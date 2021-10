O aluno é um ser social

Apresentado por

(crédito: Acervo EduSesc)

Você sabe o que é sociointeracionismo? A palavra parece complicada, mas o conceito é de fácil entendimento. Essa proposta pedagógica, significa que as relações dos alunos com os conteúdos escolares não é o que há de mais importante em termos de formação. É também essencial a adaptação deles na sociedade e no meio em que vivem. Esse é um dos nortes do EduSesc, Escola do Serviço Social do Comércio, presente no Distrito Federal em três unidades.

Com estrutura de ponta em endereços nas regiões de Taguatinga, Gama e Ceilândia, a instituição abrange os ensinos infantil, fundamental e médio. Para a primeira leva, o foco engloba o respeito à infância e a cultura do brincar. Do primeiro ao nono ano, esse trabalho tem continuidade, sempre pautado no sociointeracionismo, incluindo aí novos tipos de projetos que visam o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Já para o Ensino Médio, além da inclusão progressiva da nova grade da base nacional curricular, o Novo Ensino Médio, com a adesão de itinerários opcionais, no caso português, matemática e empreendedorismo criativo, o foco é a preparação para a vida, o aluno como cidadão de direito, exercendo sua cidadania.



"Nossos estudantes interagem com a escola, fazem parte dela. São sujeitos de direito nessa micro sociedade. Valorizamos a parte consciente deles, explicar os porquês. Isso, desde pequenos. No nosso colégio não tem tia, é professora. A gente busca um viés humanizado. Esse é um valor muito forte na nossa rotina" Amanda Lopes Sampaio, coordenadora da área de educação do Sesc - DF.

Para 2022, o EduSesc se prepara para ajudar a enfrentar as consequências da pandemia de covid-19 que afetou o mundo. Alguns setores, como é o caso do comércio, foram e ainda são bastante afetados. Por isso, a escola, que tem nos filhos de comerciários seu público-alvo, dá uma boa notícia para o próximo ano letivo: a mensalidade não aumentará. Haverá ainda um desconto a quem renovar a matrícula no período de 13 a 22 de outubro e fizer matrículas novas de 3 a 11 de novembro de 2021, com abatimento mensal de R $50, o que resulta em R $600 de economia no período de 12 meses.



Atender aos alunos em meio a tempos complexos também está sendo um desafio. Funcionando em modelo híbrido, o colégio tem a presença de alunos nos modos online e presencial, sendo estes últimos em modelo de revezamento e atendendo a todos os protocolos sanitários, e alguns deles ainda totalmente remotos. Na área pedagógica, o grande desafio é reorganizar o currículo, acolhendo aqueles com maiores dificuldades.



"Foi um período muito difícil, nem todos se adaptaram tão bem, por isso estamos lidando com questões como o déficit cognitivo, por exemplo. Mas suprimos as necessidades estando sempre cautelosos, já que a nossa proposta é atender a todos. Estamos em processo de readequar a nossa rotina, priorizar o que é mais importante." Amanda Lopes Sampaio, coordenadora da área de educação do Sesc - DF.

Neste momento, a EduSesc também oferece o apoio necessário aos professores. “Nosso foco também é neles, fazendo palestras, tratando de questões de ansiedade e ainda outras que surgiram nesse período”, reforça a coordenadora.

Dos tempos do isolamento, uma boa iniciativa é o programa bilíngue da escola em parceria com a Casa Thomas Jefferson, implementado em março de 2020 e em funcionamento desde julho do ano passado. A proposta é interessante. Ao invés de uma aula tradicional de idioma, a ideia é que o aluno aprenda conteúdo do seu próprio currículo em inglês. Ou seja, matérias de ciências, história, geografia, dentre outras, são apresentadas em outra língua.

Outro diferencial fica por conta dos projetos paralelos. Por exemplo, o ensino do maker e da tecnologia. “Sempre tivemos essa preocupação com as atividades complementares. Não agimos como uma escola apenas preparatória para passar nas provas. Investimos nas linhas de conhecimento, em trazer luz à ciência, atuando em nosso dia a dia, ajudando a sociedade a se desenvolver. Esses projetos trabalham temas socioemocionais, educação financeira, e também uma diversidade de saberes não só curriculares, por exemplo aprender a conviver com o outro, liderar e saber ser liderado”, conta Amanda.



Emmanuel Moraes, de 43 anos, professor de matemática, pai de três alunos na EduSesc, Isaque, de 11 anos, Levi, de sete, e Jordana, quatro, acredita que fez a escolha certa. “É uma instituição conhecida pela qualidade de seus serviços e todos os benefícios oferecidos à comunidade como os esportes, clube, alimentação, serviços médicos e cultura. Além disso, o Sesc oferece alguns descontos para comerciários, associações e sindicatos, desconto de pontualidade e progressivo no caso de irmãos estudando na escola”, aponta. Para o professor, as atividades extras também fazem a diferença: “O programa bilíngue é fantástico. Eu senti muita falta de um aprofundamento no inglês quando tive que fazer uma qualificação para o mestrado, foi um calvário. Para eles, o aprendizado de idiomas certamente vai ser enriquecedor”, analisa Moraes.



Também contente com a opção pelo colégio está a artesã Rejane Lemes, 43 anos, que tem um filho de 11 anos no quinto ano no Gama e uma adolescente, que passou do infantil ao fundamental na unidade. “O que me fez preferir a EduSesc é a qualidade de ensino, a segurança dentro da escola, a atenção que eles recebem da equipe pedagógica. O valor da mensalidade também conta bastante, porque nós temos carteirinha de comerciário, o que dá um desconto não só na mensalidade, mas também em todo o atendimento oferecido pelo Sesc nas consultas de saúde, de odontologia e de acompanhamento nutricional”, diz.



Nesses dois anos de pandemia e educação online, Rejane afirma que teve suas expectativas cumpridas: “Os professores são extremamente atenciosos e a equipe pedagógica também. Nos comunicamos via agenda digital e nunca deixei de ser atendida por eles, já que a equipe pedagógica está sempre atenta”, declara Rejane. Para o futuro, o desejo é de que cada vez mais a evolução continue pautada na cidadania. “Eu quero que meus filhos sejam profissionais capacitados, preparados nas áreas que escolherem. Mas principalmente que estejam preocupados com o próximo e com o meio-ambiente. A escola desperta neles essa consciência, principalmente em relação aos cuidados com a natureza, aos desejos de construir um mundo melhor e ao respeito ao próximo. Tudo isso, eles aprendem e desenvolvem dentro do ensino EduSesc. E isso, para mim, é muito importante”, ressalta.





EduSesc

Site: www.edusesc.com.br

E-mail: contato@edusesc.com.br



Endereços:

Taguatinga Norte

CNB 12, Área Especial 2/3, Lote B Norte

(61) 3451-9146

Ceilândia

QNN 27, Lote B – Ceilândia Norte

(61) 3379-9578

(61)3379-9579

Gama

Quadra 01, Lotes 620/80, Setor Leste Industrial

(61) 3484-9108