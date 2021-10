Projeto de vida em potência máxima

Apresentado por

(crédito: Thaís Mallon / Divulgação SIGMA)

Ao longo de 38 anos de história, o Sigma se consagrou como uma instituição que investe na excelência acadêmica, engajada com o desenvolvimento de sujeitos éticos, comprometidos consigo mesmos, com as pessoas e com o mundo ao redor. “Claro, o cenário de pandemia fortaleceu as nossas bases e oportunizou um momento de muita consciência a respeito dos nossos objetivos, para que pudéssemos fazer uma entrega rápida em um momento muito difícil. Mas o nosso movimento é muito anterior a isso; nós questionamos, reinventamos e ressignificamos constantemente o nosso papel na sociedade.”, declara a diretora pedagógica Carolina Darolt.

A escola acredita que a força da transformação move o aprendizado, e aposta na formação de cidadãos que convertem os próprios potenciais em grandes realizações. Para isso, estimula o protagonismo, o olhar crítico e a aprendizagem com significado, em uma trajetória educacional que vai desde a alfabetização, na educação infantil, até o ensino médio, com uma preparação completa para o PAS e os vestibulares.

O cotidiano da Educação infantil e dos Anos Iniciais preserva e respeita as infâncias, valoriza situações lúdicas, de vivência e experimentação. Vai além da informação para ajudar os estudantes a construírem conhecimento a partir deles mesmos, a levantarem hipóteses, testarem, reverem e elaborar conclusões. A escola entende que cada criança é única no mundo e que é urgente perceber as especificidades, os desejos e os anseios expressos por meio de múltiplas linguagens. Assim, são propostos espaços e contextos para que as investigações aconteçam, pois quanto maior a gama de possibilidades que são oferecidas às crianças, mais ricas e significativas serão as experiências.

Além das aulas regulares, os alunos têm a oportunidade de participar de vivências, que também geram conhecimento com significado e com resultados excelentes, em eventos, como o Sigma-Múndi, uma simulação de conferência da ONU, e a Feira Medieval, uma experiência de imersão histórica, geográfica e cultural na Idade Média; também se envolvem nas aulas realizadas nos laboratórios, nos projetos olímpicos, nos campeonatos esportivos, na tutoria entre pares, nos plantões de dúvidas e nos aulões preparatórios para os exames externos.

Esses projetos multidisciplinares geram reflexões e experiências, o que contribui muito com o percurso da formação individual dos estudantes. “Estamos nos propondo a trabalhar o potencial de cada um dos nossos alunos, para que, ao fim da trilha, eles realizem o próprio projeto de vida. Assim, atuamos em três grandes frentes: excelência acadêmica, qualidade das relações e consciência cidadã. Com tudo isso, formamos cidadãos confiantes de suas possibilidades, conscientes de suas escolhas e de seus atos”, explica Carolina.

Luiz Felipe Santos Dittberner está cursando a terceira série do Ensino Médio e já sabia o que queria fazer desde o sexto ano: graduação e licenciatura em Física. “Desde o meu primeiro contato, eu me apaixonei. Essa busca por entender a natureza ao nosso redor sempre me interessou. E o fato de eu querer fazer licenciatura é por conta dos meus professores; alguns foram muito especiais para mim e fizeram eu me apaixonar por querer ensinar”, revela o estudante. Desde que entrou no colégio, ele participa de olimpíadas de Ciências, Astronomia e Física. “Eu me divirto muito fazendo questões difíceis que me fazem pensar. E o Sigma sempre deu muito apoio. Três semanas antes, eu tinha aulas focadas no que ia cair, em como ia aparecer nas provas e tudo que eu precisava saber para ir bem”, conta.

A escola se propõe a olhar individualmente para os estudantes e ajudá-los a alcançar os maiores sonhos. Para isso, conta com uma rede de apoio, como a Coordenação de Cursos e uma equipe dedicada exclusivamente a trabalhar com o projeto de vida dos alunos ao longo do ensino médio. “O Sigma sempre se preocupou com isso, mais do que eu mesmo; ele sempre foi atrás de mim. Me perguntaram se eu queria ajuda para montar um cronograma de estudos e meus professores de Física criaram uma abertura muito legal: sempre me contam dos assuntos que eles gostam, das faculdades que estudaram”, aponta Luiz. Além do acompanhamento individual, a escola proporciona eventos e palestras com profissionais renomados nas mais variadas áreas, para que os alunos tenham acesso a diálogos transformadores.

Apesar do preparo específico que a instituição oferece para cada aluno, a formação completa como cidadão envolve o aprimoramento da excelência acadêmica e o foco nos processos que trabalham com a qualidade das relações, ressaltando sempre a importância do protagonismo de todos por uma educação transformadora. “A gente prepara o nosso estudante para que, ao fim da sua trajetória conosco, ele seja o melhor profissional na área que escolher: o melhor médico, o melhor artista, o melhor músico, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor psicólogo... Nosso objetivo é potencializar ao máximo o projeto de vida de cada um deles”, conclui a diretora pedagógica.