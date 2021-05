Educação Financeira e gameficação como aliadas da nova geração de investidores brasileiros

Apresentado por

Enquanto a economia começa a sofrer os impactos da crise surgida pelo contexto da pandemia da Covid-19, muitos brasileiros passaram a ser ainda mais atenciosos à própria saúde econômica e para a importância da Educação Financeira aliada à sua realidade na forma de investimentos e passaram a colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor.

É o caso da analista de marketing Laís Rosa, de 23 anos, que iniciou seu investimento na Poupança Sicoob há três anos junto do então namorado, com o principal objetivo de construir uma reserva emergencial e juntarem fundos para o casamento. “Optei pelo Sicoob principalmente pela opção de ter participação anual nos resultados da cooperativa ainda quando eu e meu esposo não éramos casados e queríamos a poupança também para nos ajudar com as despesas do casamento. Éramos apenas estagiários iniciando a relação com o dinheiro próprio”.

Laís Rosa (foto: Arquivo pessoal)

Iniciativa que deu certo, visto que eles se casaram, se tornaram associados da cooperativa, e hoje saltaram para outro serviço de investimentos do Sicoob com o desejo de aumentarem o fundo de reserva do casal ou mesmo virem a realizar a compra de um imóvel: “Hoje a gente investe na Letra de Crédito Imobiliário - LCI com renda fixa por ser um investimento que não tem imposto de renda, portanto tem um resultado maior e ainda nos permite participar do compartilhamento dos resultados da cooperativa”, narra Laís.

O empresário Jebson Lourenço, de Minas Gerais, também comemora seus resultados após o encontro de sua cultura de investimento com soluções de investimentos simplificadas. Dono de supermercado, o empresário narra que uma das vantagens que encontrou para investir no Sicoob foram as taxas mais baratas e procedimentos menos burocráticos. “Optei pelo RDC Longo Pós. Fiz essa aplicação porque tenho um ganho pelo dia que não utilizo o dinheiro e liquidez para poder utilizar o valor sempre que tiver necessidade. Em vez de pagar fornecedores adiantados o dinheiro fica aplicado e tenho um retorno”.

O mineiro que alega sempre ter mantido uma boa relação com o dinheiro afirma que o grande diferencial de aplicar a educação financeira no seu dia a dia está em poder se organizar: “Sempre busco meios para me organizar, fazendo um bom planejamento para que consiga bom resultados. E com a pandemia veio o momento de refletir e se organizar para não cair no vermelho. Muito triste ver vários empresários fechando, endividado com a pandemia. Diante disso procuro manter os pés no chão, planejar bem meus negócios para sobreviver nessa crise”.

Entre os esforços e contrapartidas oferecidas pelas empresas financeiras a essa nova leva de investidores estão os robustos investimentos em qualificação e formação financeira de seus clientes. Como é o caso do Instituto Sicoob Planalto Central, criado pela cooperativa de crédito Sicoob em 2018 e que segue ampliando seu escopo de atuação levando Educação Financeira gratuita para seus cooperados.

Jéssica Campos (foto: Arquivo SICOOB)

"O instituto, mantido pelo trabalho voluntário dos funcionários e cooperados do Sicoob, possui seu eixo de atuação a cidadania financeira com agenda anual de eventos expressivos voltados para pessoas de todas as idades" explica a analista de Projetos Sociais do Sicoob Planalto Central, Jéssica Campos

Jéssica explica que as soluções do instituto obtêm grande adesão por parte de seus cooperados porque se encontram também no formato de vídeo-aulas, mini games e conteúdos remotos de fácil acesso pelos aplicativos da empresa.





Investir é para tod@s

“Investir é para todos, mesmo”. Eis a tônica da cooperativa de crédito Sicoob – que tem aumentado o número de seus cooperados ao apresentar soluções aliadas às do mercado e atrativos reais como seu compartilhamento de resultados anual com os cooperados. Entre os diferenciais narrados pelos usuários como determinantes pela escolha da cooperativa está a chamada divisão anual dos resultados da Cooperativa. É o que aponta a supervisora de crédito do Sicoob Planalto Central, Gláucia Alves Ferreira.

Gláucia Alves Ferreira (foto: Arquivo SICOOB)

"Ofertamos produtos e serviços em condições melhores que os bancos e os resultados das cooperativas devem ser distribuídas aos associados, de forma diretamente proporcional aos serviços utilizados. Sua devolução ocorre como crédito junto à quota capital de cada associado ou diretamente na conta corrente se assim for decido pelos associados nas assembléias. Assim, potencializamos o interesse ao falar dos possíveis ganhos. Nossas taxas são muito atrativas. Isso porque oferecemos todos os serviços que um banco comum oferece, porém sem a finalidade lucrativa, mas sim cooperativa" explica Gláucia

Como mais uma solução de gameficação e bonificação de novos investidores o sistema está com a promoção válida até 30 de junho intitulada Investir é para tod@s. A promoção irá premiar investidores com números da sorte a cada depósito de R$ 200,00 investidos para premiação de 5 a 10 mil reais em pontos que podem ser gastos no Coopera - Shopping Virtual do Sicoob. Segundo a supervisora de crédito do Sicoob Planalto Central, o objetivo da iniciativa é mostrar a novos clientes que investir nas soluções ofertadas pela cooperativa de crédito é mais fácil do que se imagina e que não é preciso muito para se tornar um investidor e começar hoje a planejar seu futuro.