Sebrae Inova Digital encerra o ciclo 2021 discutindo o empreendedorismo digital

Reavaliar o seu lugar no Universo. Não é tarefa fácil, porém, necessária. Exatamente um dos eixos da imperdível palestra de Michio Kaku no Sebrae Inova Digital. Falando também sobre o futuro da humanidade, o físico teórico, palestrante e autor de pelo menos sete livros, incluindo “Mundos Paralelos” e “Física do Impossível”, é a atração principal neste fechamento de três dias de evento, nesta quinta (25/11), a partir das 19h.

No palco Empreendedorismo Digital, as maneiras de vender, comprar e aliar esse mercado às tecnologias que mudam e evoluem a cada instante serão temas centrais.

"Essa automação do varejo cresce exponencialmente, principalmente nos últimos anos, e trouxe para nós o que já é uma realidade. Será bem debatido o impacto que o digital exerce atualmente em nossos negócios”, afirma Valdir Oliveira, diretor superintendente do Sebrae DF." Valdir Oliveira, diretor superintendente do Sebrae DF.

Sobre a aplicação destes conceitos nos negócios, abordadas nos painéis do evento, ele ainda explica: “A pandemia acelerou o futuro, essa transformação tecnológica foi acelerada de tal forma que mudou a realidade do consumo, hoje baseado em comodidade e agilidade. Por causa do isolamento, as pessoas passaram a aderir a estas diretrizes, já parte da rotina de gerações mais novas. É a hora dos negócios se enquadrarem no modelo”.

Àqueles que ainda estão organizando os planos, a pedida é a palestra “Montando uma empresa digital do zero: os erros que você não pode cometer”, também programada para a mesma ocasião. As inscrições para o Sebrae Inova Digital continuam abertas no site oficial da iniciativa e são totalmente gratuitas. Os painéis serão exibidos ao vivo na internet.

Além disso, até o último dia de evento, na quinta, 25 de novembro, estarão disponíveis vários materiais sobre negócios abordando os mais diversos temas. Na seção de Conteúdos Complementares, os participantes têm acesso, por exemplo, às palestras "Indústria 4.0: Mitos, tendências e cultura focada no cliente", por Arthur Igreja no Palco Hiperconectividade, "Cinco passos para criar uma cultura de inovação", de Allan Costa, em "Comunicação e Liderança", e ainda as "Dicas de ferramentas tecnológicas" com Tony Ventura para a etapa "Empreendedorismo Digital".

Em 2021, o evento, além da participação dos painelistas em três dias de empreitada, tem a apresentação de Edson Mackeenzy, diretor de investimentos da The Venture City.

De 23 a 25 de novembro, às 19h. Na quinta (25/11), Empreendedorismo Digital com palestra de Michio Kaku. Inscrições gratuitas abertas e mais informações no site sebraeinovadigital.com.br