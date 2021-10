Formação para o novo mundo

Apresentado por

O Brasil é o 13° maior mercado de games do mundo. É um mercado que movimenta globalmente cerca de US$ 957,5 milhões por ano e até 2023 pretende chegar à casa de US$ 1,6 bilhão, conforme pesquisa realizada pela Superdata. Mercado favorável a novas profissões que seguem em ebulição como programadores de jogos a jogadores profissionais de e-sports. Antenados a crescentes como esta do “novo mundo”, redes de ensino do DF, alinhadas com a modernização realizada na legislação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, tem investido no fomento de trilhas que aproximem os jovens de hoje das novas carreiras que vêm surgindo com toda a força.

É o caso do Serviço Social da Indústria do DF (Sesi-DF). A instituição está presente em Brasília desde 1958, quando deu suporte às indústrias e aos candangos nas obras da construção da nova capital. Com a Rede Sesi-DF de Educação, consolidou-se como um centro tradicional de Educação Básica, evoluindo com Brasília e inovando para trazer as tecnologias educacionais mais modernas para a comunidade escolar. As escolas do Sesi-DF estiveram entre as primeiras instituições de Brasília a oferecer o Novo Ensino Médio, em 2019. “A Rede Sesi-DF de Educação foi a primeira rede de educação da cidade a ofertar o Novo Ensino Médio, cujas primeiras turmas, com um total de mais de 100 estudantes, se formam agora em 2021”.

É o que narra a gerente de Educação Básica da instituição, Núbia Rosa. “Por aqui, preparamos os estudantes para o mundo do trabalho e para o mundo acadêmico. Temos nosso currículo base enriquecido com desenvolvimento de inúmeras competências e habilidades como iniciação científica, robótica, empreendedorismo, liderança, protagonismo, competências socioemocionais”, complementa.

Atualmente, um dos grandes destaques entre as trilhas de ensino propostas pela instituição, que conta com escolas no Gama, em Taguatinga e em Sobradinho, é a Educação Tecnológica, componente curricular cuja formação incentiva o processo criativo e inovador nas práticas educacionais que colocam o aluno no centro do aprendizado ao oferecerem variadas possibilidades de aprendizagem, como projetos de robótica, gamificação, estudos de caso entre outros. “Nossa educação tecnológica possibilita o desenvolvimento de competências voltadas para o letramento digital, para o estímulo à criatividade e para a criação de projetos, iniciação científica, incentivando a autonomia e o protagonismo, preparando o estudante para o mundo do trabalho moderno e para a indústria 4.0, que está quebrando paradigmas do processo produtivo com inovação, eficiência e muita tecnologia”, explica Núbia.

