Enem está chegando. Você está preparado?

Livros. Simulados. Atividades. Refazer provas. Está chegando a hora de aplicar todo o conhecimento adquirido em mais um ano de muito estudo e dedicação. O Enem vai ser realizado em todo o país nos dias 21 e 28 de novembro. Com a ajuda muito especial de estudantes que ingressaram em universidades por meio dessa seleção e de professores, preparamos algumas dicas para você ler nesses últimos dias de preparação.

Agora, mais do que nunca, é hora de equilibrar ainda mais seu tempo e olhar um pouco mais para você. Respire, busque controlar sua ansiedade, faça atividades físicas e siga com os estudos. Os professores Edivaldo Monte dos Santos, de Filosofia e Sociologia, e Eli Carlos Guimarães, de Redação, do Sigma e diretor da unidade de Águas Claras, explicam que agora não é hora de aprofundar muito. “Em poucas horas de estudo, o estudante não conseguirá apropriar-se de tantos conteúdos previstos para a avaliação de três anos do Ensino Médio”, afirmam.

Para eles, é essencial, nessa parte do processo, cuidar da saúde, evitar excessos e não abrir mão da vida social. Quem também bate nessa tecla e faz coro com os professores é a ex-aluna do Sigma Beatriz Mouford, “faça simulados, beba bastante água e mantenha a atividade física em dia”. Ela cursa licenciatura em ciências biológicas na Universidade de Brasília – UnB e entrou pelo Enem.



Revisar é preciso, mas com base na Matriz de Referência do Enem, que é o “guia” da prova. Nela, é possível encontrar a análise de provas realizadas nos anos anteriores. “Recomendamos aproveitar também assistir às aulas com resoluções mediadas, correção presencial de redações e aulas com abordagem interdisciplinar”, afirmaram os professores.

A pressão vem de todos os lados, não é mesmo? Na escola, em cursinho, em casa e até de você mesmo. Nesses momentos, parece que a cabeça não quer colaborar. “Quando você notar que a mente saturou, que a visão está cansada, pare, respire, dá um tempo para sua mente. É preciso ter calma e confiança no seu potencial”, disse Ana Luisa, ex-aluna do Sigma, aprovada na UnB e UFRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) pelo Enem.

O que eu devo estudar nessa altura do campeonato?

É tempo de revisitar. Resumos, mapas mentais, esquemas. Essa é também uma estratégia importante, principalmente nas áreas em que você percebe fragilidades e dificuldades no campo da aprendizagem. “Além dos professores, o apoio de colegas é seguramente uma excelente alternativa; formar grupos de estudo é importante, saudável, pois ajuda a tirar dúvidas, debater questões, compartilhar dificuldades e saberes”, aconselham os professores.

Eles lembram que todo conhecimento é constituído numa relação espaço e tempo, ou seja, é necessário prestar bastante atenção ao contexto histórico e contorno geográfico. “Nas questões de ciências humanas e de linguagens, esses referenciais são importantes para interpretação dos textos e identificação de distratores (os itens errados)”.

E aí, a leitura está em dia?



Uma das marcas importantes do Enem é a interdisciplinaridade. Os professores explicam que a aprendizagem em determinadas áreas pode ajudar a resolver situações-limite em outras.

“Destaca-se, nesse sentido, a redação, que, além das habilidades específicas na área da produção de texto, necessita do acúmulo de leituras, seja de clássicos, periódicos, dentre outros. Importante ressaltar que a competência da leitura também é exigida na análise de filmes, séries, eventos artísticos, concebidos erroneamente somente como peças de entretenimento. Momentos de descontração são muito propícios à aprendizagem significativa”, lembram.

Para o dia anterior à prova, lembre-se de deixar tudo organizado para evitar atropelos ou esquecer algo. É necessário documento oficial, bem como materiais que podem ser levados, de acordo com as regras previstas no Edital. Além disso, planeje-se para se deslocar para o local das provas no tempo adequado e em condições confortáveis. Chegue 30 minutos antes de os portões serem abertos e evite ser barrado por não ter chegado no horário certo.

Como recado final, Edivaldo e Eli, em nome de todos os profissionais da rede Sigma, desejam “momento de serenidade, de buscar situações e ambientes que permitam, na medida do possível, tranquilidade e concentração para encarar um desafio importante na vida acadêmica. O trabalho realizado, aliado a sua serenidade, confiança é que determinarão seu sucesso na prova”.