O desenvolvimento educacional, social, emocional e psicológico na educação básica

É comum pensarmos que quando inserimos o aluno na escola, a instituição estará responsável apenas pela parte cognitiva - na aprendizagem, linguagem, nas capacidades intelectuais, etc - mas não é bem assim. É preciso trabalhar em conjunto com a parte social e emocional deste pequeno indivíduo.

Para a presidente do SINEPE/DF, Ana Elisa Dumont, é necessário dar um bom suporte, tanto na parte cognitiva, como na emocional, para que assim haja equilíbrio no desenvolvimento das crianças. “Costumo dizer que é um tripé, se você não anda com os três - social, emocional e motora - desenvolvidos dentro de uma equidade, fica capenga para um lado e isso pode causar déficit na aprendizagem desse aluno”, explica a especialista.

Na educação infantil, essas habilidades são adquiridas por meio do lúdico, a partir de histórias, brincadeiras e a imaginação. A presidente pondera que é através das vivências adquiridas, conforme a idade, que esse aluno irá conquistar uma aprendizagem mais robusta. Já nos anos finais do ensino básico, Ana explica que, apesar da maior atenção às áreas de conhecimento, como português e matemática, o cuidado com o emocional não pode ser deixado de lado.

A BNCC - Base Nacional Comum Curricular prevê a obrigatoriedade dos âmbitos sociais e emocionais dentro do ensino básico, desde o primário até o ensino médio. “A BNCC é o parâmetro mínimo nacional que todas as escolas têm que ter, independente de serem privadas ou públicas, confessionais ou laicas. Ela traz como competência geral a parte de desenvolvimento do autoconhecimento e projeto de vida”, esclarece a presidente da SINEPE/DF.

Hoje, todas as escolas trabalham com o desenvolvimento emocional do estudante dentro das normas da BNCC. “Vão ter escolas que terão isso mais forte dentro da sua proposta pedagógica e outras menos, mas todas terão de ter um trabalho com a parte emocional”, endossa Ana Elisa sobre o quão importante é a escolha da escola do seu filho. “Quando for conhecer uma escola, conheça as práticas, quais são os projetos que norteiam a proposta dessa instituição, os projetos, as comemorações, se ela está propondo o desenvolvimento. É preciso ter esse cuidado, desde os pequenos até os maiores”, completa.

Nas escolas particulares, essa gama de opções fica ainda maior por conta da diversidade de propostas focadas nesse desenvolvimento, com possibilidades maiores de encontrar uma que melhor se encaixa dentro dos valores e princípios de cada família.

Parceria entre escola e a família

Durante bate papo com o Correio na live do projeto “Escolha a escola do seu filho”, a presidente do SINEPE/DF, Ana Elisa Dumont, alertou sobre a importância da conexão entre a escola e os responsáveis, principalmente, através do diálogo.



Este ato deve acontecer em comunhão da instituição, do aluno e da família, com a observação de como esse jovem interage em sociedade.

"A escola tem o papel de ajudar nesse processo percebendo a interação dentro do ambiente escolar, mas a família também. Se você nota que essa criança está muito ansiosa e comunica isso a escola, acaba tendo um olhar diferente, sempre com um objetivo em comum: o bem-estar e o desenvolvimento integral dessa criança." Ana Elisa Dumont, presidente do Sinepe/DF

Outra possibilidade apresentada pela especialista é conhecer as demandas do seu filho. “É importante saber quais são as suas ânsias, o que ele gosta, quem são seus amigos, o que ele defende. Isso é importante para entender o processo dele de autoconhecimento e autocuidado”, classifica.

Por fim, a presidente faz um alerta aos pais e/ou responsáveis neste período de rematrícula para verificar se a instituição de ensino possui o “Selo Escola Legal”, ação do SINEPE-DF que certifica se o estabelecimento é aprovado e reconhecido pelos órgãos competentes. A iniciativa traz um diferencial para a sociedade: as escolas que têm o Selo são constantemente capacitadas e orientadas pelo SINEPE-DF por meio de assessorias jurídica, contábil, pedagógica, administrativa e formação continuada com cursos, palestras, debates, seminários e congressos.