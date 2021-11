Sebrae Inova Digital: comunicação e liderança são temas do segundo encontro

Apresentado por

Maytê Carvalho, professora e diretora de estratégia de negócios. - (crédito: Acervo Sebrae Inova Digital)

O ato de comunicar, transmitir ideias e contar histórias vem de longe. Essa capacidade, no entanto, tão antiga, porém tão atual, não para de se transformar. Com as mudanças, e a escala global e imediata das informações, vêm ainda um cuidado ainda maior na transmissão, tanto no meio, quanto na mensagem.

Não à toa a comunicação é tema do segundo encontro do Sebrae Inova Digital, iniciativa que promete debater as peculiaridades dos novos tempos em um mundo cada vez mais conectado.

Novamente com a apresentação do diretor de investimentos da The Venture City, Edson Mackeenzy, o bate-papo desta quarta (24/11), online e gratuito, tem inscrições abertas a partir do site e começa às 19h.

O palco “Comunicação e Liderança”, pauta desta noite, debate os rumos destes segmentos.

"Aproximamos o empreendedor do consumidor, existe agora uma outra relação entre eles. E o poder hoje em dia está nas mãos das pessoas, elas têm noção dessa força. Mais do que nunca, além de liderança e empatia para alcançar o sucesso, a comunicação é o segredo do negócio." Valdir Oliveira, diretor superintendente do Sebrae DF.

A programação do painel reúne talentos brasileiros e estrangeiros numa mesma empreitada. Um deles é Tim Ash, especializado em psicologia, além de marketing digital. Nascido na Rússia e radicado em San Diego, Califórnia, nos EUA, Ash é autor de best-sellers. Na função de keynote speaker, participou de cerca de 200 eventos no mundo inteiro. Ele apresentará “Como o neuromarketing explica a comunicação na era digital? ”.

Tim Ash, especializado em psicologia, marketing digital e autor de best-sellers. (foto: Acervo Sebrae Inova Digital)

Já em “Comunicação e liderança digital nos tempos da hashtag”, a brasileira Maytê Carvalho, atualmente residindo nos Estados Unidos, comanda a palestra. Nome em destaque no mercado, atua como professora e diretora de estratégia de negócios na agência de publicidade norte-americana TBWAChiat Day. “Vou trazer conteúdo sobre como utilizar a retórica e a comunicação persuasiva na vida pessoal e profissional, seja nas redes sociais ou até offline”, afirma Maytê.

Em sua primeira edição, ano passado, também totalmente on-line, o Sebrae Inova Digital, iniciativa derivada da segunda edição do anterior Sebrae Capital Digital, teve um alcance total de mais de 17.000 internautas.



SEBRAE INOVA DIGITAL



De 23 a 25 de novembro, às 19h. Quarta (24/11), Comunicação e Liderança com palestras de Tim Ash e Maytê Carvalho. Inscrições gratuitas abertas e mais informações no site sebraeinovadigital.com.br