma grande reflexão sobre o mercado digital e três grandes pilares para sustentá-los. Sobre a Hiperconectividade, ele explica: “As novas gerações, totalmente conectadas, enxergam o mundo por meio de várias plataformas. Portanto, os empreendedores, para que sejam cada vez mais bem-sucedidos, precisam aprender as especificidades das redes distintas. Cada canal tem a sua. Por exemplo, a do YouTube não é a mesma para o Instagram. O painel aborda o entendimento disso, a importância do mapeamento de perfis e por aí vai”.

Os desenvolvimentos dessas ideias, felizmente, não ficam restritos ao universo digital. As implicações destas discussões e suas consequentes reflexões podem, e devem, pautar os empresários.

"O mercado do Distrito Federal se resume fortemente aos setores de comércio e serviços, por isso o Sebrae Inova Digital é muito importante. Nosso poder de compra está migrando para os novos canais globalizados, por isso é vital que estejamos alinhados às novas realidades para não perder nosso principal ativo: o consumidor." Valdir Oliveira, diretor superintendente do Sebrae DF.

De 23 a 25 de novembro, às 19h. Na terça (23/11), Hiperconectividade com palestra de Jeremy Heimans. Inscrições gratuitas abertas e mais informações no site sebraeinovadigital.com.br